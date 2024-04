https://latamnews.lat/20240414/a-30-anos-de-la-autonomia-del-banco-de-mexico-que-tan-independiente-es-1149486044.html

A 30 años de la autonomía del Banco de México: ¿qué tan independiente es?

A 30 años de la autonomía del Banco de México: ¿qué tan independiente es?

Sputnik Mundo

El Banco de México (Banxico) cumple 30 años siendo un órgano autónomo al Gobierno federal pero, a pesar de ello, tiene algunas dificultades por su cercanía con... 14.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-14T19:33+0000

2024-04-14T19:33+0000

2024-04-14T19:33+0000

banco de méxico

banxico

autonomía

sputnik explica

méxico

📈 mercados y finanzas

sector bancario

amlo

victoria rodríguez ceja

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/04/1149485181_0:13:2700:1533_1920x0_80_0_0_93f56d6b40ede77237cfb27d3926628f.jpg

Esto ocurre especialmente con la Administración en turno "y la influencia de los miembros de la Junta de Gobierno [de Banxico]. Es muy importante considerar que la independencia del Banco Central no solo depende de la estructura legal que se ha establecido y operativa, sino también de la percepción pública y de la confianza que tenga el público en la institución", precisa.Por ello, la experta reflexiona que la transparencia en las decisiones de política monetaria puede verse comprometida."Es importante mantener la comunicación sobre [sus acciones], ya que son fundamentales para mantener la credibilidad y autonomía", asevera.En este sentido, el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Arturo Huerta, señala en su texto Más que reforma tributaria, hay que replantear la autonomía del banco central , publicado por el diario mexicano La Jornada, en su edición para el oriente de México, que es urgente garantizar que Banxico pueda desapegarse de los asuntos políticos."Hay que replantear la autonomía del banco central, la cual ha actuado a favor del sector financiero y del gran capital y ha reducido la capacidad de gasto e inversión del gobierno, y su papel y tamaño en la economía y lo ha sobreendeudado. Ello ha frenado el crecimiento económico y ha acentuado la desigualdad del ingreso y de la riqueza", expone.El fin de la inestabilidadDesde su independencia, alcanzada en 1821, México sufría una fuerte inestabilidad política, social y económica. Para poder paliar esta situación, el emperador Agustín de Iturbide presentó en 1822 un proyecto para crear el Gran Banco del Imperio Mexicano, que tendría la facultad de emitir billetes. Sin embargo, este no se llevó a cabo, en gran parte porque ese gobierno duró tan solo nueve meses.Durante la segunda parte del siglo XIX, la banca mexicana comenzó a avanzar, pero con instituciones privadas como el Banco de Londres, México y Sudamérica, el primero en la nación. Para 1853, surgió la Ley de Lares, considerada la primera ley comercial mexicana pero, para 1884, se estableció el Código de Comercio, con la que se buscó regular la actividad bancaria en el país y, especialmente, dejar claros los estatutos para la emisión de papel moneda.Pero, debido a la reticencia de las instituciones de la época y de los inversionistas, las reglas fueron derogadas, con lo que prevaleció la libre concurrencia de los bancos comerciales en cuanto a la emisión de billetes.Al inicio del siglo XX, y con el estallido de la Revolución mexicana (1910-1917), se derrumbó el sistema bancario establecido durante el mandato de Porfirio Díaz, quien gobernó durante 30 años. Pero el establecimiento de este organismo no se alcanzó durante casi una década. "En ese lapso se emprendieron varias tentativas para llevar a cabo el proyecto, que fracasaron por la inflexible penuria del erario. Reiteradamente, la escasez de fondos públicos fue el obstáculo insuperable para poder integrar el capital de la institución", agrega Banxico.Una nueva eraMientras esto ocurría en México, en el mundo se impulsaba la tendencia para que todas las naciones tuvieran un banco central, cuestión que se plasmó en 2020, durante la Conferencia Financiera Internacional.Finalmente, el 1 de septiembre de 1925, nace el Banco de México (Banxico), al que se le confirió la facultad exclusiva de crear moneda, a través de acuñar piezas metálicas y con la emisión de billetes. Con ello, también se le encargó regular la circulación de la divisa nacional, las tasas de interés y el tiempo de cambio.Además, "se convirtió al nuevo órgano en agente y