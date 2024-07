https://latamnews.lat/20240708/noboa-afirma-que-mexico-es-de-los-peores-socios-comerciales-de-ecuador--1155999441.html

Noboa afirma que México es "de los peores socios" comerciales de Ecuador

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, aseguró que México es uno de los peores socios comerciales de Ecuador, en medio de las tensiones diplomáticas entre... 08.07.2024, Sputnik Mundo

américa latina

daniel noboa

claudia sheinbaum

méxico

ecuador

En entrevista con Radio Sucre, Noboa volvió a referirse a México y dijo que ese país está “feliz” con las relaciones comerciales bilaterales, pese a a que los vínculos diplomáticos están rotos. Según él, los niveles de exportaciones que manda el país norteamericano superan por mucho a las ecuatorianas.De acuerdo con las cifras más recientes del Observatorio de la Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés), en 2022, México exportó bienes a Ecuador por un total de 673 millones de dólares, siendo los medicamentos envasados el principal producto mexicano vendido al país sudamericano. Por su parte, Ecuador exportó un total de 130 millones de dólares a México, siendo el principal producto el grano de cacao."Durante los últimos cinco años, las exportaciones de México hacia Ecuador han presentado un incremento, a un ritmo anualizado de 33,0%, desde 161 millones de dólares en 2017 hacia 673 millones en 2022", detalla el OEC. "Durante los últimos 22 años, las exportaciones de Ecuador hacia México han presentado un incremento, a un ritmo anualizado de 18,4%, desde 55,9 millones de dólares en 1995 hacia 130 millones en 2017", añade.Sobre la posible relación con con la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, el mandatario ecuatoriano dijo que hasta el momento no ha tenido ningún tipo de comunicación con ella. El 5 de abril de 2024, efectivos policiales de Ecuador ingresaron por la fuerza a la Embajada de México en Quito, con el fin de arrestar al exvicepresidente Jorge Glas.Esto ocasionó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países y la presentación de una denuncia de México contra Ecuador en la CIJ. En la querella, el Gobierno mexicano solicita la suspensión de Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esto mientras no pida una disculpa pública por lo ocurrido y garantice la no repetición del hecho.El 11 de abril, México demandó oficialmente a Ecuador ante la CIJ y para el 29 de abril, Ecuador contrademandó a México, aludiendo el presunto incumplimiento de las normas de asilo político y las "injurias" del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

daniel noboa, claudia sheinbaum, méxico, ecuador