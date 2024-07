https://latamnews.lat/20240719/estos-serian-los-motivos-por-los-que-el-fmi-recorto-su-prevision-de-crecimiento-para-mexico-1156244103.html

Estos serían los motivos por los que el FMI recortó su previsión de crecimiento para México

Estos serían los motivos por los que el FMI recortó su previsión de crecimiento para México

De acuerdo con el informe de la institución financiera, este cambio ocurrió por "la moderación de la demanda" en el mercado nacional, pero expertos consultados por Sputnik rescatan otras posibles causas de este ajuste a la baja. "[El cambio] obedece a la inercia de la economía de Estados Unidos y su ralentización, esto porque no ha habido respuesta para mover las tasas de interés con respecto a la inflación, sumado a que la actividad económica no se ha recuperado del todo [tras la pandemia de COVID-19]", explica la doctora en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Adriana Mitani Cruz Cruz.Por su parte, el doctor en economía por la UNAM, Felipe Cruz Díaz, destaca que el FMI también toma en cuenta que prevalecen las actividades manufactureras en suelo mexicano, por lo que gran parte de la inversión suele irse a terrenos especulativos y no genera suficientes ganancias."Por un lado, tenemos una tasa de interés atractiva [11%], pero por el otro, se ha regresado a una dependencia a las manufacturas como en los años noventa (...). Si a eso le agregamos la inercia de la alta inflación que tuvimos, mermó el poder adquisitivo de las familias, a pesar de todo lo que se ha hecho para mantener un salario competitivos", menciona.Igualmente, el especialista ahonda en la política fiscal mexicana, la cual ha sido cuestionada en los últimos años, y las variaciones en el mercado y la divisa nacional derivadas de la reforma al Poder Judicial, misma que será discutida próximamente en el Congreso mexicano.Los retos a corto plazoAdriana Mitani Cruz Cruz considera que uno de los mayores retos que deberá enfrentar la economía mexicana en los siguientes meses son los resultados de los comicios presidenciales en EEUU, que se realizarán en noviembre de este año. Sin embargo, aclara que el país latinoamericano tiene potencial económico por sí solo. "Por ahí se dice que la economía de Estados Unidos es el motor de la economía mexicana pero, ¿qué tanto esto sigue siendo cierto? ¿Qué tanto este pronóstico que se está haciendo por el Fondo Monetario está dejando de lado las oportunidades que tiene México y que ya no van de la mano de Estados Unidos? Sería un planteamiento pertinente para el Gobierno actual y el entrante", acota. Por otro lado, Cruz Díaz asevera que la nueva Administración en México, que será encabezada por Claudia Sheinbaum, lidiará con un reducido margen de acción respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), mismo que se aprobará en septiembre, días antes de que la virtual presidenta electa asuma el cargo."Lineamientos para controlar la inflación"Si bien el pronóstico de crecimiento del FMI para 2024 no es tan alentador para México, el del próximo año sí mejora, pues pasó de 1,4% a 1,6%. Para que esto se mantenga, hay diversos caminos a seguir, coinciden los especialistas. "Se deben aprovechar las oportunidades que México tiene respecto a otras partes del mundo y ante la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El detalle es qué tanto el T-MEC permite relaciones con otros países, así como la exportación de bienes y servicios con ellos. Sin embargo, se deberían establecer nuevas cadenas productivas", ahonda Cruz Cruz.Al respecto, Cruz Díaz apunta que urge impulsar aún más las actividades económicas en el territorio mexicano."Se necesita una política industrial. El Gobierno no puede con todo (...); debe permitir una mayor participación de la industria de la propiedad, de la inversión privada, esto bajo algunos límites", señala.Con la aplicación de estas medidas, no solo la economía de México podría tener un mejor resultado, sino que la inflación se encaminaría de manera más concreta al rango objetivo del banco central, que es de 3% (con variación de un punto porcentual); en la actualidad se encuentra en 4,98%, concluyen los especialistas.

