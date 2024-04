https://latamnews.lat/20240425/banco-mundial-alerta-que-la-escalada-en-oriente-medio-elevaria-precios-de-gas-y-alimentos-1150002183.html

Banco Mundial alerta que la escalada en Oriente Medio elevaría precios de gas y alimentos

WASHINGTON (Sputnik) — Una mayor escalada de tensiones en Oriente Medio podría aumentar los precios de gas natural, fertilizantes y alimentos, advirtió el...

Esto se debe a que "la región es un proveedor crucial de gas" y "el 20% del comercio mundial de gas natural licuado transita por el estrecho de Ormuz". Si el conflicto no se agrava, los precios de los productos básicos descenderán en un 3% en 2024 y en un 4% en 2025, predice el banco. Al mismo tiempo, incluso en mejores circunstancias, esas cifras seguirán siendo aproximadamente un 38% más altas que el promedio en los cinco años previos a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el pronóstico de referencia del Banco Mundial es que los precios de los alimentos disminuyan en un 6% en 2024 y en un 4% en 2025, mientras que los precios de los fertilizantes caigan un 22% en 2024 y un 6% en 2025. En lo referente al petróleo, el Banco Mundial supone que los precios promediarán los 84 dólares por barril en 2024 y los 79 dólares en 2025, en caso de que no haya interrupciones del suministro por conflictos en Oriente Medio. No obstante, una "interrupción moderada del suministro" podría elevar el costo hasta los 92 dólares por barril en 2024, mientras que una más grave lo empujaría hasta más de 100 dólares por barril.

