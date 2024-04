https://latamnews.lat/20240408/luisa-gonzalez-el-presidente-noboa-maneja-ecuador-como-si-fuera-su-hacienda-bananera-1149568994.html

Luisa González: el asalto a la embajada mexicana "es prácticamente una declaratoria de guerra"

Luisa González: el asalto a la embajada mexicana "es prácticamente una declaratoria de guerra"

08.04.2024

El violento arresto de Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador entre los años 2013 y 2018, requerido por la Justicia de su país y quien se encontraba asilado en calidad de refugiado político en la sede diplomática mexicana en Quito, dinamitó la relación bilateral entre las dos naciones latinoamericanas, una de las más antiguas de la región, establecida en el año 1838.El accionar del gobierno de Daniel Noboa, hijo de uno de los empresarios más ricos del país, quien se impuso en las elecciones del pasado mes de octubre por menos de cuatro puntos a la abogada Luisa González para completar el período de 15 meses restante de la Administración de Guillermo Lasso, generó un fuerte rechazo en la comunidad internacional, que señaló unánimemente que se trataba de una violación flagrante de los estatutos internacionales y una escalada peligrosa e ilegal.En diálogo con Sputnik, Luisa González, la principal líder de la oposición en Ecuador, se sumó al coro de voces que critican la decisión de Noboa, informando que su partido, Revolución Ciudadana, acaba de pedir su renuncia como presidente, ya que en su opinión, con este incidente, "ha demostrado que no está capacitado para el cargo".Doctora González, primero quería pedirle si me podía dar su análisis de la actual crisis diplomática entre México y Ecuador, especialmente su opinión del suceso que ocurrió el viernes (5 de abril) por la noche en Quito, con la Policía local entrando en la Embajada mexicana y llevándose por la fuerza al exvicepresidente Jorge Glas.Bueno, lo que pasó es algo que provocó mucho asombro, incluso entre aquella población que ha sido afín al gobierno de Daniel Noboa. Hasta el día de ayer [6 de abril] los ciudadanos ecuatorianos no salíamos del impacto que nos causó ver la decisión tan brutal del gobierno de penetrar suelo extranjero, porque eso es haber violentado la embajada de México. Es prácticamente una declaratoria de guerra, o al menos en otras circunstancias podría haber desencadenado un conflicto bélico, especialmente luego de haber maltratado y ultrajado al diplomático Roberto Canseco [jefe de cancillería de la misión diplomática mexicana en Ecuador], quien fue asaltado y tratado como un delincuente. Esto es algo que ni [el dictador chileno Augusto] Pinochet llegó a hacer, un acto terrible cometido por el gobierno de un presidente que está manejando Ecuador como su hacienda bananera. Además, hay que señalar la vergüenza en la que nos introduce al país, porque la comunidad internacional también ha sentido un gran asombro por lo que pasó. Y por último, por supuesto, es necesario mencionar el secuestro de Jorge Glas por parte del gobierno nacional, ya que nuestro exvicepresidente estaba asilado en la embajada mexicana, que es territorio mexicano.Precisamente, hace unas horas la abogada del exvicepresidente Glas, la letrada Sonia Vera, denunció que su defendido estaba incomunicado. ¿Comparte su preocupación sobre lo que le podría pasar al ingeniero Glas?Es algo que dije ayer en la rueda de prensa que di sobre este asunto: que hacíamos responsable al gobierno de Daniel Noboa por la salud y por la vida de Jorge Glas. Imagínense que si al encargado de la embajada de México lo golpearon, lo ultrajaron y lo tumbaron al suelo, lo que podrían hacer con Glas, a quien [durante su arresto] lo golpearon al punto que ayer no podía caminar. Además, Glas fue secuestrado por el gobierno de Noboa, y no podemos verlo, e inicialmente no nos dijeron a dónde lo habían llevado, lo ocultaban. Pudimos hablar con él al principio pero luego volvieron a aislarlo, incluso de sus propios abogados, lo cual por supuesto es una violación a sus derechos.