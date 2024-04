https://latamnews.lat/20240429/ecuador-demanda-a-mexico-en-la-haya-por-incumplir-normas-de-asilo-politico-1150101131.html

Ecuador demanda a México en La Haya por "incumplir normas de asilo político"

Ecuador demanda a México en La Haya por "incumplir normas de asilo político"

QUITO (Sputnik) — El Gobierno de Ecuador demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya (Países Bajos), por incumplimiento de las normas...

El pronunciamiento también señala que la demanda también hace referencia a "las injuriosas declaraciones efectuadas por el presidente de México".México demandó anteriormente a Ecuador ante La Haya por el allanamiento policial de la Embajada mexicana en Quito, el pasado 5 de abril, en el cual fue arrestado el exvicepresidente Jorge Glas, a quien la administración de López Obrador había concedido asilo político.La Cancillería ecuatoriana argumenta en su demanda que México incumplió las leyes del Estado receptor de no interferir en sus asuntos internos y que violó los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención.Además, señala que México incumplió su obligación de no otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o en juicio por delitos comunes, o que hayan sido condenados por tribunales ordinarios competentes.El texto agrega que México "ha violado su obligación de cooperar en asuntos de anticorrupción" y acusa a López Obrador de haber violado el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados al realizar "declaraciones falsas e injuriosas" que cuestionan la legitimidad de las elecciones de 2023.Todo esto ocasionó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países y la presentación de una denuncia de México contra Ecuador en la CIJ. En la querella, el Gobierno mexicano solicita la suspensión de Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras no pida una disculpa pública por lo ocurrido y garantice no repetir el hecho.

