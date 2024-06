https://latamnews.lat/20240603/amlo-revela-quien-sera-el-secretario-de-hacienda-durante-el-gobierno-de-sheinbaum-en-mexico-1155194730.html

AMLO revela quién será el secretario de Hacienda durante el Gobierno de Sheinbaum en México

03.06.2024

Este será el primer integrante del equipo de la política mexicana, quien asumirá la Presidencia de México el 1 de octubre de 2024. Posteriormente, el mandatario mexicano resaltó tanto la relevancia de que el funcionario mexicano se mantenga en ese cargo para evitar problemas en el cambio de gobierno, así como su papel frente de una de las carteras más importantes del país."Eso no se avizora. Al contrario, se va a fortalecer aún más la economía de México", rescató.Durante su encuentro con los reporteros en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, López Obrador adelantó que él no tuvo ninguna injerencia en que Ramírez de la O sea parte del equipo de Sheinbaum."Yo no voy a influir en nada. Ella va a elegir a su equipo. No me preguntó ni yo le sugerí lo de Rogelio [Ramírez de la O] para continuar", expresó.Rogelio Ramírez de la O forma parte del Gabinete del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, desde el 9 de junio de 2020, cuando dejó su puesto Arturo Herrera en la Secretaría de Hacienda, con el fin de ser propuesto como gobernador del Banco de México (Banxico).De acuerdo con el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), Sheinbaum triunfa en las elecciones presidenciales de México, con un rango de entre 58,3 y 60,7% de votos, con lo que será la primera mujer en detentar este cargo en el país latinoamericano.

