Las campañas en México entran a la recta final: Máynez es el más beneficiado pero no el favorito

"No basta con tener mucha presencia en medios de internet, sino también importa mucho el mensaje y la forma en la que se apela a ese público. Lo que en realidad ha pasado es que no le ha funcionado. También las encuestas nos muestran que el público joven no está con Xóchitl Gálvez, también nos muestra que conforme ha tenido más exposición y ha crecido en conocimiento, Xóchitl Gálvez también ha crecido en negativos y que quien ha sabido aprovechar de mejor manera el impulso de las redes sociales ha sido el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, particularmente en TikTok", explicó el consultor Morris.