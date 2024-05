https://latamnews.lat/20240507/basta-de-simulacion-amlo-dice-que-denuncia-contra-ecuador-debe-aclarar-para-que-sirve-la-onu-1150295766.html

"Basta de simulación": AMLO dice que denuncia contra Ecuador debe aclarar "para qué sirve la ONU"

La denuncia presentada por México contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el asalto a la Embajada mexicana en Quito, es una manera de... 07.05.2024, Sputnik Mundo

El mandatario mexicano sostuvo que Naciones Unidas, encabezada por Antonio Guterres, suele no resolver los asuntos de esta índole.El Gobierno de México busca que, en las medidas contra Ecuador, "no intervenga el Consejo de Seguridad de la ONU, en especial, que no ejerza ninguna de las cinco potencias que tienen derecho al veto, ese privilegio, que es obsoleto porque no resuelven nada en Naciones Unidas. Están como florero porque todo tiene que pasar por el Consejo (...). Eso ya hay que modificarlo", subrayó.López Obrador también indicó que, mientras tanto, también se busca que el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien fue detenido en la representación diplomática de México en Quito, pueda obtener el asilo que le fue concedido."Es un asunto de principios (...). Fue muy grave lo que sucedió. Imagínense que hay alguien que tiene asilo y que entran a la Embajada y se lo llevan. Es violatorio de todas las normas de política exterior y, desde luego, que nosotros queremos [ayudar al político ecuatoriano]. Se han manifestado muchos países y dirigentes, pidiendo que le permitan al exvicepresidente Glas que pueda recibir el asilo que se le ofrece en México, que sea trasladado [a ese país]", refirió.El 5 de abril de 2024, efectivos policiales de Ecuador ingresaron por la fuerza a la Embajada de México en Quito, con el fin de arrestar al exvicepresidente Jorge Glas.Esto ocasionó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países y la presentación de una denuncia de México contra Ecuador en la CIJ. En la querella, el Gobierno mexicano solicita la suspensión de Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esto mientras no pida una disculpa pública por lo ocurrido y garantice la no repetición del hecho.El 11 de abril, México demandó oficialmente a Ecuador ante la CIJ y para el 29 de abril, Ecuador contrademandó a México, aludiendo el presunto incumplimiento de las normas de asilo político y las "injurias" del presidente mexicano.Tras las audiencias por la querella interpuesta por México, el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, Alejandro Celorio Alcántara, dio a conocer que en los siguientes días se sabrá si el tribunal internacional otorga las medidas solicitadas."En un par de semanas, la Corte resolverá si otorga o no las medidas provisionales y si las da en la dimensión solicitada por México, en una muy reducida o en una más amplia", indicó en una videoconferencia desde La Haya, donde se llevó a cabo la primera audiencia sobre el caso.

