El 'superpeso' y la tasa de interés: ¿Hacia dónde navega la economía mexicana?

Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), un think tank de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica en entrevista para Sputnik que esto dependerá de las condiciones que ofrezca la economía de Estados Unidos, sumamente ligada a la mexicana.En este sentido, el doctor en economía por la UNAM, Felipe Cruz Díaz, apunta que otros factores relevantes serán la inflación en EEUU y el volumen de remesas que se envíen de Washington a México.Tan solo en febrero de este año, se recibieron 4,510 millones de dólares, 3,8% superior al mismo periodo del año pasado, esto con base en los datos más actuales del Banco de México (Banxico).En materia de la tasa de interés del banco central, Cruz Díaz destaca que los ajustes más recientes, que fue disminuir de 11,25 a 11%, se realizó, es una muestra de que el control inflacionario está surtiendo efecto."Nos manda la señal de que están logrando contener la inflación. En la primera quincena de abril, [el índice general] se reportó en 4,63%. Si tomamos en cuenta que la meta fijada por Banxico para la inflación es de 3% más menos un punto porcentual, estaríamos cerca de su objetivo (...). También, de esta manera, se busca incentivar el crédito", precisa. Mientras que Martínez Cortés añade que todo dependerá del resultado que ofrezca el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mexicano (Inegi) sobre la inflación al cierre de abril, misma que se dará a conocer el 9 de mayo, horas antes de la decisión de política monetaria del banco central. Esto es especialmente porque la inflación no subyacente se disparó en la primera quincena de abril, alcanzando el 5,38%.Por eso, "la decisión que tomó Banco de México el 21 de marzo fue errónea, porque no amortiguó estos movimientos, eventos exógenos como las tensiones de Irán e Israel y las 19 semanas donde las presas del país están en un nivel bajo por la sequía, lo que influye en el precio de los productos del campo", añade.El desempeño de la economía mexicanaDurante los últimos años, tanto la tasa de interés de Banxico como el peso mexicano han tenido un desempeño que ha llamado la atención de los mercados.Por ejemplo, en el caso del banco central del país latinoamericano, el referencial comenzó a subir a partir del 26 de junio de 2021, cuando aún la pandemia de COVID-19 causaba fuertes estragos en la economía mundial, con altos índices inflacionarios. En ese momento, pasó de 4 a 4,25%. El ciclo alcista se detuvo en la decisión de política monetaria del 18 de mayo de 2023, cuando los integrantes de la Junta de Gobierno de la institución votaron por mantener sin cambios, que ya rondaba el 11,25%. Esto se detuvo el 21 de marzo de 2024, cuando el banco central mexicano disminuyó la tasa de interés de 11,25 a 11%, hecho que no se veía desde los primeros meses de 2021.Acerca del peso mexicano, en lo que va de un año, ha fluctuado entre las 16 y las 18 unidades frente al dólar. Debido a esta situación, la divisa mexicana ha sido llamada superpeso e incluso, algunos analistas han considerado que podría llegar a ser una reserva de valor."El mercado le tiene mucha confianza a México que, a su vez, se está posicionando como el principal socio comercial de Estados Unidos. Ello le hace atractivo y produce que esta moneda pueda usarse como reserva de valor, como el dólar estadounidense. Refleja esta idea de que es una divisa que está respaldada por una economía en crecimiento y que se está consolidando", comentó en una conversación previa con Sputnik el doctor en economía por la Universidad de Manchester, Inglaterra, Moritz Cruz Blanco.¿Qué pasa con las elecciones?Para Martínez Cortés, quien también es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, las campañas electorales rumbo a la Presidencia en México y EEUU no afectarán a la economía mexicana, ya que esto se definirá más por decisiones monetarias.En contraposición, Cruz Díaz, quien también es profesor en la UNAM, subraya que los comicios en ambas naciones tendrán un efecto directo en México, entre otros rubros.De igual manera, otro hecho que golpea tanto la tasa de interés como al peso mexicano es el bloqueo comercial de Occidente contra Rusia por la operación militar especial en Ucrania.Ante este panorama, los expertos descartan que la moneda nacional siga apreciándose, ya que tendría consecuencias en su comercio exterior, lo que también hará que la decisión de política monetaria de Banxico sea mesurada."Es poco probable [que continúen en ese camino] porque tampoco es bueno tener tan barato nuestro tipo de cambio; ahí le pegamos al sector externo. Si revisamos la balanza de pagos, a pesar de que se comentó que México es el noveno país exportador del mundo, seguimos teniendo déficit en cuenta corriente", concluye Cruz Díaz.

