Ministra de Producción: "Ecuador no tiene una puerta abierta para entrar a la Alianza del Pacífico"

Ante dicho panorama, García aseguró en la entrevista que Ecuador ha buscado otros caminos, como el establecimiento de acuerdos comerciales directos con otros países.En 2020, Ecuador comenzó las negociaciones con México para establecer el acuerdo comercial entre ambas naciones, esto un año después de su incorporación como Estado Asociado de la Alianza del Pacífico.Sin embargo, el 19 de diciembre del 2023, el presidente López Obrador aseguró en su conferencia matutina que la decisión de no ratificar el acuerdo comercial con Ecuador fue con el fin de proteger a los productores nacionales, en específico los de plátano en los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Colima.La Alianza del Pacífico es una iniciativa económica y de desarrollo, que integran México, Colombia, Chile y Perú, y consiste en un acuerdo que busca, entre otras cosas, el libre tránsito de personas y de bienes. De acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI) que la propia alianza retoma, para 2021, el bloque representó un 42,9% del Producto Interno Bruto (PIB) regional.La ministra ecuatoriana dijo, por otra parte, que tiene previsto que la ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador no impacte en las relaciones comerciales binacionales."No hemos tenido ninguna comunicación oficial por parte del gobierno mexicano en terminar relaciones comerciales con Ecuador, el sector exportador sigue, nosotros seguimos recibiendo productos mexicanos", ahondó. Hasta el momento, la Secretaría de Economía de México no se ha pronunciado sobre el tema.Las principales importaciones mexicanas en Ecuador, explicó García, son las medicinas y los automóviles, sobre las cuales aseguró que se pueden solventar desde otros países. Actualmente, la balanza comercial de Ecuador con México es negativa en unos 500 millones de dólares, es decir, se importa más de lo que se exporta.La ministra aseguró que en semanas pasadas, un grupo de inversores mexicanos manifestó su interés en invertir en Puerto de Esmeraldas."Dado que el suceso (la irrupción en la Embajada de México en Ecuador) sucedió el día viernes (5 de abril), no hemos tenido noticias de ellos", dijo la funcionaria, quien aseguró que el conflicto político no repercutirá en los intereses que los inversores tienen en el país.

