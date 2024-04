https://latamnews.lat/20240408/acusan-que-el-gobierno-ecuatoriano-maneja-con-hermetismo-estado-actual-de-jorge-glas--1149591739.html

Acusan que el gobierno ecuatoriano maneja con "hermetismo" estado actual de Jorge Glas

Acusan que el gobierno ecuatoriano maneja con "hermetismo" estado actual de Jorge Glas

Sputnik Mundo

QUITO (Sputnik) El ex vicepresidente Jorge Glas (2012-2018), detenido durante en el allanamiento a la embajada de México en Quito, fue internado este 8 de... 08.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-08T21:46+0000

2024-04-08T21:46+0000

2024-04-08T21:46+0000

américa latina

jorge glas

méxico

quito

guayaquil

política

📰 crisis diplomática entre ecuador y méxico

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/05/1149513608_0:26:1579:914_1920x0_80_0_0_167c71a80f00ca9794ff6496b62d987f.jpg

"Él (Glas) tomó pastillas, aún no sabemos si entró en un coma, el gobierno está manejando con total hermetismo este tema, ni siquiera su hermano ni nadie sabe exactamente dónde está, parece que está en el Hospital Naval pero no nos confirman", dijo a Sputnik la fuente consultada. La fuente señaló que un compañero del partido acompañó a Glas a la ambulancia que lo iba a trasladar; sin embargo, "tuvo que alejarse porque no permitieron que subiera" al vehículo. El pasado 5 de abril por la noche, la fuerza pública ecuatoriana ingresó a la embajada de México para detener al ex vicepresidente, quien había recibido asilo político en esa sede diplomática. Según la emisora local Radio Pichincha, Glas estaría estable y en las próximas horas regresaría a "La Roca", como llaman a la cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Guayaquil (suroeste) donde fue internado tras su arresto. El medio indicó que la ingesta de medicamentos, para calmar un fuerte dolor en su columna, le habría provocado la afectación a su salud. Glas cumple con una orden de prisión preventiva por la investigación en su contra por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí 2016. Además, tiene dos sentencias que fueron unificadas por los Casos Odebrecht y Sobornos, por asociación ilícita y cohecho, respectivamente.

https://latamnews.lat/20240407/abogada-denuncia-incomunicacion-con-el-exvicepresidente-de-ecuador-jorge-glas-1149565671.html

https://latamnews.lat/20240408/daniel-noboa-sobre-crisis-entre-mexico-y-ecuador-no-podiamos-permitir-que-se-asile-a-delincuentes-1149590920.html

méxico

quito

guayaquil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

jorge glas, méxico, quito, guayaquil, política, 📰 crisis diplomática entre ecuador y méxico