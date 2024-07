https://latamnews.lat/20240702/amlo-defiende-soberania-de-la-economia-mexicana-no-aceptamos-recetas-del-extranjero-1155861427.html

AMLO defiende soberanía de la economía mexicana: "No aceptamos recetas" del extranjero

AMLO defiende soberanía de la economía mexicana: "No aceptamos recetas" del extranjero

02.07.2024

El mandatario mexicano subrayó que, hacia el próximo Gobierno, que será encabezado por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el país latinoamericano seguirá en una senda positiva."No hay nada que temer porque [Sheinbaum] está muy bien preparada, sabe bastante sobre economía y administración pública", indicó.Nuevamente, el jefe de Estado mexicano aseveró que su sexenio será el primero desde 1970 que no devalúa el peso nacional. "Todavía ayer estabamos en primer lugar en la moneda más apreciada con relación al dólar, aún con los 18,36 pesos" con los que cerró la jornada del 1 de julio, expresó.Asimismo, reiteró que su Administración no ha tenido injerencia en la política monetaria del Banco de México (Banxico)."Es autónomo y ha hecho un buen trabajo con las tasas de interés (...); hay que controlar la inflación y por eso" no han podido recortarlas, destacó.Recientemente, López Obrador criticó las sugerencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) acerca de los lineamientos para impulsar la economía nacional."Nosotros tenemos relaciones con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, pero nuestra política económica es autónoma, es definida por nosotros. Les agradecemos mucho sus recomendaciones, pero se aplica una agenda de acuerdo a la realidad de nuestro país (...). Preferimos actuar con autonomía y respetarnos", dijo en su rueda de prensa del 18 de junio.Asimismo, el presidente mexicano expuso que, en la última previsión de crecimiento económico publicada por el organismo internacional, se mostró que Argentina tendrá un mejor desempeño que México."El FMI declaró que va a crecer más Argentina que México, cuando el FMI, con todo respeto, fue el causante del desastre económico de [Buenos Aires] y, ahora, como si nada, se sitúan como árbitros, jueces, que deciden sobre lo que va a suceder hacia el futuro", apuntó.Recientemente, el FMI, encabezado por Kristalina Georgieva, publicó sus estimaciones de crecimiento para las naciones. En ellas, mostró que Argentina sufrirá una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,5% en 2024. No obstante, para 2025, tendrá un avance de 5%.En el caso de México, el organismo internacional prevé que crezca anualmente 1,8% entre 2025 y 2027, que será durante la primera parte del sexenio de la virtual mandataria electa mexicana, Claudia Sheinbaum.

