"El pueblo de Ecuador no se merece el Gobierno que tiene actualmente"

"El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo, que no merece el Gobierno que tiene actualmente. Es un gobierno que improvisa, que desconoce el arte de la política y el buen gobierno. Que desconoce la importancia del asilo y su importancia como institución en la vida diplomática de México y de América Latina. No entienden que un Estado pueda proteger y salvaguardar la vida de una persona sin juzgar si es inocente o culpable. No conocen su propia historia", acusó.