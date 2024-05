https://latamnews.lat/20240521/ultimo-debate-presidencial-en-mexico-mostro-posiciones-politicas-claras-de-los-candidatos-1150621209.html

Último debate presidencial en México mostró "posiciones políticas claras de los candidatos"

El tercer y último debate de los candidatos a la Presidencia de México dejó claras las posiciones políticas de cada contendiente, esto a pesar de los ataques... 21.05.2024, Sputnik Mundo

El encuentro, que se realizó el 19 de mayo, tuvo como participantes a Claudia Sheinbaum, candidata por la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, integrada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM); Xóchitl Gálvez, abanderada por la alianza Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), y Jorge Álvarez Máynez, candidato por el partido Movimiento Ciudadano.El experto también declara que cada uno de ellos tenía un propósito distinto. Por ejemplo, Gálvez estaba centrada en el ataque, especialmente contra Sheinbaum, mientras que la aspirante oficialista se enfocó que profundizar sus promesas de campaña.En este último debate, la temática fue Democracia y gobierno: diálogos constructivos, que se dividió en cuatro bloques:Para esta edición, además de secciones con discusión libre por parte de los políticos mexicanos, se eligieron preguntas realizadas por los participantes para el resto de los contendientes.El evento se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), en la Ciudad de México. La moderación corrió a cargo de los periodistas mexicanos Elena Arcila, Luisa Cantú y Javier Solórzano.Los momentos clave del encuentroSi bien el último debate presidencial en México se dividió en bloques y hubo una serie de preguntas delimitadas, existieron algunos momentos clave para el encuentro.Por ejemplo, uno de los cuestionamientos realizados por Solórzano versó en una queja del electorado en las pasadas ediciones: que los contendientes no respondieran de qué manera iban a cumplir con sus promesas de campaña.Al respecto, Atilano apunta que la única persona que contestó parcialmente en esta materia fue Sheinbaum, ya que "a diferencia de los otros dos candidatos, a Claudia le ayuda que haya gobernado porque le sirve mucho para explicar los cómos".Otro instante relevante fue cuando la política que encabeza la coalición Fuerza y Corazón por México, opositora al Gobierno actual, criticó a la aspirante oficialista por portar una falda con la virgen de Guadalupe y visitar al papa Francisco, cuando ella no profesa la religión católica.Para el experto, Gálvez solo buscó atacar durante toda la emisión, con el fin de buscar polarizar a la sociedad mexicana.La política "trata de llegar a las entrañas de la cultura religiosa y política de las y los mexicanos con ese tema, cuando en ningún momento Sheinbaum ha tenido un discurso antirreligioso y, mucho menos, anticatólico (...). [Los dichos de Gálvez] son simplemente una muestra de la idea que se ha intentado construir desde la derecha hacia los candidatos y candidatas de la izquierda", detalla.Respecto a la moderación del último debate, el también doctor en sociología por el Colegio de México (Colmex), considera que fue el mejor en cuanto a términos de producción."La moderación no me ha parecido mal. He escuchado que hay quienes buscan una participación más activa [de los que conducen el programa], es decir, que estén increpando a los participantes. Pero creo que, muchas veces, esa [estrategia] termina haciendo que los protagonistas sean los moderadores y no a quien la gente quiere escuchar, que son las candidatas y el candidato", expone.Los dos debates previos entre los candidatos presidenciales se llevaron a cabo el 7 y 28 de abril en la sede nacional de INE mexicano y en los Estudios Churubusco. Ambos recintos están localizados en la Ciudad de México.¿Quién ganó el tercer debate?Para el también docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien triunfó en el último debate fue la abanderada de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia.El experto agrega que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México marcó no solo la continuidad del proyecto de nación impulsado por el actual mandatario mexicano, sino su propia agenda.Por otro lado, Atilano comenta que la participación de Gálvez fue débil en comparación de la segunda edición de los debates presidenciales, debido a que su desempeño fue menos destacado que en ese evento."En el caso de Máynez, se vio un proceso de cómo iba creciendo, se veía como estaba tratando de innovar, de presentarse como alguien distinto. Pero, en este tercero, se vio plano; lanzó algunos ataques y propuestas, eso estuvo bien, pero sin vincularlo a algún programa más amplio. Simplemente, [habló de] algunos temas interesantes, pero desarticulados", dice.La reflexión de cara al 2 de junioA menos de dos semanas de las elecciones presidenciales en México, y muy cerca del fin de las campañas de los contendientes no solo a suceder a López Obrador, sino a miles de cargos públicos alrededor del territorio mexicano, solo queda una cosa: reflexionar sobre las propuestas de los políticos.En este sentido, el experto en temas políticos pondera que los debates funcionan para conocer los planes de los contendientes y la manera en la que actúan en momentos decisivos.

