https://latamnews.lat/20240407/ecuador-ignoro-el-derecho-internacional-y-la-historica-tradicion-de-asilo-politico-de-mexico-1149549753.html

Ecuador ignoró el derecho internacional y la "histórica tradición de asilo político" de México

Ecuador ignoró el derecho internacional y la "histórica tradición de asilo político" de México

Sputnik Mundo

México es reconocido en el mundo por su tradición e historia de asilo político que ha ofrecido por décadas; sin embargo, el 5 de abril está larga y reconocida... 07.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-07T04:18+0000

2024-04-07T04:18+0000

2024-04-07T06:18+0000

américa latina

jorge glas

méxico

ecuador

política

📰 crisis diplomática entre ecuador y méxico

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/07/1149551930_0:106:2025:1245_1920x0_80_0_0_3d949ae561dd649a82cad904e017d216.jpg

La tradición de asilo en México tiene una larga trayectoria, de ya casi dos siglos, pues comenzó en 1853, cuando firmó, junto con Colombia, un tratado de no extradición por delitos de políticos.De hecho, dicha tradición continúa no solo en el asilo político, sino en el refugio de todo tipo. México ocupa el cuarto lugar de los países con más solicitudes individuales de refugio en el mundo, con 118.800 solicitudes al año, de acuerdo con el informe Tendencias Globales: Desplazamiento forzado en 2022, elaborado por la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).Por ello, la incursión de la Policía de Ecuador en la Embajada mexicana en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas —quien previamente había solicitado asilo a México— representa una afrenta no solo contra el derecho internacional, sino contra la longeva tradición del país latinoamericano como tierra fértil para asilados, asegura en entrevista Javier Gámez, doctor en Historia, maestro y Licenciado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).El exilio español, recuerda el experto, es uno de los casos más icónicos de esta tradición de refugio. Cientos de españoles fueron recibidos por México en la década de 1930, luego de la derrota republicana en la Guerra Civil española que dio paso a la dictadura franquista. Esta tradición continuó durante las siguientes décadas y tuvo otro de sus periodos más recordados en la década de 1970, cuando México acogió a los ciudadanos chilenos que huían de la dictadura de Augusto Pinochet. En ese periodo, México también recibió a otros exiliados sudamericanos, sobre todo argentinos, que buscaban alejarse de sus países de origen tras la restauración de las dictaduras en la región. Bolivia, Colombia y Perú fueron otros de los países beneficiados por esa política de "puertas abiertas", comenta Gámez. No importa la ideología, han sido bienvenidosEl especialista en Estudios Latinoamericanos también destaca que México recibió a muchos exiliados sin importar su ideología política, muchos de ellos acusados de sublevación o traición a la patria por sus gobiernos. Sin embargo, esta reconocida tradición mexicana en política exterior no fue relevante para las autoridades ecuatorianas que allanaron la Embajada mexicana en Quito e incluso agredieron al encargado de la sede diplomática, Roberto Canseco, considera Gámez. "La nueva derecha, que viene de la década de 1980, no siempre respeta el derecho internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos quieren imponer sus propios procesos a nivel nacional e internacional en un tipo de globalización unilateral", explica el catedrático.Jorge Glas, ¿quién es?Fue vicepresidente de Ecuador de 2013 a 2018, durante la Administración del expresidente Rafael Correa. Las autoridades ecuatorianas justifican su captura dentro de la sede diplomática mexicana con una orden de aprehensión que tenían en su contra por malversación de fondos en la reconstrucción de dos provincias que resultaron afectadas por un terremoto. Sin embargo, desde 2017 Jorge Glas había cumplido dos condenas de cárcel por delitos relacionados por corrupción. Una de ellas duró seis años por asociación ilícita como parte del caso Odebrecht, el cual alcanzó a varios países latinoamericanos. También cumplió otra condena por sobornos en la administración pública. Fue liberado en noviembre de 2022. Por eso, el Gobierno de Daniel Noboa asegura que México estaba incurriendo en un acto ilícito al asilar a Glas en su Embajada. "Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político", aseguró la Cancillería ecuatoriana el 6 de abril.Jorge Glas sostiene que todo se trata de una persecución política en su contra por parte del Gobierno de Ecuador y por ello estaba en trámites para ser recibido por México como asilado político.

https://latamnews.lat/20240406/cristina-fernandez-defiende-a-mexico-como-pais-con-una-larga-tradicion-de-asilo-1149546667.html

https://latamnews.lat/20240406/la-oea-es-un-organismo-funesto-por-que-este-organismo-no-debe-resolver-la-crisis-mexico-ecuador-1149547147.html

https://latamnews.lat/20240406/ecuador-dice-que-capturo-a-glas-porque-habia-riesgo-real-de-fuga-inminente-1149547473.html

méxico

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Daniel García

Daniel García

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniel García

jorge glas, méxico, ecuador, política, 📰 crisis diplomática entre ecuador y méxico, 💬 opinión y análisis