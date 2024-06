https://latamnews.lat/20240604/sera-un-gobierno-observado-con-microscopio-que-le-depara-a-claudia-sheinbaum-en-la-presidencia-1154372502.html

"Será un Gobierno observado con microscopio": ¿qué le depara a Claudia Sheinbaum en la Presidencia?

"Será un Gobierno observado con microscopio": ¿qué le depara a Claudia Sheinbaum en la Presidencia?

Sputnik Mundo

La candidata electa a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, vivirá un Gobierno sumamente examinado tanto por sus simpatizantes como por sus opositores... 04.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-04T19:04+0000

2024-06-04T19:04+0000

2024-06-04T19:22+0000

elecciones presidenciales en méxico (2024)

claudia sheinbaum

méxico

presidencia de méxico

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

elecciones presidenciales en méxico (2030)

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/03/1155196259_0:23:1024:600_1920x0_80_0_0_3e8ff28c2f1651a64be1cf001aa8fd0b.jpg

Al respecto, en una charla para este medio, la doctora en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Iliana Rendón Arias, precisa que el resultado de los comicios representa un desafío porque es la primera mujer en obtener este cargo, ello especialmente porque en la política nacional aún hay más presencia de hombres."La política aún es un terreno masculino, por lo que los hombres son los que están acostumbrados a tomar decisiones. El arribo de una mujer [al poder ejecutivo] rompe esquemas establecidos (...). Su gobierno estará bajo la lupa y será mucho más criticado", expone.De acuerdo con el conteo rápido anunciado por la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, Sheinbaum, quien es abanderada de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) triunfa en las elecciones presidenciales de México, con un rango de entre 58,3 y 60,7% de votos.Asimismo, la política recabó más votos que el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, esto según el órgano electoral y el mandatario en turno.Resoluciones a corto plazoPara Rendón Arias, uno de los temas que Sheinbaum deberá resolver en un corto plazo versará sobre la reducción de la pobreza en México.La especialista con estudios de posdoctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) agrega que otros tópicos a trabajar en la primera parte del nuevo mandato son la mejora de los sistemas de salud y educación nacionales, así como llevar a cabo la reforma del pago de impuestos de manera progresiva, misma que se presentó en 2023 ante el Congreso mexicano.Mientras tanto, Acuña Murillo hace énfasis en que la nueva presidenta de México requiere diferenciar muy bien su proyecto de nación frente al de López Obrador, así como definir si continúa con las conferencias de prensa matutinas, mejor conocidas como mañaneras. "Ella tuvo una muy buena comunicación política cuando gobernó la Ciudad de México; dio mensajes oportunos y bien pensados, pero no tiene el carisma de López Obrador. Sus personalidades son contrastantes", acota. El desarrollo en el sexenioPara las expertas, el resolver los problemas de seguridad serán un eje vital para todo el próximo sexenio, que iniciará el 1 de octubre de este año y concluirá el 30 de septiembre de 2030.Mientras tanto, Rendón Arias menciona el desarrollo de estrategias para frenar tanto la violencia de género como tratar el tema de las desapariciones forzadas, en el sentido de evitar estos eventos y hallar a las personas de las que se desconoce actualmente su paradero.De igual manera, la también profesora en la UNAM indica que estará en la mira el vínculo de la nueva mandataria en México con el resto de los poderes, es decir, con el legislativo y judicial, especialmente en los ámbitos de eliminar la representación proporcional en el Congreso mexicano y combate a la corrupción.Por ejemplo, "si se sigue con el plan C y se quita la representación proporcional, tendríamos un Congreso que tienda al bipartidismo", agrega.La ruta hacia 2030Si bien en octubre de este año iniciará el mandato de Sheinbaum, algunos políticos y partidos, tanto quienes triunfaron como los perdedores, podrían comenzar a delinear la ruta hacia los comicios generales de 2030.En este sentido, Acuña Murillo, quien también ha sido docente en la Universidad Intercontinental, expone que, por ejemplo, el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) debe aprender cómo consolidarse para no perder las bases que dejará López Obrador y no perder la oportunidad que obtuvo en 2018."Será su oportunidad para poder empujar el proyecto de nación más allá, (...) mientras la oposición está muy debilitada", indica.Para finalizar, Rendón Arias estima que deben impulsarse durante todo el nuevo sexenio diversas medidas para crear empresas, paliar la violencia y dar prioridad a la educación pública."Eso es muy importante porque si un país tiene elevados niveles de educación, es menor la posibilidad de que la gente caiga en la violencia", concluye.

https://latamnews.lat/20240529/elecciones-presidenciales-en-mexico-como-llega-el-pais-a-sus-comicios-mas-importantes-1150649554.html

https://latamnews.lat/20240528/mexico-son-las-elecciones-mas-violentas-en-el-pais-1151312045.html

https://latamnews.lat/20240510/consejera-electoral-el-estado-de-mexico-es-vital-por-los-votos-para-las-elecciones-presidenciales-1150351798.html

https://latamnews.lat/20240313/consejera-electoral-de-mexico-votar-no-basta-hay-que-dar-seguimiento-a-quienes-elegimos--video-1148664902.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

elecciones presidenciales en méxico (2024), claudia sheinbaum, méxico, presidencia de méxico, política, andrés manuel lópez obrador, elecciones presidenciales en méxico (2030), 💬 opinión y análisis