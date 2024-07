https://latamnews.lat/20240703/mexico-tiene-bastantes-instrumentos-para-estabilizar-su-economia-ante-la-incertidumbre-geopolitica-1155848606.html

México tiene "bastantes instrumentos" para estabilizar su economía ante la incertidumbre geopolítica

México tiene "bastantes instrumentos" para estabilizar su economía ante la incertidumbre geopolítica

El experto precisa que, tras los embates surgidos por la pandemia de COVID-19, como el alza de los niveles inflacionarios y los cortes en las cadenas de suministro, la economía mexicana ha forjado una posición fuerte. En los últimos años, la inestabilidad económica está a la orden del día en el mundo, por factores que van desde la crisis financiera de 2008 hasta la pandemia de coronavirus, el conflicto en Ucrania o el alza de los precios de la energía. Uno de los mayores impactos de dicha situación se refleja en el oro, que ha tocado niveles por encima de los 2.300 dólares por onza troy. En gran medida, su variación es por los riesgos geopolíticos como los conflictos de Ucrania y la Franja de Gaza, al igual que la guerra comercial entre Estados Unidos y China.Ese incremento en los precios también refleja la urgencia de los bancos centrales de adquirir este activo. En el primer trimestre de 2024, se compraron alrededor de 290 toneladas del metal y los principales interesados fueron Turquía (30 toneladas), China (27 toneladas) y la India (19 toneladas), esto con base en cifras del Consejo Mundial del Oro (WGC, por sus siglas en inglés).En este sentido, Cruz Blanco, quien también es integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comenta que, a pesar de la relevancia del metal, no tiene un gran tamaño en el total de la reserva."En México, por ejemplo, el oro no pasa más allá del 5% [del total de la reserva]. Siempre está fluctuando y, generalmente, salvo algunas excepciones, es bajo el precio que tiene el dólar. Lo que estamos viendo es [la adquisición] también de plata y otros activos preciosos, que es sintomático de la incertidumbre que, posiblemente, se mantenga, al menos hasta las elecciones estadounidenses", rescata.Tan cerca de las buenas relaciones... y del dólarCruz Blanco expone que uno de los puntos que también juegan a favor de México son sus buenas relaciones con otras naciones y los beneficios que ha obtenido en los últimos años.Acerca de la diversificación de divisas por parte de la nación latinoamericana, tanto el especialista como el doctor en economía por la UNAM, César Salazar, refieren que esto no es posible por la cercanía geográfica con Washington."Nuestra cercanía geográfica y que [EEUU] sea nuestro primer socio comercial, cuentan mucho, a pesar de que nos paguen poco interés (...). El Banco de México tiene una estrategia global de riesgo, pero tampoco se aventurará a tropezar por intentar conseguir más rentabilidad [con otras monedas] sabiendo que puede poner en riesgo la estabilidad macroeconómica, porque una caída de las reservas internacionales es un escándalo. Por ello, en la actualidad, siguen teniendo cercanía con el dólar, expresa Salazar en una charla con Sputnik.El proceso de desdolarización, sin embargo, es una realidad latente. En una entrevista previa con Sputnik, el profesor de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) mexicana, Juan Carlos Cruz Tapia, aseveró que la presencia china en países de América Latina es cada vez más fuerte, lo que abre la puerta a un acercamiento al yuan."La dependencia global es cada vez más amplia; las relaciones comerciales han crecido mucho en las últimas dos décadas en comparación de lo que hemos visto en el siglo pasado. Esto ha hecho que China se convierta en un socio clave no nada más para Brasil, sino para la región de Latinoamérica en general", apuntó.Más cuidados ante la volatilidadPara los economistas mexicanos, una manera en la que la nación latinoamericana puede seguir cuidándose ante la volatilidad es a través de una política monetaria de largo plazo aplicada por el banco central."Se puede tener prudencia al aplicar una política monetaria de largo aliento, donde no se afecten las tasas de interés. Por ejemplo, el tipo de cambio se devalúa (...), actúa el banco central pensando que es por una fluctuación, sube la tasa y eso tiene un impacto sobre el resto de la economía real porque sube, entre otros puntos, el costo del crédito", menciona Salazar.En este sentido, Cruz Blanco asevera que, antes de aplicar cualquier lineamiento, tanto Banxico como el próximo gobierno de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, necesitan revisar qué factores están causando algún problema económico, con el fin de, en caso de incertidumbre, atenderla según su tipo.