asesor financiero y banquero del Gobierno federal, aunque se dejó en libertad a los bancos comerciales para asociarse o no con el banco central", indica la institución.Su primera gran reforma ocurrió entre 1931 y 1932, cuando se desmonetizó el oro en México, esto tras la promulgación de una Ley Monetaria.Con ella, Banxico "confirió ciertas características de moneda a sus billetes, aun cuando se conservó la libre aceptación de los mismos. Sin embargo, ocho meses después sobrevinieron otras reformas de mayor trascendencia: la de la mencionada Ley Monetaria y la promulgación de una nueva Ley Orgánica para el Banco de México. Con esta última reforma se le retiraron al Banco las facultades para operar como banco comercial, se hizo obligatoria la asociación de los bancos con el Instituto Central y se flexibilizaron las reglas para la emisión de billetes", precisó la institución.Durante casi siete décadas, "tuvo un desempeño mixto, en el sentido de que, en sus primeros años, enfrentó desafíos relacionados con la estabilidad monetaria, la inflación y la coordinación de las políticas económicas. Posteriormente, logró mantener la estabilidad aunque, en las crisis económicas y políticas, tuvo dificultades para [alcanzar]" sus principales objetivos, pondera Enciso Zamudio.Sumado a ello, la falta de autonomía provocó que, en varias ocasiones, el Gobierno federal en turno interfiriera en su desempeño. Pero, a pesar de ello, el papel de Banxico en gran parte del siglo XX "fue crucial para proporcionar liquidez al sistema financiero y para establecer las bases de la política monetaria en México", reflexiona la experta.Después de la autonomía, ¿qué siguió?El 20 de agosto de 1993 se aprobó la reforma al artículo 28 constitucional, con el propósito de indicar que Banxico sería un organismo autónomo del Gobierno mexicano. Finalmente, en abril de 1994, el banco central comenzó a operar bajo esa línea.Al alcanzar la autonomía, Banxico ha podido tomar decisiones basadas en criterios más técnicos y económicos que políticos, lo que es esencial para alcanzar la estabilidad de los precios, expresa la también docente de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh).Además, "incrementa la credibilidad del Banco Central en el cumplimiento de sus objetivos, por lo que contribuye a la confianza de los agentes económicos en la política monetaria y en la divisa. Esto también va de la mano de mayor transparencia (...) y el fortalecimiento de su reputación a nivel mundial", precisa.El Banxico en el futuroSi bien Banxico en la actualidad es reconocido a nivel mundial por su política monetaria y desempeño para impulsar a la economía mexicana, aún tiene varios temas para trabajar.En este sentido, Enciso Zamudio acota, además de una mayor distancia con la clase política, el dirigirse de manera clara con la población."Aún enfrenta desafíos en la comunicación de sus decisiones y políticas de manera clara y comprensible, sobre todo para el público general que no está especializado en estas cuestiones", dice.Además, la experta se inclina porque el banco central mexicano tenga una mejor estrategia para promover la inclusión financiera de la población."Va por buen camino, pero sí hace falta que siga evolucionando y adaptándose a los cambios en el entorno económico y financiero, al igual que fortalecer su capacidad de promover la estabilidad y el desarrollo económico sostenible de México", concluye.

https://latamnews.lat/20240125/la-inversion-en-mexico-podria-crecer-30-pero-no-ocurrira-en-el-corto-ni-mediano-plazo-1147608833.html

https://latamnews.lat/20230620/el-futuro-de-la-institucion-financiera-mas-antigua-de-america-latina-esta-en-riesgo-1140731877.html

https://latamnews.lat/20231218/desaparecer-organismos-autonomos-el-nuevo-frente-que-abrio-amlo-en-mexico--1146510835.html

https://latamnews.lat/20240402/analistas-privados-estiman-crecimiento-de-240-de-la-economia-mexicana-en-2024-1149437775.html

https://latamnews.lat/20240411/rusia-y-mexico-tienen-la-sarten-por-el-mango-en-el-mercado-del-petroleo-1149666192.html

https://latamnews.lat/20240304/el-desempeno-del-superpeso-podria-abrirle-camino-para-usarse-como-reserva-de-valor-como-el-dolar-1148632700.html

https://latamnews.lat/20231220/entre-la-reserva-federal-y-el-austericidio-por-que-se-desacelera-la-economia-latinoamericana-1146718730.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

banco de méxico, banxico, autonomía, méxico, 📈 mercados y finanzas, sector bancario, amlo, victoria rodríguez ceja