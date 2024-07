https://latamnews.lat/20240712/noboa-colocaria-a-mexico-como-el-enemigo-externo-para-generar-distraccion-en-un-convulso-ecuador-1156050752.html

Noboa colocaría a México como "el enemigo externo" para generar distracción en un convulso Ecuador

12.07.2024

"Ecuador no tiene países aliados (...), por lo que no tiene un gran líder que pueda respaldarle en una situación de emergencia, sobre todo en lo económico", observa la maestra en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rocío Méndez Bautista.En esta misma tónica, el experto en temas internacionales Carlos Manuel López Alvarado destaca que, tras la irrupción a la embajada mexicana en Quito, ocurrida el 5 de abril de 2024 y el posterior quiebre diplomático, quedó claro que las repercusiones más graves serían para Ecuador.Después de tres meses de tensiones diplomáticas, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dijo que el país encabezado por Andrés Manuel López Obrador era uno de los "peores socios comerciales" de Ecuador. "Los mexicanos siguen felices con las relaciones comerciales con el Ecuador (...). México exporta cerca de 800 millones de dólares a Ecuador, y Ecuador no exporta ni 300 millones. Tenemos un déficit de casi 600 millones de dólares de balanza comercial con México, es de nuestros peores socios. Ecuador es de los mejores para ellos", espetó en Radio Sucre el 8 de julio.Adiós a la Alianza del PacíficoSi bien el intercambio comercial entre México y Ecuador es menor al que tienen ambas naciones con otros países, es relevante en este instante, especialmente tras las declaraciones del mandatario ecuatoriano.De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), hasta mayo de 2024, la balanza comercial entre ambas naciones es de 21,4 millones de dólares.Tras el asalto a la Embajada mexicana, algunos aspectos en este rubro comenzaron a modificarse. Por ejemplo, empresas como Aeroméxico, la aerolínea más importante en México, suspendió sus operaciones en suelo ecuatoriano.No obstante, la pérdida más grande en este rubro es el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. El último paso para que Quito formara parte del grupo, con el que sostuvo conversaciones desde 2020, era firmar un acuerdo de libre comercio con México.La única manera en la que Quito podría tener mayores certezas es buscando países amigos, o acercándose a naciones que tengan un diálogo positivo con México, como Brasil, refiere el académico. "Hay algo que Noboa debe tener en cuenta. Ecuador fue uno de los países que más se endeudó durante la pandemia de COVID-19, como ocurrió también con Argentina. Quito necesita impulsar su economía, pero esta irrupción a la Embajada mexicana le costará, al no ser parte de manera inmediata de la Alianza, aspirar a otros esquemas regionales [de financiamiento]" , precisa Martínez Cortés.La migración también está en juegoUn ámbito en el que la ruptura total de las relaciones entre México y Ecuador traería fuertes consecuencias es el migratorio, apunta López Alvarado."La movilidad humana también es fuertemente afectada. Ecuador no está dimensionando que las personas que buscan el sueño americano, los migrantes que pasan por México, se ven desprotegidos. México no lleva un flujo migratorio a Quito, sino que la situación es a la inversa, por lo que está poniendo en riesgo a la población ecuatoriana migrante que transita por el territorio mexicano", comenta.Previo a la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales, el Gobierno mexicano había anunciado la estrategia Vuelta a la Patria, en la que se contempló ayudar a las personas originarias de Ecuador y otras naciones que habían dejado su país de origen por diversas causas. Tras el asalto a la Embajada mexicana, López Obrador anunció que esta estrategia para disminuir la migración irregular seguiría en pie.Una insistencia poco comúnLas demandas que México y Ecuador se interpusieron mutuamente actualmente se deliberan en Corte Internacional de Justicia (CIJ). Allí, los jueves podrían imponer castigos a Quito por el asalto a la embajada mexicana y por el presunto incumplimiento de las normas internacionales de asilo político, o a México por la presencia del exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas —quien ya estaba condenado por corrupción— en la instalación diplomática. Sin embargo, más allá de ese proceso judicial en curso, Noboa ha lanzado críticas a López Obrador. "[Noboa] es un presidente inmaduro, políticamente hablando. No tiene experiencia para manejarse en el ámbito político y los errores que va cometiendo de manera sucesiva, que no son exclusivos solo contra México, sino también con otros compañeros de la región, se pagan (...). Tiene la visión de dirigir un país como si fuera una empresa, por lo que la diplomacia pasa a segundo término", reflexiona Méndez Bautista.Pero en esta ecuación también aparece la cercanía de Ecuador con Estados Unidos. Al respecto, la especialista explica que Quito es una economía dolarizada, por lo que el lazo con Washington es latente, a lo que se añaden las dificultades económicas que enfrenta el país sudamericano derivadas del combate al crimen organizado.En esta misma línea, López Alvarado precisa que Noboa tiene una formación apegada a los deseos y estrategias de Washington."Al menos lo que proyecta discursivamente y lo que practica, obedece a una formación pedagógica determinada, a lo que Estados Unidos justamente disemina por el globo: el american way of life", subraya. Según el experto, las constantes menciones del político ecuatoriano a México pretenden, al menos al interior de su nación, mostrarlo como una figura de poder y amplias capacidades de gobernanza.Ante este panorama, los especialistas hacen énfasis en que el restablecimiento de una buena relación bilateral entre México y Ecuador aún es lejana, especialmente porque Quito se niega a disculparse con la nación latinoamericana."Por lo menos de aquí al 30 de septiembre no va a resolverse. Veremos lo que ocurre a partir del 1 de octubre, cuando la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, inicie su Gobierno y, con él, la gestión de Juan Ramón de la Fuente como canciller y a quien su paso por Naciones Unidas, demuestran su talante y disposiciones diplomáticas. Pero Ecuador debe ofrecer disculpas por el asalto a la Embajada mexicana", concluye Martínez Cortés.

