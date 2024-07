https://latamnews.lat/20240730/el-fmi-y-su-tensa-relacion-con-mexico-cuales-fueron-las-secuelas-de-este-vinculo-1156403789.html

El FMI y su tensa relación con México: ¿cuáles fueron las secuelas de este vínculo?

El FMI y su tensa relación con México: ¿cuáles fueron las secuelas de este vínculo?

Sputnik Mundo

México y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han tenido una tórrida relación desde hace varias décadas, en las que, de acuerdo con expertos consultados por... 30.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-30T19:01+0000

2024-07-30T19:01+0000

2024-07-30T19:17+0000

sputnik explica

fondo monetario internacional (fmi)

📈 mercados y finanzas

andrés manuel lópez obrador

méxico

josé lópez portillo

argentina

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/19/1156396169_0:440:2273:1719_1920x0_80_0_0_bd35f9d5d0e2ce0a80f8676dc756d5dd.jpg

Durante el actual sexenio, que está encabezado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el jefe de Estado ha hecho énfasis en el alejamiento con el organismo, al cual ha criticado en varias ocasiones por las políticas que despliegan en las naciones que solicitan sus apoyos, así como sus señalamientos acerca de las acciones que emprende su Administración.Uno de los roces más recientes entre el organismo y el presidente mexicano ocurrió el 25 de julio de 2024, cuando el político rechazó la estimación del FMI acerca del nearshoring en la nación latinoamericana, donde indicó que este fenómeno podría no ser aprovechado del todo en el territorio, a pesar de la creciente inversión de empresas extranjeras.Los integrantes del "Fondo Monetario Internacional deberían estar ofreciéndonos disculpas por todo el daño que nos causaron en el periodo neoliberal, porque eran los que definían la agenda nacional", acusó en conferencia de prensa.Para entender mejor lo que ocurrió a lo largo del tiempo y por qué el presidente mexicano tuvo un discurso férreo en la materia, Sputnik te muestra un análisis con los eventos que derivaron en este escenario.Cercanía desde el siglo XXDe acuerdo con el artículo Las relaciones de México con el Fondo Monetario Internacional, del economista y doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM José Aranda Izguerra, el lazo entre la Administración mexicana y el organismo inició a finales de la década de 1940, tan solo unos años después del surgimiento de la institución (1944).Posteriormente, con Antonio Ortiz Mena, quien fue secretario de Hacienda en México (1958-1970) y uno de los pilares del periodo económico conocido como desarrollo estabilizador, se firmaron tres pactos con el FMI, esto con el propósito de afianzar la divisa nacional.Pero ese fue solo el inicio de los problemas. De acuerdo con el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Felipe Cruz Díaz, otro punto relevante fue la falta de liquidez que sufrió la nación latinoamericana durante el mandato del expresidente José López Portillo (1976-1982)."En ese entonces, el tipo de cambio era fijo y el Banco de México debía mantener un volumen de dólares determinado para poder garantizar la paridad peso-dólar y no se devaluará de forma importante. Frente a eso, el Fondo Monetario lo que hizo fue proveer de liquidez, pero ello traía como consecuencia de que se firmaran las cartas de intención, en las que los países que se veían beneficiados por estos créditos, tenían que adoptar un determinado esquema de política monetaria", comenta en entrevista para Sputnik.A partir de la década de 1980, México comenzó su camino a la apertura comercial pero, igualmente, a la privatización de las compañías. Con ello, inició la era neoliberal.Las secuelas para MéxicoLas secuelas de la aplicación de las medidas del FMI en México se hicieron notar casi de inmediato. Una de las más graves, y que hasta la fecha continúa, es la desigualdad."Cuando el neoliberalismo tuvo su gran esplendor, que fue en 1988, trajo con ello una gran desigualdad (...) se afectó a la población en su totalidad. Así comenzó a privilegiar la privatización de diversos rubros, como el ejido. También las playas comenzaron a llenarse de grandes hoteles trasnacionales, por ejemplo. Se supone que el modelo prevé que se generen condiciones para más empleos porque, a mayor inversión, se generaría más producción y con ello, más puestos de trabajo", recuerda Cruz Díaz.A estas consecuencias, agrega en una charla para este medio la doctora en economía por la UNAM Adriana Mitani Cruz Cruz, se suma el dinero que México destina al pago de su deuda."México es el país que destina un mayor porcentaje de su gasto público al pago de intereses de la deuda pública presupuestaria [misma que asciende a más de 13 billones de pesos] que, para este año, representa 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB)", precisa.En este mismo sentido, el profesor de economía del Tecnológico de Monterrey Francisco Rueda menciona en entrevista para Sputnik que no solo México ha tenido severas repercusiones por la relación con el FMI, sino naciones como Argentina que, hasta la fecha y de la mano de su actual jefe de Estado, Javier Milei, sigue recibiendo créditos por parte del organismo. "Argentina ha tenido múltiples crisis en las últimas décadas, en las que el Fondo Monetario Internacional ha concedido varios préstamos, a cambio de que este país se ajuste a ciertas políticas de desregulación y de privatización (...) Esto ocurre, además de México y Argentina, en otras naciones de América Latina, ya que las políticas [del organismo] se basan en una doctrina fundamentalista, extrema en el libre mercado", apunta.Cada lineamiento que impone el FMI suele tener diferentes impactos dependiendo la nación, derivado de la situación política de un país, refiere Rueda. Por ejemplo, en el caso de Estados como Argentina, Chile o Uruguay, las instituciones como el organismo que actualmente encabeza Kristalina Georgieva o el Banco Mundial hicieron caso omiso a las dictaduras durante la segunda mitad del siglo XX, esto porque se ciñeron a las políticas que condicionaron a cambio de brindarles apoyos económicos.Este resultado, de acuerdo con Rueda, quien también maestro en economía por el Colegio de México (Colmex), es parte de un efecto rebote que las naciones suelen tener tras una gran caída económica. "Pero, según el pronóstico del FMI, ni siquiera va a ser suficiente para recuperarse de su retroceso", destaca.Un parteaguas llamado AMLOLa llegada del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a la presidencia fue un parteaguas en distintos ámbitos y, entre ellos, destaca la relación con el FMI. Aunque a lo largo de su Gobierno, que inició en 2018 y terminará en septiembre de este 2024, México ha conservado el lazo con el organismo gracias a las cinco renovaciones de su Línea de Crédito Flexible (LCF), la cual mantiene desde 2009 y que actualmente se posiciona en 35.000 millones de dólares, el aspecto discursivo es el que ha tenido algunas tensiones.En varias ocasiones, el presidente mexicano ha hecho énfasis en las secuelas que dejaron las políticas del FMI en el país latinoamericano, así como el impedir que la institución dicte cómo llevar a cabo las tareas económicas."La política económica de México se define en México; su agenda la definimos los mexicanos. No aceptamos recetas que nos envían desde el extranjero. Respetamos las políticas internacionales, pero la política económica [nacional] está apegada al humanismo y nos ha dado muy buenos resultados", expresó el 2 de julio de 2024.En este sentido, Díaz Cruz señala que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en materia económica durante este Gobierno, aún hay temas pendientes para apoyar a la sociedad, por lo que es relevante mantener abiertas las posibilidades para mejorar.Por esta razón, los especialistas coinciden en que, durante el mandato de la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, que el vínculo con el FMI debe ser cordial y de cooperación, sin aplicar instantáneamente sus reglas, con el fin de evitar una crisis como la vivida en años previos."Esto no quiere decir que deba subordinarse. Requiere aprovechar la relación próspera que no es solo buena voluntad, sino que significa un respaldo económico y un fortalecimiento de la confianza de México con el resto del mundo, lo que indudablemente desemboca en inversión, estabilidad cambiaria, buenos lazos comerciales y la posibilidad de acceder a líneas de crédito amplias, en caso de una catástrofe como lo fue la pandemia de COVID-19", concluye Cruz Cruz.

