AMLO asegura que su Gobierno pasará a la historia por no devaluar el peso mexicano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su mandato, que concluirá el 30 de septiembre, pasará a la historia por no haber devaluado el... 11.06.2024, Sputnik Mundo

Durante su exposición, el mandatario mexicano señaló que, desde el 1 de diciembre de 2018, cuando tomó posesión, hasta la fecha, la moneda mexicana se ha apreciado un 10,4%.Asimismo, criticó los dichos de los opositores a su movimiento, los cuales han señalado que los movimientos de la divisa tras las elecciones presidenciales en el territorio mexicano indican posibles problemas económicos."Ya se les olvidó cuánta fue la devaluación [del peso mexicano] con Miguel de la Madrid, que llegó a 4.462% (...). A Ernesto Zedillo le queman incienso y cómo no, si él fue el que los rescató con dinero del pueblo, con el Fobaproa; convirtió deudas privadas en públicas. Es un ídolo. Carlos Salinas de Gortari (...) les entregó todos los bienes, empresas, bancos, minas, puertos, aeropuertos, las tierras ejidales [a la clase alta mexicana]", expresó.Durante el evento, López Obrador mostró cómo fue la variación del peso mexicano desde hace más de 40 años. Los períodos de devaluación fueron:El único Gobierno mexicano que hasta el momento ha mostrado una apreciación de la moneda nacional es el encabezado por López Obrador. Durante 2023, la divisa adquirió el apelativo de superpeso debido a su avance positivo.No obstante, tras los comicios del 2 de junio, donde la candidata oficialista Claudia Sheinbaum obtuvo el triunfo y el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se posicionó en el Congreso mexicano, los mercados bursátiles y el peso mexicano tuvieron resultados negativos.Con base en datos del Banco de México, la divisa nacional ha caído 3,26% en el lapso de una semana. Sobre este tema, en una entrevista previa para Sputnik, el doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), César Salazar, consideró que este movimiento en la moneda nacional y en los índices bursátiles es natural frente a un cambio de gobierno."Lo que ocurrió (...) es muestra de cuán especulativo es el sector y que reacciona al instante. Considero que la mayoría de las personas estimábamos seguros que Sheinbaum ganara, pero no que Morena tuviera mayoría calificada (...). Sin embargo, esto no es algo grave. Son solo movimientos que reflejan un punto de preocupación que tiene pocas probabilidades de ocurrir", como una modificación rápida y profunda de las leyes mexicanas para aprobar diversas reformas, subrayó.

