https://latamnews.lat/20240421/estas-son-las-razones-que-llevan-a-mexico-a-incrementar-su-dependencia-del-maiz-de-eeuu-1149867716.html

Estas son las razones que llevan a México a incrementar su dependencia del maíz de EEUU

Estas son las razones que llevan a México a incrementar su dependencia del maíz de EEUU

Sputnik Mundo

México está incrementando sus exportaciones de maíz al tiempo que disminuye la producción de este grano básico para la alimentación de este país. Según las... 21.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-21T19:54+0000

2024-04-21T19:54+0000

2024-04-21T19:55+0000

américa latina

seguridad

méxico

medioambiente

eeuu

onu

maíz

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e6/0a/0e/1131495519_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e24fde27d6192a4e54a75a1debf5bec8.jpg

La situación no solo echa abajo una de las principales promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de cuyos ejes de gobierno es justamente avanzar hacia una soberanía alimentaria, sino que supone riesgos como el desplazamiento forzado de miles de pequeños productores.Datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México señalan que para el ciclo 2023-2024, se reporta una reducción de la producción de maíz del 92%.Son varios los factores que explican el aumento de las importaciones que provienen en su gran mayoría de Estados Unidos, explica el doctor Uberto Salgado, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en entrevista con Sputnik.Uno de ellos es el calentamiento global y el impacto en la producción de alimentos como el maíz en países como México, señala el investigador universitario."Esto es relevante precisamente porque ya el 82% de la superficie en México está padeciendo algún grado de sequía moderada a extrema", afirma el doctor Salgado.Según el último reporte del monitor de sequía del Servicio Metereológico Nacional, la proporción del territorio nacional afectada por la sequía llegó a 64,6% el pasado 15 de abril, 71 puntos más que el 31 de marzo y 16.7 puntos más que en la misma fecha de 2023.En tanto, la superficie con sequía extrema o excepcional, en los grados más altos, pasó de 26 a 293%, indica el reporte publicado este sábado por el diario Reforma.La porción del País con sequía excepcional, 11%, es la más alta desde 2013, último mes con registro en la página del SMN.Ocho entidades -Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Sinaloa- resentían el 15 de abril algún grado de sequía en el 100% de su territorio.La situación en las presas también es crítico. A nivel nacional de las 120 presas que existen en el país, 117 están operando por debajo de su capacidad del 50%.De acuerdo con el doctor Salgado, de la superficie cultivable que existe en el —que alcanza aproximadamente 24 millones de hectáreas— en el 80% se lleva a cabo los métodos tradicionales de cultivo; es decir, dependen completamente de la lluvia y carece de infraestructura de riego.Por otra parte, afirma el doctor Salgado, existe una conversión de los cultivos de maíz hacia el agave, que es un cultivo más rentable y que requiere de menos agua, aunque en este caso se trata de grandes productores con accesos a mercados de exportación y no a los pequeños productores que son los que cultivan el 60% del maíz en México.Otro de los factores que están influyendo en el aumento de las importaciones de maíz, según el doctor Salgado, es la eliminación del arancel del 50% al maíz blanco. Este arancel había formado parte de un paquete implementado por el Gobierno federal para combatir la inflación y que expiró en diciembre de 2023. El arancel se eliminó porque el impacto sobre los precios internos no fue tan relevante, explicó el académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.Para el doctor Salgado, las consecuencias de la disminución de la producción de maíz podrían significar el desplazamiento de productores hacia otras regiones del país.A decir del docto Salgado, la población más pobre y vulnerable es la que se encuentra más expuesta a las variaciones del clima, como lo pequeños productores que en su mayoría carecen de infraestructura de riego.Para el académico, si el gobierno federal quiere avanzar en el proceso de soberanía alimentaria, es necesario subsidiar fertilizantes nacionales y fomentar una inversión para el desarrollo de este tipo de productos, precisamente porque el precio de la urea se ha incrementado como resultado del conflicto armado entre Ucrania y Rusia.Sobre la política de implementar precios de garantía, el doctor Salgado señala que, de alguna manera, lograron incentivar la producción de maíz blanco en México, pero el efecto no fue como se esperaba.Según el doctor Salgado, los agricultores que resultaron beneficiados con estas políticas siembran productos más rentables, como berries, cítricos y algunas hortalizas que, si bien son alimentos, no forman la base de la de la pirámide nutricional, como el maíz.En el caso de procesos de soberanía alimentaria, el profesor Salgado pone el ejemplo de China, cuyos granos básicos son la soja y el arroz y ha estado realizando importantes inversiones con tal de garantizar la soberanía alimentaria en esos dos granos que son la base de su pirámide nutricional, al grado de que incluso han rentados tierras en América del Sur y en otras regiones con tal de garantizar que se cubra la demanda de estos alimentos y evitar así la importación de estos granos que son estratégicos para su condición de soberanía alimentaria.

https://latamnews.lat/20230826/canada-se-suma-a-eeuu-para-reclamar-a-mexico-la-prohibicion-del-maiz-transgenico-1143056036.html

https://latamnews.lat/20230818/la-defensa-del-maiz-transgenico-es-una-jugada-politico-electoral-de-eeuu-contra-mexico-1142774569.html

https://latamnews.lat/20230817/eeuu-inicia-panel-de-controversia-con-mexico-por-la-prohibicion-de-comercio-de-maiz-transgenico-1142760927.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Ricardo Perez https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Ricardo Perez https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ricardo Perez https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

seguridad, méxico, medioambiente, eeuu, onu, maíz, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis