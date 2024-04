https://latamnews.lat/20240406/la-oea-es-un-organismo-funesto-por-que-este-organismo-no-debe-resolver-la-crisis-mexico-ecuador-1149547147.html

"La OEA es un organismo funesto": ¿por qué este foro no debe resolver la crisis México-Ecuador?

"La OEA es un organismo funesto": ¿por qué este foro no debe resolver la crisis México-Ecuador?

Sputnik Mundo

El organismo adecuado para resolver la crisis diplomática entre México y Ecuador debe ser la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), no la... 06.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-06T23:23+0000

2024-04-06T23:23+0000

2024-04-07T19:51+0000

américa latina

política

xiomara castro

ecuador

organización de estados americanos (oea)

celac

méxico

📰 crisis diplomática entre ecuador y méxico

💬 entrevistas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/07/1149548920_0:244:2777:1806_1920x0_80_0_0_43a4f8b726e7fa87844fb57ef9e68b98.jpg

El rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones ya ha generado reacciones de ambos organismos. La CELAC anunció reuniones urgentes para el 8 y 9 de abril, mientras que la OEA solo estimó "necesaria" una sesión de su Consejo Permanente, sin proporcionar una fecha específica. Actualmente, Honduras ostenta la presidencia pro tempore de la CELAC, integrada por 33 naciones de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no es una buena idea que la OEA intervenga en este conflicto entre México y Ecuador porque es un "elefante blanco" que ha servido como "agente golpista por excelencia de Estados Unidos", consideró el funcionario hondureño. Precisamente sobre el silencio que hasta ahora ha guardado Estados Unidos al respecto, el ministro dijo que era una actitud esperada, aunque bastante ilustrativa del tipo de política que tiene Washington hacia la región latinoamericana. "Todos lo sabemos y no es raro que en este momento vayan a guardar el silencio indefinidamente a pesar de la gran violación que se ha cometido de todo el derecho internacional", señaló Salgado. Persecución política en EcuadorEl ministro de la Secretaría de Planificación Estratégica de Honduras expresó su más enérgica condena a los hechos de la noche del pasado 5 de abril, cuando la Policía Nacional de Ecuador irrumpió en la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien tenía una orden de aprehensión en su contra por malversación de fondos. "Queda claro que todavía existen gobiernos que no son tan civilizados como quisiéramos", afirmó Salgado, en referencia a lo que consideró una violación flagrante al derecho internacional y al asilo diplomático, una postura que comparten mandatarios de toda la región, desde Lula da Silva, en Brasil, hasta Gustavo Petro, en Colombia, pasando por Gabriel Boric, en Chile. En ese sentido, el Gobierno de Honduras espera que sea resarcido todo el daño y perjuicio causado a México, dijo. "En Ecuador, el señor Jorge Glas es una víctima flagrante de esta persecución, de la misma manera que lo son muchas otras personas en el continente, en países que son guiados por gobiernos de derecha", afirmó el también matemático, investigador y escritor del país centroamericano. Según él, el derecho internacional está en "alto riesgo" en la región porque Ecuador no respetó la Convención de Viena. "Esperamos que esto no quede impune y que la comunidad internacional demuestre por lo menos una vez que sí existe", aseveró.Además, no sería raro que otros países de América Latina siguieran el camino de Nicaragua y rompieran relaciones con Quito, concluyó.

https://latamnews.lat/20240406/la-celac-convoca-una-reunion-urgente-por-la-crisis-diplomatica-entre-mexico-y-ecuador-1149546450.html

https://latamnews.lat/20240406/nicaragua-rompe-relaciones-con-ecuador-por-la-barbarie-politica-cometida-contra-mexico-1149546167.html

ecuador

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Ricardo Perez https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Ricardo Perez https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ricardo Perez https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

política, xiomara castro, ecuador, organización de estados americanos (oea), celac, méxico, 📰 crisis diplomática entre ecuador y méxico, 💬 entrevistas