https://latamnews.lat/20240719/estos-serian-los-motivos-por-los-que-el-fmi-recorto-su-prevision-de-crecimiento-para-mexico-1156244103.html

https://latamnews.lat/20240329/la-alta-informalidad-y-los-bajos-sueldos-opacan-los-logros-de-mexico-para-bajar-el-desempleo-1149295805.html

https://latamnews.lat/20240619/el-gobierno-de-mexico-busca-blindar-la-economia-ante-elecciones-presidenciales-en-eeuu-1155568125.html

https://latamnews.lat/20240703/mexico-tiene-bastantes-instrumentos-para-estabilizar-su-economia-ante-la-incertidumbre-geopolitica-1155848606.html

https://latamnews.lat/20240725/el-gobierno-argentino-se-reune-con-el-fmi-entre-tensiones-por-el-cumplimiento-del-acuerdo-1156384366.html

https://latamnews.lat/20240619/el-fmi-alerta-por-la-fuerte-recesion-argentina-pero-anuncia-nuevos-desembolsos-para-milei-1155550572.html

https://latamnews.lat/20230608/amlo-quiere-que-la-economia-mexicana-crezca-4-pero-el-camino-esta-lleno-de-obstaculos-1140314577.html

méxico

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

fondo monetario internacional (fmi), 📈 mercados y finanzas, andrés manuel lópez obrador, méxico, josé lópez portillo, argentina, 💬 opinión y análisis