¿Le preocupa su propia integridad física en este momento?Sí, sí, me preocupa, la mía y la de mi familia. Hemos recibido amenazas diciéndonos que es terrible lo que se nos viene y tenemos alertas de que el gobierno nacional va a tomar medidas en contra de los líderes y representantes de Revolución Ciudadana. La del gobierno es una agenda que es clara y visible ante el mundo, basada en la persecución política y los caprichos de un niño millonario que es el presidente de la república, a quien no le importa el derecho internacional o violar la Convención de Viena y demás tratados internacionales. Por eso ha recibido este repudio de la comunidad internacional, ya que no respeta el derecho, ni respeta a otros Estados, ni a la propia Constitución de Ecuador ni la normativa legal del país ni la internacional. No le importa absolutamente nada. Si violentó de forma ilegal una embajada y el suelo mexicano, pues todos nosotros como oposición corremos riesgos ante un gobierno represivo-autoritario-dictatorial que violenta todo ordenamiento ​​​​​​legal.Ante estas amenazas y dada la creciente situación de violencia en el país, ¿piensa aumentar la seguridad en torno a usted, su familia y sus colaboradores?Te vas a sorprender con lo que te voy a decir, pero yo no tengo seguridad, ni tampoco la tiene mi familia, aunque ahora sí lo estoy considerando. He recibido amenazas, en efecto, pero seguimos aquí enfrentando una situación dura del país con la esperanza de devolverle al Ecuador ese lugar que tuvo de ser el segundo país más seguro de Latinoamérica, y poder llegar a ser el primero. Ecuador es un país de paz, los ecuatorianos somos gente buena, gente trabajadora, luchadora y honesta, pero lamentablemente malos gobiernos y el abandono de las instituciones estos últimos 7 años mientras ciertos grupos se enriquecen —como la familia del propio presidente, que le debe 89 millones al Estado— nos han destrozado. Pero no perdemos las esperanzas de volver a construir un Ecuador de derechos y de un gobierno para todos los ciudadanos.Volviendo a la noche del viernes y la irrupción de las fuerzas policiales ecuatorianas en la embajada de México, le sorprendió la unanimidad del rechazo al accionar del gobierno de Noboa de parte de la comunidad internacional? ¿Y cree que Ecuador recibirá sanciones por ello?Primero, creo que es lógico que los países se solidaricen con México. Desde nuestro partido también nos solidarizamos, porque no nos hacemos cargo de las decisiones de un gobierno improvisado y de un presidente caprichoso, que lamentablemente ha sumergido a la población en las consecuencias de su accionar torpe y desacertado. Además, si el gobierno de Ecuador le hace eso a México, que es uno de los países y una de las economías más grandes de América Latina, qué podrían hacer con el resto de los países. Porque recordemos que ni EEUU ni el Reino Unido ni Suecia se atrevieron a violentar la embajada de Ecuador en Londres cuando requerían a Julian Assange. Es decir, esta norma [la inviolabilidad de los territorios diplomáticos en el exterior] es algo que no se puede no cumplir, porque destruye la relación de los países, sus intercambios, y en este momento Ecuador pasa por una una contracción económica, ha aumentado la pobreza, la migración, la inseguridad, somos una de las naciones con más violencia del mundo. Y encima de todo esto, el presidente Noboa nos sumerge en un conflicto internacional de esta magnitud… Y con respecto a las posibles consecuencias internacionales, yo no voy a hablar en contra de mi país, ni tampoco voy a reclamar sanciones, porque estas afectarían a los ciudadanos, que ya están bastante perjudicados por las malas políticas del gobierno. Pero sí decirles que desde nuestro movimiento político hemos pedido la renuncia del presidente Daniel Noboa, porque claramente no está capacitado para el cargo.Antes del asalto a la embajada, el gobierno de Ecuador había declarado persona non grata a la embajadora mexicana Raquel Serur, en la práctica echándola del país, en respuesta a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el candidato Noboa se había beneficiado del asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Qué piensa de eso?Bueno, yo creo que Andrés Manuel [López Obrador] hizo una analogía entre lo ocurrido en Ecuador, donde la prensa falsamente nos hizo responsable del