Abogada denuncia incomunicación con el exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas

QUITO (Sputnik) — La abogada Sonia Vera denunció que no tiene comunicación por más de 48 horas con su defendido, el exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas... 07.04.2024, Sputnik Mundo

En un oficio enviado al director del penal donde el Gobierno afirma haber ubicado a Glas, la defensora expresó una "preocupación y alarma profundas" debido a la imposibilidad de contactar con el exfuncionario desde que fuera sacado por la fuerza del interior de la Embajada mexicana en Quito, el 5 de abril, el mismo día en que fue aceptada su solicitud de asilo por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. "Este aislamiento no solo viola los principios básicos de derechos humanos, sino que también señala una preocupante amenaza a su seguridad y bienestar" aseguró. Vera expuso que la gravedad de la situación de Jorge Glas en el centro penitenciario La Roca se ve intensificada por la reciente exposición no autorizada de fotografías personales dentro del recinto, las cuales circularon en las redes desde la noche del 6 de abril, a pocas horas de haber sido encarcelado. La abogada instó a adoptar medidas para salvaguardar su seguridad y la observancia de sus derechos humanos y procesales. "La inacción frente a estas violaciones no solo pone en peligro a Jorge Glas, sino que también cuestiona la adherencia del sistema penitenciario ecuatoriano a las normativas internacionales de derechos humanos y las obligaciones legales propias del Estado", aseveró. Entre las demandas de la abogada se exige, en primer lugar, que sean restituidos los canales de comunicación con el ahora recluso y el acceso sin restricciones a su equipo legal y de defensa nacional, la implementación de medios tecnológicos para establecer las comunicaciones seguras y privadas entre Glas y sus defensores, así como el ingreso al penal de observadores independientes para verificar sus condiciones. Además, se solicita una inspección de un médico facultativo sanitario designado por la familia del exvicepresidente y transparencia en el manejo del caso.

