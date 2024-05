https://latamnews.lat/20240510/consejera-electoral-el-estado-de-mexico-es-vital-por-los-votos-para-las-elecciones-presidenciales-1150351798.html

Consejera electoral: El estado de México es vital "por los votos para las elecciones presidenciales"

Asimismo, la integrante del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) comenta que la participación electoral de la población en esa entidad se ha mantenido entre el 42 y 45%; sin embargo esta tendencia cambió en los comicios para elegir al gobernador del estado, jornada que se realizó en 2023. "Por ejemplo, en la renovación de la gubernatura, que fue el último proceso que tuvimos, subió el porcentaje de votación: hubo un 50,3% [de participantes]. Muchos medios comentaron que había sido baja, pero la realidad es que es una de las votaciones más altas en este tipo de elección" en el estado de México, agrega.De acuerdo con el INE, para las elecciones del 2 de junio, son 20.708 cargos, divididos en federales y locales, los que estarán en juego.En la carrera presidencial contienden Claudia Sheinbaum, por la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, integrada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM); Xóchitl Gálvez, abanderada por la alianza Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), y Jorge Álvarez Máynez, candidato por el partido Movimiento Ciudadano.Factores del viraje políticoAdemás de tener un padrón electoral de gran volumen, el Estado de México también es una muestra de los virajes políticos a nivel nacional. El año pasado, la llegada de Delfina Gómez a la gubernatura fue un triunfo no solo para la otrora secretaria de Educación Pública federal, sino para Morena, partido fundado por López Obrador.Aunque la alternancia política en cuanto a quién ejercía como jefe de Estado se dio desde el 2000, con el triunfo de Vicente Fox, entonces abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), aún había puntos de apoyo a los políticos priístas, como el estado de México.Pero, con el paso del tiempo, el estado de México se ha convertido en una entidad más plural en el ámbito político. Prueba de ello es la llegada de un nuevo partido a la gubernatura, además de que Gómez es la primera mujer en gobernar el estado. Entre los factores que pudieron derivar en este resultado, Vaquera rescata las legislaciones de paridad de género a nivel local, ya que de las más de 13 millones de personas que pueden votar en el territorio mexiquense, el 52% son mujeres, por lo que la representación en los cargos públicos cobra una mayor relevancia.Además, la gente ha tomado en consideración "temas como seguridad, corrupción, la economía y lo que implica la urbanización de algunos lugares", agrega.El antes y después de las elecciones de 2024De cara a los comicios generales en México, que se definirán el próximo 2 de junio, la consejera del IEEM admite que uno de los desafíos más grandes es la seguridad de la población y de los contendientes para el que ya se despliega un protocolo con el fin de que los políticos y el electorado puedan acudir a las urnas.Otro reto es que "16.000 mexiquenses se registraron en la lista para poder votar desde el extranjero. Es la primera vez que van a poder elegir diputados de representación proporcional, y lo harán derivado de una sentencia de una ciudadana que interpuso un juicio", precisa.Pero lo más relevante, expone Vaquera, es que la población se informe acerca de las propuestas de los candidatos, la manera en la que contienden, ya sea por un solo partido o en coalición, y emita su sufragio."El 2 de junio tenemos todos una cita para poder decidir el proyecto de nación que cada mexicano quiera, por el que opte, pero, además, también [se definirá la estrategia] en función del Congreso, con lo que tiene que regularse y también" los trabajos que se realizarán en los municipios o alcaldías, indica.Tras las votaciones, la especialista en temas electorales afirma que, más allá de los resultados, la población y las fuerzas políticas en general deben adentrarse en las causas que hayan llevado a algunas personas a no votar, a pesar de no estar conformes con el gobierno que, hasta ese momento, les represente."Hay que reflexionar, porque nuestro voto es muy importante. Tenemos un derecho humano que ejercer, y debemos ponernos en este papel tan relevante que es ser ciudadano", concluye Vaquera.

