La historia política de México muestra una "necesidad muy grande" de equilibrar los poderes

En caso de que se alcance este balance, Silva señala que habría un mejor desarrollo del Estado mexicano. El experto, en conjunto el divulgador de historia e internacionalista de la UNAM, Alejandro Rosas, analizan los fenómenos surgidos de los cambios de Gobierno en México desde finales del siglo XIX hasta las campañas de las elecciones generales de este año en el libro La silla embrujada: la truculenta historia de la sucesión presidencial (Grijalbo, 2024).A lo largo de 381 páginas, los expertos desentrañan cuáles son las estrategias que los políticos han utilizado para portar la banda presidencial y detentar el poder para el periodo que fueron electos."Le pusimos ese nombre al libro porque, cuando Francisco Villa invitó a Emiliano Zapata a sentarse en la silla presidencial, le dijo 'no, porque esa silla está embrujada. Toda persona buena que se siente en ella, se convierte en mala'. Pienso que no se refería literalmente a una maldad humana, sino al poder inabarcable de los mandatarios (...). Con un marco que acotara más [el peso] presidencial, posiblemente bajaría esta idea del embrujo, que tiene que ver con la idea de que esa responsabilidad te nubla cuando llegas" a obtenerla", precisa Silva.Una democracia sólida para MéxicoA lo largo de la investigación realizada por Silva y Rosas, muestran a los lectores la evolución del sistema político mexicano que, durante y años posteriores a la Revolución Mexicana (1910-1917), se rigió por asesinatos y confrontaciones a balazos entre los interesados.Sin embargo, esto fue cambiando hasta conformarse procesos más pacíficos y que solo se definen en las urnas. Como parte de este avance, refiere el surgimiento del Instituto Federal Electoral (IFE) mexicano, ahora conocido como el Instituto Nacional Electoral (INE).No obstante, el doctor en historia expone que aún falta trabajo por hacer para continuar forjando un mejor entorno político en la nación latinoamericana, especialmente por parte de la ciudadanía, que debe seguir exigiendo a las autoridades el cumplimiento de sus labores."Primero, todos tenemos que acudir a las urnas quienes tengan la posibilidad de votar. Esto, de alguna manera, ya repercute en cómo se influye en las decisiones del país, de quién queda y quién no [al frente de los gobiernos]", subraya.Asimismo, Silva se decanta por impulsar el fortalecimiento de organismos como el INE o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). "Esto es parte de la democracia, pero no se puede conseguir de una manera más que haciendo contrapesos a través del voto", indica.La información es lo que cuentaEl historiador asegura que La silla embrujada: la truculenta historia de la sucesión presidencial es un texto de historia de México, no sobre la política nacional, que encaja con la coyuntura de las elecciones generales en la nación latinoamericana, donde Claudia Sheinbaum se posiciona como la candidata electa a suceder al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.En él "vemos varios ejemplos donde no necesariamente hay una continuidad en los proyectos entre uno y otro mandatario, sino un rompimiento (...). Desde hace décadas, en cada periodo electoral, la ciudadanía sigue esperando que la situación en general cambie, pero poco se transforma en su vida", rememora.Para Silva, algo fundamental es que la sociedad mexicana esté informada sobre los errores cometidos en más de 20 sucesiones presidenciales ocurridas entre 1900 y 2018 y evitar brechas más grandes en diversos ámbitos."Se deben frenar las catástrofes políticas, que cada vez más han hundido a los pobres en ese estrato y enriquecido a los ricos. Deben dejar de existir estas diferencias tan marcadas y abismales (...). Necesitamos que se erradiquen también los problemas como la violencia y la corrupción", concluye.

