https://latamnews.lat/20240607/las-reformas-electoral-judicial-y-de-vivienda-se-perfilan-como-prioritarias-para-sheinbaum-1155269634.html

Las reformas electoral, judicial y de vivienda se perfilan como prioritarias para Sheinbaum

Las reformas electoral, judicial y de vivienda se perfilan como prioritarias para Sheinbaum

Sputnik Mundo

Claudia Sheinbaum llegará a la Presidencia de México no solo con un histórico nivel de respaldo, sino que además se prevé que su alianza electoral oficialista... 07.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-07T01:45+0000

2024-06-07T01:45+0000

2024-06-07T01:45+0000

américa latina

méxico

claudia sheinbaum

política

presidencia de méxico

instituto nacional electoral (ine) de méxico

elecciones presidenciales en méxico (2024)

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/06/1155269925_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e71662e4b74535f3209e6a9e82406eb.jpg

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares y posteriormente con los cómputos distritales, la coalición Sigamos Haciendo Historia se perfila a obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y a quedar a pocas senadurías para obtenerlas en la Cámara alta, lo que le permite a dicha fuerza política —fundada por el presidente López Obrador— reformar la Constitución.Entre las prioridades legislativas que se anticipan para la nueva administración están la reforma judicial, la electoral y también cambios constitucionales en materia de género.La reforma judicialLa reforma al Poder Judicial se ha presentado como una de las prioridades tanto del actual como del próximo Gobierno. La iniciativa fue presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024, en el aniversario de la Constitución de 1917, vigente hasta estos días.De acuerdo con Turrent, más que tratarse de una reforma al Poder Judicial, consiste en una reforma a la justicia del país. Con la iniciativa, ahondó, se pretende garantizar el trabajo conjunto de las fiscalías estatales con los gobiernos, además de fortalecer las defensorías públicas, encargadas de ofrecer asistencia jurídica a las personas del país."[Sheinbaum] habló de la importancia de fortalecer las defensorías públicas porque en México y en muchísimos países del mundo desgraciadamente también la gente más pobre de pronto no tiene acceso a la mejor defensa", señaló.Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es que plantea que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) sean electos mediante el voto popular. Actualmente, el Senado designa a los miembros del máximo tribunal de justicia del país de entre una terna que es presentada por el titular del Poder Ejecutivo.Alejandra Sánchez, quien fue la encargada de coordinar la campaña de jóvenes de Sheinbaum, sostuvo que el espíritu de la reforma es que “no se elijan (a los ministros de la Suprema Corte) como hasta ahora se ha hecho a través de acuerdos por las cúpulas de los partidos”.Por su parte, la doctora Fernanda Somuano Ventura, investigadora del Colegio de México, señaló en entrevista para Sputnik que “el asunto de la elección de los ministros por voto popular me parece un despropósito, esto no son concursos de popularidad".El pasado 3 de junio, el presidente López Obrador dijo que se reuniría con Sheinbaum para abordar las iniciativas a impulsar en la nueva legislatura.La reforma electoralLa reforma electoral también fue adelantada por el presidente López Obrador en febrero. En ella se plantea que los consejeros que integran el Instituto Nacional Electoral (INE) también sean electos mediante el voto popular. Actualmente, su designación la realiza el Poder Legislativo mexicano.Otro de los planteamientos en la reforma es la eliminación de los legisladores plurinominales, una figura creada en 1977 cuyo objetivo fue dar una mayor representación a los partidos políticos de oposición en el país.La figura de los representantes plurinominales también ha generado críticas, en específico por el costo que representan para el erario. En el tercer debate entre las dos candidatas y el candidato presidencial, Sheinbaum se pronunció a favor de su eliminación, argumentando el mal uso de recursos públicos “para beneficiar a partidos y a burocracias”."Por supuesto se puede discutir la representación de las minorías", matizó la entonces candidata presidencial durante su intervención en el debate.Agua, vivienda y paridadAdemás del paquete de iniciativas que presentó en febrero el presidente López Obrador, las cuales fueron respaldadas por Sheinbaum, hay otras prioridades legislativas para la nueva administración.“También tiene entre sus prioridades el tema del agua para garantizar que se adecuen las leyes en la Ley Nacional de Aguas, en específico a cuidar el agua para poder garantizar la como un derecho humano”, relató para Sputnik Renata Turrent. La intención de esta propuesta es que la procuración del acceso al agua se fortalezca en la Constitución de México para presionar a la administración pública a garantizarla.Otro tema relevante es el acceso a la vivienda. Alejandra Sánchez señaló que también será posible ver una reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).Esta medida buscaría que las casas que tiene a la venta el Infonavit puedan ser puestas en renta a los trabajadores y que, con los pagos dados, se pueda reducir el costo final de la vivienda.Una tercera prioridad legislativa, a decir de Turrent, es una reforma constitucional para obligar que los gabinetes de los presidentes sean por ley paritarios, es decir, integrados de manera equitativa por mujeres y por hombres."Así como en el Legislativo hemos avanzado y somos vanguardistas y pioneros de la paridad de género, con este cambio constitucional podríamos también serlo en el Ejecutivo", señaló.Los objetivos fuera de lo LegislativoSi bien, ya se delinea la importancia de delinear las prioridades en materia legislativa, también en la parte administrativa habrá necesidades que será necesario atender.La doctora Somuano Ventura destacó que una de las prioridades que debe cumplir cualquier administración una vez que asuma es dar el mensaje de que el gobierno será incluso para los que no votaron por su proyecto.En sus primeras palabras luego de que se anunció su triunfo electoral, la virtual presidenta electa garantizó la atención a todos los sectores de la población: "Vamos a gobernar para todas y para todos". Para Alejandra Sánchez, otra prioridad es garantizar que se mantenga la separación del poder económico del político, así como procurar el desarrollo siempre con miras a lograr la justicia social.

https://latamnews.lat/20240606/amlo-sobre-virtual-triunfo-de-sheinbaum-lo-mejor-que-le-pudo-pasar-a-mexico-1155287418.html

https://latamnews.lat/20240605/el-tandem-mexico-brasil-va-a-liderar-america-latina-el-triunfo-de-sheinbaum-visto-desde-la-region-1155228634.html

https://latamnews.lat/20240603/la-mas-votada-en-la-historia-de-mexico-esperabas-que-sheinbaum-recibiera-tanto-apoyo-popular-1155195570.html

https://latamnews.lat/20240604/sera-un-gobierno-observado-con-microscopio-que-le-depara-a-claudia-sheinbaum-en-la-presidencia-1154372502.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

José Jarquín

José Jarquín

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

José Jarquín

méxico, claudia sheinbaum, política, presidencia de méxico, instituto nacional electoral (ine) de méxico, elecciones presidenciales en méxico (2024), 💬 opinión y análisis