La presión de los capitales: ¿la reforma judicial en México vulneraría la llegada de inversiones?

El reciente anuncio que hicieron tanto el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como de su virtual sucesora, Claudia Sheinbaum, de que se buscaría la aprobación en septiembre de la reforma al Poder Judicial, ocasionó una depreciación de la moneda nacional que, de haber alcanzado un mínimo de 16,33 unidades por dólar, al cierre de la jornada de este 13 de junio lo hizo en 18,53 unidades por dólar. La Bolsa Mexicana de Valores registró a su vez una caída aproximada del 3%.Ante ello, Sheinbaum hizo un llamado de calma a los mercados y aseguró que la intención de la reforma es la construcción de un mejor sistema de justicia en el país: "Sus inversiones están seguras en México". Además, aseguró que el sistema económico nacional es sólido, un mensaje que ha sustentado con el mantenimiento de Jesús Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda.Por su parte, el presidente López Obrador sentenció que no se daría marcha atrás a la reforma, y destacó la importancia de impulsarla con el objetivo de promover un cambio de raíz en la procuración de justicia a nivel nacional.¿En qué consiste la reforma judicial?El planteamiento de la iniciativa lo hizo el presidente López Obrador a principios de año. Entre los cambios que impulsa está la reducción del número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de México de 11 a nueve, además, que los integrantes de dicho órgano sean electos mediante el voto popular.Federico Anaya, abogado defensor de los Derechos Humanos y politólogo, remonta el origen de la reforma a las tensiones entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia, las cuales comenzaron con la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia del máximo tribunal del país latinoamericano.La Suprema Corte derogó cambios a las leyes impulsados por el gobierno en turno, como la Ley de la Industria Eléctrica, que daba preponderancia a la estatal Comisión Federal de Electricidad en el sector. Ante ello, el mandatario federal planteó la necesidad de realizar una transformación en el Poder Judicial nacional.Con la iniciativa también se plantea la elección de los jueces y magistrados a nivel nacional. De acuerdo con información proporcionada por Anaya, a nivel federal hay 737 jueces y 910 magistrados, mientras que a nivel estatal son 4.398 jueces y 627 magistrados.El analista destaca que, con ello, se cambia a un sistema "mucho más rudo" en la conformación del sistema de justicia, esto debido a que actualmente los jueces y magistrados asumen el cargo prácticamente de manera inamovible una vez que, a los cinco años en el cargo, se someten a un concurso para su ratificación.La propuesta del uso de las urnas para conformar al Poder Judicial ha generado un amplio debate en torno a la pertinencia de la propuesta, así como de sus ventajas y desventajas."Estos puestos se tienen que dar a través de una legitimación, de una legitimidad, esto es cumplir con la ley; tenemos una Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que se establecen requisitos para poder ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, requisitos para poder ser juez, entonces no es al gusto, no es albedrío de la sociedad", señaló la maestra Sonia Juárez Moreno, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, para Sputnik.Por su parte, Federico Anaya descarta que este mecanismo de designación disminuya la preparación de quienes lleguen a esos cargos. El especialista explicó que tanto jueces, magistrados y ministros cuentan con equipos de trabajo especializados en su labor, por lo que la elección de estos puestos estaría más enfocada a determinar en qué dirección se avanzará."¿Quién va a tener ventaja? Los que han tenido experiencia judicial. Lo que dicen los enemigos de la elección es que va a llegar Juan de los Palotes que no tienen ninguna experiencia y que nada más es muy simpático o simpática y entonces va a ganar la elección y vamos a perder calidad de la justicia, no es cierto, la verdad es que este como se está planteando la elección puede organizarse muy bien y (además) falta ver los requisitos", señaló el analista.Aunque actualmente la reforma sólo especifica que los perfiles que contendrán en las urnas serán presentados por los tres poderes de la Unión, las especificaciones de quiénes podrían participar se puede regular mediante la formulación de leyes secundarias.En días pasados, Sheinbaum anunció una apertura al diálogo con los sectores involucrados en la reforma al Poder Judicial, el cual han aceptado jueces, magistrados, abogados, el Consejo de la Judicatura Federal e, incluso, la Suprema Corte de Justicia, según lo expresó este 13 de junio el ministro Juan Luis González Alcántara.¿La reforma desincentivará las inversiones?La reacción de los mercados frente a la reforma al Poder Judicial se fundamentó en que los cambios constitucionales ocasionarían incertidumbre entre los inversores respecto a la protección de su capital.En ese sentido, el abogado Federico Anaya afirmó que la reforma no impactaría en los juicios mercantiles, reiterando que los equipos de trabajo de los integrantes del Poder Judicial cuentan con probada experiencia en la resolución de este tipo de casos.Brian Nichols, subsecretario de Estado del presidente Joe Biden para América Latina, hizo un llamado este 12 de junio para que, sea cual sea el cambio al marco jurídico de México, se cumplan los acuerdos establecidos en el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC): "Nosotros creemos que la transparencia judicial es vital para todos los inversores, ya sea para los mexicanos o para los internacionales, particularmente para los de Estados Unidos".El especialista Huerta explicó para Sputnik que la actual situación respecto a la caída de la bolsa y la depreciación del peso es consecuencia de la especulación dentro del sector financiero.A decir del doctor Huerta, los capitales pretenden que se mantenga la actual conformación del Poder Judicial debido a que “de cierta manera les ha favorecido”.En este sentido, el especialista consideró que el Gobierno podría implementar el control de cambio en el país para atajar la presión de los mercados, sin embargo, consideró que esto no ocurrirá.

