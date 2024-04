https://latamnews.lat/20240417/mexico-vuelve-a-brillar-como-favorito-entre-los-inversionistas-extranjeros-y-estas-son-las-causas-1149790474.html

México vuelve a brillar como favorito entre los inversionistas extranjeros y estas son las causas

México vuelve a brillar como favorito entre los inversionistas extranjeros y estas son las causas

Sputnik Mundo

México volvió a colocarse entre los 25 países favoritos para la inversión extranjera directa (IED), de acuerdo con la firma Kearney y, dentro de América... 17.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-17T14:02+0000

2024-04-17T14:02+0000

2024-04-17T14:02+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

inversiones

méxico

china

brasil

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/10/1149787711_0:168:3071:1896_1920x0_80_0_0_b1f2ac69cb1001b5adf3a9e06cd0f697.jpg

Según el listado, la nación latinoamericana se encuentra en el peldaño 21 del conteo, mismo en el que no aparecía desde hace cuatro años.En entrevista para Sputnik, el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Oscar Rojas, comenta que esta preferencia por parte de los inversionistas extranjeros está relacionada con dos aspectos: el desarrollo de una política nacional industrial y los conflictos geopolíticos alrededor del mundo.En el primer ámbito, es a través del reordenamiento de la actividad empresarial en México y el destinar recursos a obras prioritarias. En este sentido, el maestro en economía por la misma casa de estudios, Aaron Morales Islas, agrega en una charla para este medio que la posición geográfica del territorio mexicano también es atractiva para las empresas extranjeras.Sumado a esto, "hay costos competitivos con capital humano joven y altamente calificado, así como fortaleza del mercado interno y estabilidad macroeconómica y política. Otro factor ponderante es el crecimiento económico nacional y la capacidad para producir manufacturas avanzadas y de alta tecnología", expone.El balance idóneo para MéxicoSi bien la IED es relevante para el desempeño de México, es importante no dejar de lado el crecimiento e inversiones del empresariado nacional.Esto se debe complementar con el surgimiento de nuevas cadenas productivas o de proveeduría logística, y que, además, siempre cuenten con componentes nacionales.Al respecto, Morales Islas indica que lo fundamental es que ambos forjen nuevos empleos y mejoren las condiciones de vida en las regiones donde se llevan a cabo estos proyectos."Es necesario implementar un marco regulatorio en materia laboral y ambiental de largo plazo para no descuidar los intereses de las personas empleadas en los sectores del transporte manufacturero y textil", principalmente, ahonda.Un futuro con más crecimiento económicoLos expertos en economía precisan que, con el fin de que México siga atrayendo mayor inversión extranjera y se incentiven los proyectos nacionales, se requiere diversificar no solo el tipo de empresas que se establezcan, sino los vínculos con otros países, por ejemplo, el que ha surgido con China.Mientras tanto, Rojas hace énfasis en la relevancia de impulsar la infraestructura básica, como se ha realizado durante el sexenio del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con obras como el Tren Maya, por ejemplo."También hay que fortalecer la educación y la cuestión tecnológica, así como incentivar a las empresas que pueden desarrollar y capturar todo este conocimiento para que el país tenga, eventualmente, no solo la recepción pasiva de inversión extranjera directa, sino una recepción activa para fomentar cuestiones como los chips y proyectos de punta", concluye.

https://latamnews.lat/20240404/mexico-como-gigante-de-las-exportaciones-un-espejismo-que-solo-generara-dependencia-1149434945.html

https://latamnews.lat/20240327/el-factor-china-en-el-t-mec-un-beneficio-para-mexico-que-genera-recelo-en-eeuu-1149152096.html

https://latamnews.lat/20240416/el-fmi-preve-para-america-latina-un-crecimiento-economico-del-2-en-2024-1149785075.html

méxico

china

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

💬 opinión y análisis, inversiones, méxico, china, brasil, 📈 mercados y finanzas