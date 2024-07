https://latamnews.lat/20240725/el-gobierno-argentino-se-reune-con-el-fmi-entre-tensiones-por-el-cumplimiento-del-acuerdo-1156384366.html

El Gobierno argentino se reúne con el FMI entre tensiones por el cumplimiento del acuerdo

El Gobierno argentino se reúne con el FMI entre tensiones por el cumplimiento del acuerdo

Sputnik Mundo

A pesar del fuerte ajuste desplegado por el Gobierno de Milei, el país aún no cumplió con varios de los compromisos asumidos con el organismo multilateral de... 25.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-25T02:45+0000

2024-07-25T02:45+0000

2024-07-25T02:45+0000

economía

argentina

fondo monetario internacional (fmi)

luis caputo

mauricio macri

javier milei

washington

río de janeiro

g20

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/19/1156384798_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_328a40b419be284332a9fe915c82c011.jpg

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, se reunirá con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en medio de un clima de tensiones por el acatamiento de la "receta" económica impulsada por el organismo. Se trata del primer encuentro desde que el Gobierno de Milei avanzó contra los lineamientos del Fondo, al intervenir en el mercado cambiario a costa de la pérdida de reservas.La cumbre de ministros de Economía del G20 en Río de Janeiro será escenario del convite entre ambas autoridades, con una agenda atravesada por el seguimiento de las pautas acordadas en el acuerdo firmado en 2022 por Alberto Fernández (2019-2023) para renegociar el préstamo de 45.000 millones de dólares —el más grande en la historia del Fondo— contraído en 2018 por Mauricio Macri (2015-2019).El titular del Palacio de Hacienda argentino llega con buenas y malas noticias en su haber. Por un lado, Caputo puede exhibir el cumplimiento de las metas pautadas para el segundo trimestre de 2024, en línea con el feroz ajuste fiscal desplegado por la administración Milei desde su llegada al poder. Sin embargo, los objetivos pautados en la última revisión del organismo quedaron sensiblemente relegados.Una de cal, otra de arena // Luces y sombrasEl capítulo más sensible responde a la evolución del tipo de cambio. En su último staff report, el FMI estableció que junio sería el mes límite para terminar con el esquema "blend" para la liquidación de divisas de los exportadores, que consistía en la posibilidad de liquidar el 20% de lo producido en el contado con liquidación y el resto al tipo de cambio oficial.La medida —nacida durante el Gobierno de Fernández y continuada por Milei— apunta a incentivar la liquidación de divisas a través de un mejor precio. Sin embargo, simultáneamente implica supone resignar la acumulación de reservas, dado que si ese porcentaje se vendiera en el mercado oficial, el Banco Central podría adquirirlo.Así como el Poder Ejecutivo no cumplió con el desarme estipulado —ni convalidó una nueva devaluación— anunció a su vez que intervendría en el mercado de bonos para contener el avance del dólar paralelo. El Gobierno anunció que vendería hasta casi 2.000 millones de dólares con el argumento de retirar pesos de circulación.El informe del FMI también impugnaba el crawling peg -devaluaciones administradas- del 2% mensual, frente a una inflación que duplica aquel porcentaje. La resistencia a una fuerte devaluación —después de la impulsada en diciembre, cuando el tipo de cambio pasó de $400 a $800— convive con las tasas de interés negativas -menores a la inflación- dispuestas por el Poder Ejecutivo, a pesar de que el FMI exige que sean positivas en términos reales.Si bien el ministro de Economía ya instrumentó la fuerte quita de subsidios de gas y luz para hogares e industrias —medida popularmente conocida como "tarifazo"—, aún no terminó de ejecutarse la suba de tarifas del transporte. Este capítulo es uno de los más sensibles para revertir el déficit fiscal, señalado por el Gobierno como el principal causante de los problemas económicos.La cumbre entre Caputo y Georgieva se inscribió en un marco signado por la expectativa del Gobierno argentino de alcanzar un nuevo acuerdo que destrabe el desembolso de fondos frescos por parte del organismo. "Estamos empezando hablar del nuevo acuerdo, pensar [en llegar a un acuerdo] en septiembre es mucho, pero seguro este año", afirmó el ministro de Economía en declaraciones radiales.La mirada puesta en Washington"El Gobierno apuesta a un triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses que permita -a partir de la afinidad con Milei- habilitar la firma de un nuevo acuerdo con Argentina", dijo a Sputnik Ramiro Tosi, economista de la consultora Suramericana Visión y ex subsecretario de Finanzas de la Nación (2019-2022).Según el especialista, el rol del organismo resulta crucial para la sostenibilidad del plan económico del Gobierno argentino. Sin embargo, el experto remarcó que "Caputo enfrentará en septiembre una revisión clave del acuerdo, pero probablemente el Fondo pase a contar con un menor nivel de incidencia a partir de ese momento, dado que el control de las metas fiscales y de reservas termina en el tercer trimestre. La siguiente revisión, preparada para octubre, está concebida como el preludio para alcanzar un nuevo crédito".La gravitación de los comicios estadounidenses adquiere mayor trascendencia si se toma en cuenta que hasta finales de 2024 Argentina tiene compromisos con el FMI por 6.000 millones de dólares, en un marco signado por la persistencia de la escasez de divisas.El problema del cepoUna de las coincidencias centrales entre el FMI y la administración Milei radica en la necesidad imperiosa de eliminar las restricciones que pesan sobre el acceso a los dólares (y que explica la convivencia de diversos dólares paralelos y la "brecha" con el oficial). Sin embargo, el Gobierno argentino es consciente de que aún no están dadas las condiciones para levantar el "cepo" cambiario.El temor del Poder Ejecutivo consiste en que, de habilitar el libre acceso al dólar sin haber terminado de concretar el ordenamiento macroeconómico, las arcas del Banco Central se desangren en medio de la incertidumbre sobre la sostenibilidad del programa económico.Sin embargo, en un "guiño" hacia los mercados, el ministro Caputo oficializó una flexibilización del cepo, habilitando el acceso a los dólares financieros —Contado con Liquidación (CCL) y Mercado Electrónico de Pagos (MEP)— a beneficiarios de subsidios estatales.Consultado al respecto, Tosi consideró que "las medidas parecen más un gesto simbólico que otra cosa. El acceso al dólar oficial sigue muy restringido, por lo que está claro que el Gobierno es consciente de la fragilidad de la situación y de las reservas del Banco Central"

https://latamnews.lat/20240722/ese-oro-no-vuelve-mas-que-riesgos-corre-argentina-al-enviar-sus-reservas-de-oro-a-londres-1156330346.html

https://latamnews.lat/20240627/quien-paga-el-costo-del-ajuste-argentina-registro-la-mayor-desigualdad-por-ingresos-en-16-anos-1155767914.html

https://latamnews.lat/20240619/el-fmi-alerta-por-la-fuerte-recesion-argentina-pero-anuncia-nuevos-desembolsos-para-milei-1155550572.html

https://latamnews.lat/20240620/nunca-en-la-historia-los-argentinos-comieron-menos-carne-el-consumo-se-cae-al-calor-de-la-crisis-1155576090.html

https://latamnews.lat/20240705/un-segundo-semestre-de-incertidumbre-milei-resiste-a-la-devaluacion-y-crecen-dudas-en-los-mercados-1155932554.html

argentina

washington

río de janeiro

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Juan Lehmann https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

argentina, fondo monetario internacional (fmi), luis caputo, mauricio macri, javier milei, washington, río de janeiro, g20