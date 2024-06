https://latamnews.lat/20240603/que-sheinbaum-sea-la-candidata-presidencial-mas-votada-en-la-historia-mexicana-es-signo-de-madurez-1155199711.html

Que Sheinbaum sea la candidata presidencial más votada en la historia mexicana "es signo de madurez"

Que Sheinbaum sea la candidata presidencial más votada en la historia mexicana "es signo de madurez"

Claudia Sheinbaum no solo se convirtió en la primera mujer en ganar la Presidencia de México, sino en obtener la mayor cantidad de votos para una persona que... 03.06.2024

"[El triunfo de Sheinbaum] es resultado y signo de madurez de la ciudadanía. Ciertamente, [la política] tenía ventaja por formar parte del partido del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena). No obstante, la gente tomó la decisión de salir y votar", asegura.En este tenor, el doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Maximiliano García Guzmán destaca en una charla para este medio que este apoyo fue una de las grandes sorpresas de los comicios generales."Obtuvo más votos que el presidente actual, que es una figura muy atractiva en términos de personalidad. Eso le da [a Sheinbaum] una legitimidad muy importante y una doble responsabilidad porque está recibiendo el respaldo de millones de personas que, hace seis años, no figuraba", dice.Ello va en línea con el conteo rápido anunciado por la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, Sheinbaum triunfa en las elecciones presidenciales de México, con un rango de entre 58,3 y 60,7% de votos.Respecto a la participación ciudadana en las elecciones de este 2 de junio, esta fue de alrededor de 60%. En lo que va del siglo XXI, los comicios presidenciales con mayor participación han sido los del año 2000, con 63,97%. Los otros cargos notablesLas elecciones presidenciales en México no solo eran para elegir a la persona que relevará en el cargo a López Obrador, cuyo mandato finaliza el 30 de septiembre. En ellas, también se votaron más de 20.700 cargos públicos, tanto federales como locales.Hasta el momento, y conforme a la información mostrada por los órganos electorales estatales, de las ocho gubernaturas en juego, al menos seis serán gobernadas por políticos de Morena, salvo Guanajuato y Jalisco. Mientras tanto, la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México nuevamente estará encabezada por una representante del partido oficialista; en esta ocasión se trata de Clara Brugada. Pero este avance de Morena no solo se observa en ese nivel gubernamental. El Congreso de la Unión, conformado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, tendrá mayoría calificada de esta fuerza política.Al respecto, en una entrevista para Sputnik, el maestro en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en ciencia política y administración pública Eduardo Leal, destaca que estas elecciones mostraron una gran preferencia por el movimiento político fundado por López Obrador en 2012, que se convirtió en partido político dos años después.Una oposición desdibujadaLos resultados hablan por sí solos: el bloque opositor conformado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) tuvo resultados negativos en la mayor parte del país. Solo una de las gubernaturas en juego (Guanajuato) estará gobernada por una de sus abanderadas, que es Libia García. Ella se convertirá en la primera gobernadora del estado en la zona del Bajío mexicano.Ante esto, los expertos coinciden en el desdibujamiento de los grupos políticos que no están alineados con Morena."El PRD está a a un paso de perder el registro, esto según las cifras del PREP (1,9%) y debe obtener mínimo 3%. Está en vilo", expone Leal. Mientras tanto, Acuña vislumbra que la oposición requiere reconfigurarse, con el fin de corregir los errores cometidos al interior de cada grupo político, especialmente de sus líderes nacionales.Por su parte, García Guzmán se decanta por un renacimiento de estos partidos desde la crítica constructiva y propositiva para el país latinoamericano."No es solamente oponerse por oponerse a las medidas del gobierno, sino que, a partir de la crítica, se apoyen ciertas iniciativas o, más bien, repensar otras estrategias pero desde un punto de vista informado, con evidencia", aconseja.Aprendizajes para el futuroLos comicios presidenciales en México fueron los más grandes de su historia, ya que el padrón electoral era de alrededor de 100 millones de personas, de las cuales, poco más de la mitad emitieron su voto.Sin embargo, hay algunas reflexiones frente a nuevos ejercicios electorales en los próximos años. Ante eso, Leal recomienda a la población estar atenta a las acciones de los nuevos gobernantes, especialmente de la candidata electa a la presidencia mexicana, Claudia Sheinbaum. En este sentido, García Guzmán rescata que los contrapesos, más allá de velar por uno u otro partido político, deben surgir de la ciudadanía."El principal contrapeso tendrá que venir justo de la esfera ciudadana y ya no tanto de los partidos porque, finalmente, es un esquema de competencia electoral que, en el caso de México, no tienen mayores incentivos para realmente generar una discusión pública de alto nivel. Solo les anima [crear una fuerza política para tener acceso al financiamiento público y llegar a algún espacio de poder", concluye.

