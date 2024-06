https://latamnews.lat/20240610/del-cierre-de-iglesias-al-autoritarismo-que-hay-detras-de-las-noticias-falsas-contra-sheinbaum-1155369284.html

Del cierre de iglesias al autoritarismo: ¿Qué hay detrás de las noticias falsas contra Sheinbaum?

Las dos temáticas más frecuentes en esta oleada de desinformación contra la política versan sobre la religión y el comunismo. En el primer caso, existen publicaciones sobre el presunto cierre de iglesias en México, así como campañas para realizar la circuncisión a los hombres.Sobre el segundo aspecto, se señala la instauración de un régimen autoritario o de un sistema comunista, donde supuestamente se extinguiría la propiedad privada.Estos comentarios, a pesar de haber sido desmentidos por Sheinbaum en diversas ocasiones, ha aparecido tanto en redes sociales como en columnas en medios de comunicación, mismos que han causado preocupación entre la población. Sin embargo, la situación puede moderarse en las próximas semanas, solo que en este instante es álgida dada la cercanía con la jornada electoral, explica en entrevista para Sputnik el politólogo y consultor en Asuntos Públicos, Joel Rojas.Acerca de las temáticas empleadas para atacar a la sucesora del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el experto comenta que, sobre todo la cuestión religiosa fue una bandera utilizada por la excandidata de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, en el último debate previo a los comicios, misma que no le ayudó en los resultados."Al final del día esa fue una mala estrategia, y como tal, Gálvez la pagó (...). No es buena idea meter el tema religioso [en lo político] porque, a final de cuentas, el pueblo mexicano es altamente católico y [el ataque en ese sentido] puede generar una espiral de información inconveniente", pondera.No hacer caso a las mentirasPara Rojas, quien también es ocio fundador de JOFA Consultores, una de las cuestiones vitales que debe hacer la futura presidenta de México es no prestar atención a las noticias falsas en su contra.Por ejemplo, acerca de su religión, recuerda que Sheinbaum ha sido cautelosa al señalar que, si bien forma parte de una familia judía, ella no practica estas creencias y respeta a quienes han crecido bajo el catolicismo.Acerca del comunismo con la política mexicana, el especialista también destaca que es algo que debe desestimarse, especialmente porque existen varias acciones que muestran lo contrario."No hay forma de sustentar un tema de de comunismo (...). Tan solo México tiene un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) donde el 80% de nuestras exportaciones se van al territorio estadounidense, es decir, a una nación totalmente capitalista y abierta al mercado (...). Asimismo, ha abordado el avance del nearshoring y una visión sobre el respeto al medioambiente y las causas sociales, pero esto solo es para forjar un perfil humanista", no para cambiar un modelo económico, subraya.Asimismo, prevé que estos comentarios disminuyan conforme Sheinbaum anuncie a las personas que conformarán su gabinete, mismo que comenzará labores formales el 1 de octubre, cuando ella asuma el poder. El único funcionario que, hasta el momento, está confirmado para su equipo es el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.Un llamado irresponsableTras darse a conocer los resultados tanto del conteo rápido como de los cómputos distritales realizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) mexicano, órgano que realizó los comicios generales, la oposición ha lanzado diversos señalamientos contra Sheinbaum y su partido, el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).Esto se debe principalmente porque esta fuerza política obtuvo la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, conformado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, con lo que quienes no son afines a esta agrupación prevén que se apruebe el plan C, es decir, que avance una reforma electoral en el país latinoamericano.Por eso, algunos han sugerido que la jornada electoral fue fraudulenta, por lo que han incitado a paros, movilizaciones e incluso políticos como el exlegislador Fernando Belaunzarán han llamado a una supuesta resistencia pacífica de la población inspirados en La marsellesa, el himno nacional de Francia.Ante ello, el politólogo mexicano califica como "irresponsables" estos actos, debido a que incitan un clima de violencia innecesario, especialmente cuando las autoridades electorales nacionales han mostrado eficacia en cuanto a los procesos para elegir gobernantes.Para concluir, Rojas puntualiza que la clase política en general se debe enfocar en seguir forjando proyectos a favor de las personas, no en buscar más traspiés para Sheinbaum."Quienes van a gobernar son los que ganaron gracias al voto de los ciudadanos. Tenemos que seguir trabajando y buscando como crecer con las condiciones de política pública que nos dará la nueva administración", finaliza.

