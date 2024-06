https://latamnews.lat/20240615/no-solo-es-la-reforma-al-poder-judicial-estas-son-las-iniciativas-que-impulsara-sheinbaum-1155438982.html

No solo es la reforma al Poder Judicial: estas son las iniciativas que impulsará Sheinbaum



Estas iniciativas fueron anunciadas tras su encuentro con el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que ocurrió el 10 de junio, y que fue calificado de manera positiva por ambos.A pesar de la victoria de Sheinbaum, las reformas, que abordan diversas temáticas, han tenido comentarios de todo tipo, especialmente enfocados en los ajustes al Poder Judicial mexicano. Estas se sumarán a las 20 propuestas que el actual jefe de Estado presentó en febrero."Le estamos dando un mandato a la virtual mandataria electa para que no tenga el obstáculo que presentó López Obrador para [impulsar la reforma judicial]. Para empezar, Sheinbaum representa un programa por el que la gente está votando", comenta en entrevista para Sputnik el profesor de Relaciones Internacionales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología de México (Conahcyt), Jesús López Almejo.Para entender mejor cuáles son las temáticas de las que habló la próxima presidenta de México, Sputnik te explica los detalles de estas estrategias.¿Cuáles son las iniciativas?El paquete de iniciativas planteadas por la virtual mandataria electa de México, quien tomará posesión el 1 de octubre de este año, se enfocan en diversos ámbitos, que van desde los apoyos sociales hasta cambios de raíz en los poderes que conforman al Gobierno.Los planes son los siguientes:Las controversiasLa reforma que más controversia ha generado es la judicial. Esto se debe a que el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) obtuvo mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una robusta prevalencia en el Senado de la República, con lo que parte del país, especialmente la oposición, sugirió que esto podía llevar a la aprobación de diversas iniciativas sin un contrapeso real.Ello generó temor en los mercados bursátiles y una caída del peso mexicano de más de 3%, esto con base en datos del Banco de México (Banxico).Sobre ella, López Almejo, quien también es doctor en en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara, asegura que es necesaria la aplicación de esta reforma, ya que la constitución actual de este poder ha permitido que los actos de corrupción e injusticias prevalezcan en el país.Para el experto, más allá de las variaciones del mercado, lo preocupante es hacia dónde se dirigirán los perfiles de quienes se pudiesen elegir en las urnas.No obstante, reconoce que en la actualidad, el Poder Judicial mexicano está fuertemente politizado.Por eso, "si se buscan resultados diferentes con las mismas prácticas, no se logrará. Ante ello, si la apuesta es usar otra estrategia porque con la trayectoria [de los participantes] no basta para mejorar, hay que ver hacia la elección democrática. Otra opción es buscar un órgano independienbte que lo regule, que no esté por debajo de la Suprema Corte para investigarles y separarles del cargo si no proceden con apego a derecho", expone López Almejo.¿Cómo sortear la polémica?Tras las reacciones negativas por las reformas, sobre todo la del Poder Judicial mexicano, Sheinbaum aclaró ante el público, especialmente los inversores nacionales e internacionales, que esta medida debía ser debatida entre diversos sectores de la sociedad.Como parte de esta estrategia, propuso la realización de una consulta ciudadana, misma que se llevará a cabo por parte del partido Morena durante el fin de semana del 15 y 16 de junio. El resultado se dará a conocer el lunes 17 de junio.Para el docente de Relaciones Internacionales, esta acción dota de legitimidad a la propuesta, ya que la gente podrá emitir su opinión en la materia.Sobre el resto de las iniciativas presentadas por la virtual mandataria electa, López Almejo hace énfasis en que gran parte del éxito, al menos en la primera parte de su Gobierno, puede ser alentado por los resultados positivos de la Administración de López Obrador."Ya hay un proyecto, resultados y mimetización. La idea es dar un gran salto cualitativo más allá del cuantitativo, qu Sheinbaum ya posee y le respalda. Con eso, debe consguir que la gente continúe teniéndole confianza a los políticos, como lo logró AMLO" y, de esta manera, contar con el visto bueno para las iniciativas, concluye.