asesinato del señor Villavicencio y eso afectó mi candidatura y caí 10 puntos en las encuestas, beneficiando al candidato de la derecha, cuando sabían perfectamente que desde Revolución Ciudadana no teníamos nada que ver, y que la propia fiscal del caso estaba ocultando lo ocurrido por instrucción de la embajada de EEUU. Y el presidente mexicano dijo que eso no iba a ocurrir con la candidata de su espacio, Claudia Sheinbaum. Pero no veo en eso una razón suficiente para declarar persona non grata a la embajadora, las relaciones entre estados no se manejan con el hígado, hay otras instancias. Pero el presidente Noboa decidió expulsar a la embajadora mexicana, lo cual me pareció una medida extrema y poco coherente. Que López Obrador no haya respondido a esa decisión de la misma forma muestra que es un político de gran madurez.Doctora, habrá escuchado por estos días a mucha gente señalando como en el período de esta última semana, los gobiernos de Israel y Ecuador, ambos con fuertes lazos con Washington, con sus ataques al consulado iraní en Damasco, y el asalto a la embajada mexicana en Quito, respectivamente, cruzaron líneas rojas creando precedentes muy peligrosos. ¿Cómo analiza estos episodios en términos de sus posibles consecuencias en el escenario global?Bueno, es llamativo porque con respecto a las acciones de Israel [contra el consulado iraní en Damasco], el propio gobierno ecuatoriano, a través de su embajador, el señor José de la Gasca, se pronunció en las Naciones Unidas el pasado 2 de abril, declarando que se debe respetar el derecho internacional, invocando la Convención de Viena. Entonces no logramos entender cómo el representante de Ecuador ante las Naciones Unidas habla del respeto al derecho internacional y el presidente comete esta locura, este desatino absoluto que yo creo que obedece a que el presidente es un millonario caprichoso que nadie le puede decir no que y hace lo que se le da la gana. Él cree que los ciudadanos de Ecuador somos sus peones y nos trata como tal, pero se ha encontrado con que no es así, que hay un concierto internacional que se maneja con unas políticas que han costado sangre construir. Porque, después de muchísimas guerras, el mundo fue avanzando hacia el establecimiento de instituciones, convenciones y tratados para mantener una convivencia armónica, más allá de que uno puede debatir si estas organizaciones funcionan realmente o no. Pero el presidente se ha encontrado con una pared que le ha dicho “hasta aquí, aquí no eres solo tú, sino que hay un concierto de países que se manejan conforme a una normativa internacional”.Sabemos que la reacción internacional, y también aquí en México, ha sido de fuerte rechazo al accionar del gobierno ecuatoriano al entrar violentamente a la embajada en Quito. ¿Qué nos puede decir sobre cómo ha caído este episodio en la opinión pública de Ecuador?Se dio algo novedoso, y es que incluso grupos afines al presidente Noboa, políticos, abogados, etc, muchos de ellos muy opositores a nuestro partido, todos se han expresado en contra de la decisión de violentar la embajada mexicana, argumentando que no hay ninguna justificación para hacer algo así. Y la conclusión inevitable es, si no respeta una embajada, tampoco va a respetar a sus propios ciudadanos, sus propios derechos laborales. Entonces la gente se está dando cuenta de eso y está aumentando el rechazo al presidente Noboa y su gobierno totalitario, represivo y dictatorial.Usted estuvo a escasos 3 puntos de alcanzar la presidencia en las últimas elecciones. Si vuelve a presentarse en los próximos comicios presidenciales, a realizarse a comienzos del 2025, ¿buscará sanear y restablecer las relaciones con México?Nosotros hemos sido siempre un país de paz y un país que busca la convivencia armónica. Por ello, en un eventual gobierno de Revolución Ciudadana, por supuesto que restableceremos las relaciones [con México], un país hermano, un país querido, un país que además nos ha acogido [a los ecuatorianos] siempre con mucho cariño. Y por supuesto que entre las prioridades estará restablecer las relaciones no solo diplomáticas o comerciales que son tan importantes, sino también de educación y de protección a nuestros hermanos que emigran.

