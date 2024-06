https://latamnews.lat/20240605/mexico-inicia-los-computos-distritales-que-daran-resultados-oficiales-de-elecciones-presidenciales-1155255955.html

México inicia los cómputos distritales que darán resultados oficiales de elecciones presidenciales

México inicia los cómputos distritales que darán resultados oficiales de elecciones presidenciales

05.06.2024

"Darán inicio los cómputos en los 300 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, que dotarán de certeza y legalidad a los resultados del proceso electoral 2023-2024", indicó en un mensaje la consejera presidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei.En esta actividad, las autoridades contarán los votos publicados en las actas de escrutinio y cómputo de todas las casillas colocadas durante la jornada electoral."En presencia de las representaciones de los partidos políticos, candidaturas independientes y personas observadoras electorales, los cómputos distritales se desarrollan para cotejar la información de las actas y los resultados que plasmaron las y los ciudadanos funcionarios de casilla el día de la elección", aseveróSegún la consejera presidenta del INE, este ejercicio concluirá, a más tardar, el sábado 8 de junio a las 18:00 horas (00:00 GMT).Mientras tanto, de acuerdo con el último reporte del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), perteneciente al INE, el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) obtuvo la mayoría calificada en ambas cámaras (Diputados y el Senado), seis gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.Asimismo, con el 59,35% y en coalición con los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), posiciona a Claudia Sheinbaum como la próxima presidenta de la nación latinoamericana.Ante esto, la oposición, principalmente quien fuera abanderada presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Xóchitl Gálvez, anunció que impugnaría los resultados."Todos sabíamos que nos enfrentábamos a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata. Todos nos dimos cuenta de cómo el crimen organizado se hizo presente, amenazando e incluso asesinando a decenas de aspirantes y candidatos. Esto no termina aquí. Sí presentaremos las impugnaciones que prueban esto que les digo y que todos sabemos. Y lo haremos porque no podemos permitir que tengamos otra elección igual a esta", advirtió el 3 de junio de 2024.Sobre esto, el 4 de junio, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió que los partidos que no tienen afinidad con Morena, reflexionen sobre su papel en los comicios generales.

