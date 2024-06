https://latamnews.lat/20240608/la-derecha-mexicana-en-jaque-piden-la-salida-de-su-dirigente-tras-fracaso-en-las-elecciones-1155321306.html

La derecha mexicana en jaque: piden la salida de su dirigente tras fracaso en las elecciones

La amplia derrota que sufrieron los partidos de oposición en las recientes elecciones de México está comenzando a cobrarle factura a sus dirigentes, pues... 08.06.2024, Sputnik Mundo

El Partido Acción Nacional (PAN), el más votado de la coalición opositora y de ideología derechista, se ha llenado de cuestionamientos contra su el dirigente nacional Marko Cortés, quien, sin embargo, sí resultó ganador de una curul en el Senado.Varias figuras del partido o cercanas a él han comenzado a exigir cuentas a Cortés, quien se ha mantenido como presidente del partido desde noviembre de 2018, poco antes del inicio del actual Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y durante el cual su partido ha perdido una importante presencia en gubernaturas y en el Poder legislativo. Por ejemplo, tras la elección del 2 de junio, el PAN habría perdido alrededor de 30 diputados, mientras en el Senado no habría logrado superar los 23 senadores que consiguió en 2018, pues, según los datos preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE), en 2024 podría alcanzar entre 19 a 22 senadurías.Pero donde se ha visto la mayor derrota del PAN en estos seis años ha sido en las gubernaturas, pues, en 2018, cuando Cortés asumió la presidencia nacional, el PAN tenía 11 gubernaturas y, tras los comicios de 2024, ese partido solo gobernará cuatro entidades.Tras estos resultados, el excandidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos, criticó a la dirigencias de los partidos de oposición y afirmó que esa cúpula no le cumplió a México, pues solo se preocuparon por sus intereses."No le cumplieron a México y no me refiero a los militantes, sino a los dirigentes", sentenció Fernández de Cevallos en entrevista radiofónica para la cadena Grupo Fórmula. "Más se preocuparon por estar jugando a las manitas calientes entre ellos, por acomodarse en sus posiciones. Eso no lo merece el PAN, el PRI ni el PRD", señaló el exlegislador.Por su parte, Damián Zepeda, actual senador del PAN, dijo también en entrevista radiofónica que el partido al que pertenece debe reinventarse: "El PAN, o se reinventa, o se muere políticamente". También consideró que no fue acertada la coalición del PAN con otros partidos: "Para mí fue un error la alianza con el PRI", agregó Zepeda.En otra entrevista radiofónica, la exsenadora panista Adriana Dávila llamó a que la dirigencia del del PAN rinda cuentas por los errores que generaron la derrota en las elecciones del 2 de junio, en las que resultó como virtual presidenta Claudia Sheinbaum."Lo que yo estoy pidiendo es que se rindan cuentas del actuar de la dirigencia nacional en una campaña que ya se antojaba desde hace 6 años muy complicada", dijo en entrevista en Grupo Fórmula.

