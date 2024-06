https://latamnews.lat/20240626/el-banco-de-mexico-deberia-actuar-de-forma-preventiva-antes-de-una-volatilidad-extrema--1155603383.html

El Banco de México debería actuar de forma preventiva antes de una "volatilidad extrema"

La divisa mexicana y los mercados han registrado variaciones no tan comunes debido al triunfo del oficialismo en las elecciones generales del 2 de junio, que le valieron no solo la Presidencia de la República, sino también la mayoría en el Congreso. Esto abriría la posibilidad de que se aprueben reformas estructurales propuestas por el presidente López Obrador, como la judicial o la electoral, lo que causó incertidumbre entre inversionistas nacionales y extranjeros.El impacto fue mayor porque el paquete de iniciativas incluye la reforma al Poder Judicial, con la que los integrantes de órganos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrían ser electos en votaciones.Esto ha causado que la racha positiva del peso mexicano finalizara abruptamente y que los principales índices bursátiles de la nación marcaran números rojos. Solo algunos anuncios como la continuidad de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y la presentación de los primeros integrantes del gabinete de Sheinbaum dieron un respiro a las finanzas.Ante esta situación, Sputnik consultó a expertos en temas económicos para entender por qué el banco central mexicano tiene la potestad para tomar esa decisión, así como las secuelas ante este posible evento.Velar por la economía nacionalEl anuncio de la titular de Banxico no es casualidad. Uno de los fundamentos del banco central mexicano es velar por la estabilidad económica del país; se estableció en el artículo 28 de la Constitución nacional en 1993, un año antes de obtener su autonomía.En entrevista para Sputnik, el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Felipe Cruz Díaz, expone que velar por la estabilidad económica mexicana tomando acciones al respecto es algo inherente al instituto central, solo que, en esta ocasión, el panorama es diferente por los factores internos y externos que están en juego."Todo está ligado al factor político, a los anuncios del gabinete de Sheinbaum (...), las posibles reformas que se impulsen y las declaraciones que haga la virtual mandataria electa para disminuir el temor del mercado, con el fin de no generarse otro tipo de problemas", explica.Posibles consecuenciasNo es la primera vez que Banxico intervendría para estabilizar la economía mexicana. Esto ya ocurrió en décadas pasadas, aunque la acción más recordada se dio a finales de 1994, cuando una fuerte crisis conocida como El error de diciembre provocó la devaluación del peso y que el banco central tuviera un peso relevante en las acciones para resolverla. Sin embargo, la situación económica actual de México está muy lejos de aquella crisis. La medida, en una parte, también sería posible por el régimen flexible que tiene el organismo, donde puede intervenir por diversos motivos, entre ellos, problemas de volatilidad, por ejemplo.Al respecto, en una charla con Sputnik, el doctor en economía Arturo Huerta, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) apunta que, en este año, lo esencial sería que Banxico actuara de manera preventiva en caso de una posible crisis."El mismo Fondo Monetario Internacional dice que, en contexto de incertidumbre o especulación, se debe imponer el control de cambios e impedir la salida de capitales, porque este último punto es el que desquicia la economía y la lleva a una crisis", menciona.Mientras tanto, Cruz Díaz dice que el banco central puede emplear su reserva de dólares, la cual asciende a 219.728 millones de dólares, para intentar estabilizar la economía mexicana.Ambos expertos coinciden en que es difícil un tiempo estimado en el que esto se pueda realizar, ya que se debe esperar hacia dónde viran las reformas impulsadas por Sheinbaum y las posibles negociaciones que tanto ella como su equipo realicen con inversionistas para evitar dificultades en materia económica.Estrategias para frenar la volatilidadAnte la volatilidad del peso mexicano y los índices bursátiles, la virtual mandataria electa de México ha realizado diversos anuncios, los cuales han dado ligeros resultados en un corto plazo. Por ejemplo, integró al actual secretario de Hacienda mexicano, Rogelio Ramírez de la O, a su equipo y en la misma cartera. Igualmente, sumó al excanciller Marcelo Ebrard para enfocarse en la Secretaría de Economía.El 20 de junio de 2024, al presentar a los primeros seis integrantes de su gabinete presidencial, tanto la moneda como las bolsas nacionales reaccionaron de manera positiva. Por ejemplo, la divisa nacional cerró en 18,37 unidades por dólar, con un alza de 0,44%, de acuerdo con datos oficiales. Al concluir la semana del 17 al 21 de julio, la moneda mexicana finalizó con una apreciación de 2,3%.Pero, a pesar de estos resultados que van mejorando paso a paso, las acciones que se han realizado no son suficientes para estabilizar puntualmente al mercado mexicano, refieren los doctores en economía. Por ejemplo, Huerta se decanta por la creación de políticas enfocadas en los sectores industrial, político y agrícola.Para finalizar, Cruz Díaz considera que es imperante poner atención en una reforma fiscal, tema que no fue abordado en este sexenio, así como analizar los niveles de endeudamiento nacionales."Hemos visto que tiene un gran déficit público (...); eso implica que de algún lado tienen que salir y, comúnmente, se cubren con endeudamiento. Ante eso, debe haber una acción conjunta entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda para que, por un lado, se mantengan estables las variables monetarias, inflación, tipo de cambio y tasa de interés y que, por otros lados, el déficit público disminuya y se incentive la actividad productiva", concluye.

