La pobreza laboral en México se reduce, pero "se requieren 47 años para erradicarla"

La pobreza laboral en México se reduce, pero "se requieren 47 años para erradicarla"

La pobreza en México está bajando, pero aún hay 46,4 millones de personas a los que no les alcanza para adquirir una canasta básica con su ingreso laboral... 01.06.2024, Sputnik Mundo

Entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, el porcentaje de la pobreza laboral presentó una disminución a nivel nacional de 1,9 puntos porcentuales al pasar de 37,7% a 35,8%, la cifra más baja en los últimos 15 años, señaló el Coneval. La reducción se produjo a pesar de un aumento en el costo de la canasta básica alimentaria del orden del 7,1% y 6,9% en los ámbitos rural y urbano, respectivamente. Ambos incrementos fueron mayores a la inflación anual promedio del primer trimestre de 2024, que se ubicó en 4,6%.De acuerdo con Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, las nuevas cifras significan que alrededor de cinco millones de personas han salido de la pobreza por ingresos laborales desde 2018.El experto explicó a Sputnik que la reducción en la pobreza laboral responde a la política laboral de la Administración de López Obrador y a la recuperación del empleo después de los estragos causados por la pandemia de COVID-19.De acuerdo con los datos del Coneval, la disminución anual de la pobreza laboral se dio en un contexto donde el número de personas ocupadas aumentó aproximadamente en 628.800 personas, aunque este incremento anual en el número de ocupados es menor al mostrado en el primer trimestre de 2023 (2,4 millones de ocupados).Martínez explicó que el aumento de empleo en esta Administración tiene que ver también con la eliminación de la figura de subcontratación laboral conocida como outsourcing, que provocó el ingreso de golpe de unas 700.000 personas a la formalidad laboral.De acuerdo con el especialista, la firma por parte del Estado mexicano del Acuerdo 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2019 y del capítulo 23 del Tratado de Libre Comercio México Estados Unidos Canadá (TMEC), así como la nueva Ley Federal del Trabajo (LFT), han derivado en una mayor seguridad laboral y, por ende, en un mayor ingreso de los trabajadores.Según los últimos datos del Coneval, el ingreso laboral real per cápita tuvo un incremento anual de 7,2%, al pasar de 3.058.60 a 3.277.58 pesos entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024.En cuanto al ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de 7.318.09 al mes en el primer trimestre de este año, según los datos del Consejo. Los hombres ocupados reportaron un ingreso laboral real mensual de 8.029.47 pesos y las mujeres de 6.296.22 pesos, lo que muestra la brecha en el ingreso laboral por sexo, ya que los hombres perciben un ingreso 1,3 veces superior al de las mujeres, señaló el Coneval.En la formalidad, la población ocupada formal reportó, en el primer trimestre de 2024, un ingreso laboral mensual de 10.280.68 pesos, mientras que para sus pares informales fue de 5.051.33 pesos, es decir, la brecha muestra que los ingresos laborales de los ocupados formales equivale a más del doble de los ingresos laborales de los ocupados informales.Casi medio siglo para salir del problemaA decir de la organización no gubernamental Acción Ciudadana frente la Pobreza, los nuevos datos difundidos por Coneval confirman que la raíz de la pobreza en México es laboral y que 46,4 millones de personas carecen de ingreso laboral suficiente para superar la pobreza extrema.De acuerdo con este organismo, la reducción entre 2019 y 2024 fue de 3,8 puntos porcentuales en 5 años; es decir, de 0,75 puntos por año en promedio. "De continuar esta tendencia al mismo ritmo, se requieren 47 años para erradicar la pobreza laboral. Es decir, para que ya no haya personas que ganen menos del costo de la canasta alimentaria para su familia".Para la ONG, la raíz de la pobreza es estructural y para afrontarla se requieren acciones y estrategias distintas a las que se han implementado en este sexenio y en los anteriores. "Está documentado que los programas de transferencias monetarias son un paliativo, no la solución. Ningún programa social o de transferencias puede sustituir al trabajo en condiciones dignas como vía para la superación de la pobreza", afirmó la organización.Menos pobreza, mayor consumo privadoEl maestro Ignacio Martínez explicó que la política laboral, la política social y los programas sociales del Gobierno de López Obrador han derivado en un mayor gasto de los hogares, y eso contribuye al crecimiento de la economía y aumenta las condiciones de bienestar de la población.El coordinador del LACEN de la UNAM acotó, sin embargo, que la reducción de la pobreza laboral no necesariamente significa una reducción de la desigualdad.De hecho, el reporte del Coneval señala que, entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, el ingreso laboral real per cápita promedio aumentó en todos los quintiles, con excepción del primer quintil, es decir, el 20% de la población con menores ingresos tuvo una reducción de 14,7%. Además, el mayor incremento anual se dio en el quintil de mayores ingresos (el quinto) con una tasa de 9%.Según el Consejo, entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, se observó un incremento marginal en la desigualdad de los ingresos laborales medido a partir del coeficiente de Gini, el cual pasó de 0,4893 a 0,4971.

