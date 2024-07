https://latamnews.lat/20240725/amlo-arremete-contra-el-fmi-por-critica-al-nearshoring-en-mexico-deberian-ofrecernos-disculpas-1156392415.html

AMLO arremete contra el FMI por crítica al 'nearshoring' en México: "Deberían ofrecernos disculpas"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó al Fondo Monetario Internacional (FMI) por los señalamientos que hizo acerca del 'nearshoring' en... 25.07.2024, Sputnik Mundo

Asimismo, el mandatario mexicano refirió que esta organización, actualmente encabezada por Kristalina Georgieva, anteriormente promovía políticas en detrimento de la población mexicana."Eran los que le ordenaban al Gobierno títere de México, que se aplicara una política para afectar a los trabajadores, aumentar las tarifas de energía eléctrica, para privatizarlo todo. Nos llevaron a la decadencia y todavía se atreven a hacernos recomendaciones", acusó.Los comentarios de López Obrador son en referencia a un compilado de señalamientos que el FMI ha hecho a lo largo de 2024, donde destacó que la nación latinoamericana podría no aprovechar de manera adecuada la relocalización de las compañías, mejor conocida como nearshoring."México está creciendo más de lo que esperábamos en el pasado. Es una economía que hasta cierto punto se está beneficiando de estar tan cerca de Estados Unidos en esta era de flujos comerciales más turbulentos, debido a consideraciones geopolíticas. Y yo diría que uno de los riesgos es que México no aproveche la oportunidad que tiene, se ha ido aprovechando, pero aún queda mucho por hacer", señaló el director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Rodrigo Valdés, en abril de este año.Pero eso no es todo. El presidente mexicano ha criticado en diversas ocasiones al FMI por sus comentarios hacia la nación. Por ejemplo, el 18 de junio de 2024, desestimó las recomendaciones que el organismo hizo a la nación que encabeza.En el evento, el presidente mexicano recordó que, durante el período neoliberal, el FMI buscaba la privatización de las compañías nacionales, sin ayudar a la población local."¿Qué es lo que estaba en la agenda? Las privatizaciones, que se despojara al pueblo de México de sus bienes para trasladarlos a particulares", puntualizó.

