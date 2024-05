https://latamnews.lat/20240520/ultimo-debate-presidencial-en-mexico-cuales-son-las-propuestas-de-seguridad-de-los-candidatos-1150602967.html

Último debate presidencial en México: ¿cuáles son las propuestas de seguridad de los candidatos?

20.05.2024

Este domingo 19 de mayo, los tres principales candidatos a la Presidencia de México volverán a enfrentarse en el tercer y último debate de cara a las elecciones del próximo 2 de junio.En esta ocasión, la abanderada del gobernante partido Morena —y puntera en las encuestas— Claudia Sheinbaum; la candidata de la coalición opositora que nuclea al PAN, el PRI y el PRD, Xóchitl Gálvez; y el joven Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, deberán presentar sus propuestas sobre seguridad, y responder las preguntas de moderadores y audiencias sobre sus planes para frenar el aumento de homicidios y personas desaparecidas, fenómenos que no se han podido controlar desde hace más de 15 años. De acuerdo con cifras oficiales, tan solo en el cuarto mes de este año, el número de asesinatos ocurridos en territorio mexicano fue de 2.622, cifra menor a lo registrado en diciembre de 2018, cuando el presidente de la nación latinoamericana asumió el cargo, que fue de 2.895. El máximo histórico ocurrió en julio de 2018, con 3.074 casos de esta índole.El creciente fenómeno de la violencia, centrado principalmente en seis estados —Colima, Zacatecas, Baja California, Guanajuato, Morelos y Jalisco—, está vinculado al aumento del control territorial de grupos dedicados al narcotráfico, y el auge del comercio y el tránsito de drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina, principalmente hacia los EEUU.Inseguridad, el mayor desafío para SheinbaumLa realidad, por la que el presidente López Obrador ha continuado responsabilizando a sus antecesores por dejarle lo que ha descrito como una "herencia decadente" tanto en combate contra la violencia como en educación, desigualdad económica y corrupción judicial, ha sido uno de los principales desafíos de la campaña de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, quien se ha mostrado siempre cuidadosa de no criticar el actuar del gobierno en turno. "Ellos dos, junto al ex ministro Arturo Zaldívar, quien ha defendido la propuesta de una reforma judicial para poder sentenciar a los criminales más rápidamente, y que no haya protección a los poderosos, han podido hablar ante los medios y mítines de estos temas con mayor libertad, pero además con la autoridad que les da los buenos resultados obtenidos en la capital mexicana, que vio durante el gobierno de Sheinbaum una reducción importante de homicidios y secuestros", agregó.La campaña de Sheinbaum también ha prometido continuar peleando para la implementación de iniciativas del gobierno de Morena que han quedado inconclusas, como frenar el flujo de armas de EEUU a México y e impulsar una reforma en el Poder Judicial. "Xóchitl no supo aprovechar el punto débil de Morena"Por su parte, Losada le dijo a Sputnik que la exsenadora panista Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México y principal candidata de la oposición, no ha sabido aprovechar el evidente flanco que representa este tema para el gobierno, adoptando posiciones cambiantes que dieron la impresión de que la ingeniera estaba "improvisando" sobre la marcha, algo particularmente llamativo dado la gravedad de la crisis de seguridad en el país."Si bien Gálvez presentó un programa donde se detallaban 15 puntos para combatir la violencia, con ideas que iban desde la creación de un fondo para atender a las víctimas de la inseguridad, retirar a las Fuerzas Armadas de las tareas civiles y el aumento de sueldo a los policías, lo que principalmente tuvo eco en la opinión pública fueron sus cambios de opinión sobre varios asuntos vinculados a la seguridad y sus planes", explicó el experto."De la misma manera, una de sus propuestas que hizo más ruido fue su proyecto de crear una megacárcel para criminales peligrosos, diciendo que, en México, las prisiones eran escuelas para el delito y que los delincuentes la tenían demasiado fácil allí dentro", abundó. "Ese episodio resulta, en mi opinión, sintomático de toda su campaña y su problema de credibilidad, ya que puede pasar de posiciones duras un minuto a decir lo contrario el siguiente", dice Losada, quien añade que Gálvez ha intentado durante los últimos meses ligar al presidente López Obrador y a la candidata Sheinbaum con los grupos criminales, lo que tampoco ha servido.Máynez, un personaje moderadoEsto contrasta, en su opinión, con lo que ha sido una campaña astuta del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien se ha mostrado igualmente crítico de los resultados en temas de seguridad del gobierno de López Obrador como de lo que dijo eran excesos punitivistas por parte de Gálvez, intentando apelar a un electorado joven y progresista.

