Dichos de Noboa contra Milei, Petro y Bukele "confirman su inexperiencia en el terreno diplomático"

Dichos de Noboa contra Milei, Petro y Bukele "confirman su inexperiencia en el terreno diplomático"

El presidente ecuatoriano protagonizó otra polémica, luego de que 'The New Yorker' publicó el lunes 17 de junio sus duros comentarios sobre varios gobernantes...

En el artículo, una crónica de largo aliento firmada por el periodista americano Jon Lee Anderson, quien cubre la región para la revista neoyorkina, Noboa se despacha "sin filtros sobre la mayoría de las cosas", como dice el propio autor al comienzo de la nota, sorprendido por la naturalidad con la que el mandatario le revela lo que describe como "información confidencial" sobre su seguridad personal y los frustrados atentados en su contra.Sin embargo, y pese a que la prensa ecuatoriana ha publicado, citando fuentes del Palacio de Carondelet (la casa de gobierno), que fue la propia oficina de Noboa la que invitó al medio de EEUU a seguir unos días al mandatario con el objetivo de mostrarle a la prensa el combate que su administración está llevando contra el crimen organizado y las bandas de narcotraficantes, la publicación de la nota generó revuelo no por esta cuestión, que en efecto es sobre lo que gira el texto elaborado por Anderson, sino por los explosivos dichos del presidente contra varios de sus homólogos de la región.En uno de los varios encuentros sucedidos entre marzo y abril de este año sobre los que se basa la crónica, titulada "La arriesgada guerra de Ecuador contra los narcos", Noboa, quien llegó al poder en noviembre del 2023 y es el mandatario más joven de la región con apenas 36 años, le dice al New Yorker que el presidente colombiano Gustavo Petro es "un snob izquierdista", al salvadoreño Nayib Bukele lo califica de "arrogante" y sugiere que es un corrupto, mientras afirma que el argentino Javier Milei "parece muy engreído" , a la vez que exhibe su admiración por su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.Con respecto a Petro, Noboa dice además que si bien es inteligente "no está consiguiendo hacer nada" para su país. Sobre Milei, añade que "no sé por qué él piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que asumió la Presidencia. Parece lleno de sí mismo, lo que es muy argentino, por cierto".Cuando Anderson en la nota le menciona al presidente salvadoreño Bukele, a quien Noboa ha sido comparado por su política de combate frontal a las pandillas y la inauguración de cárceles de máxima seguridad para cabecillas e integrantes de las bandas, el mandatario responde que "el tipo es arrogante y solo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia”."Había un puñado de familias que eran dueñas de todo en El Salvador", dice, "y ahora están los Bukeles", agrega Noboa, quien señala además en la pieza que lo que él ha hecho al perseguir a los delincuentes "es enteramente democrático", sugiriendo que ese podría no ser el caso de la cruzada contra las maras locales emprendida por Bukele.Al ser consultado sobre otro mandatario joven de la región, el chileno Gabriel Boric, Noboa afirma que "parece todo correcto (con él)" pero Anderson señala que es alguien que está "encorsetado por sus socios de extrema izquierda". Y añade: "Es un problema que yo no tengo".Estos comentarios fueron inmediatamente reproducidos por la prensa ecuatoriana y latinoamericana, ocupando la portada en los principales portales de los países cuyos mandatarios fueron víctimas de los comentarios negativos de Noboa, y provocando un nuevo escándalo diplomático para su gobierno, a poco más de dos meses de la rotura de las relaciones con México por el ingreso de la policía local en Quito a la embajada del país norteamericano para llevarse al ex vicepresidente Jorge Glas, que se encontraba refugiado en la sede desde el mes de diciembre, hecho que fue condenado ampliamente por la comunidad internacional."Por supuesto que al tratarse de una persona joven, sin experiencia en la política, aunque sí habiendo estudiado en universidades internacionales, nadie esperaba que [Noboa] demostrase una gran habilidad diplomática, como sí parece que la tiene en cuestiones de marketing y comunicación", matiza el especialista.De acuerdo con Losada, los actos que Noboa ha ejecutado en apenas seis meses de gestión, como por ejemplo la ruptura de las relaciones con México, la enemistad con su vicepresidenta (Verónica Abad), la torpeza de alejarse de Rusia pese a sus vínculos económicos, entre otros, dejan en claro "que son demasiado errores no forzados de su parte, demasiada improvisación, demasiadas provocaciones". Vale recordar que desde Carondelet, tanto en comunicaciones oficiales como en mensajes a través de canales diplomáticos a los gobiernos agraviados que fueron reportados por la prensa, el gobierno de Noboa salió a bajarle el tono a los dichos del presidente ecuatoriano, diciendo que se habían expresado de manera privada y que se habían sacado de contexto, aunque sin llegar a desmentirlos."Unas aclaraciones de este tipo, más allá de que busquen arreglar algo del daño, en mi opinión dejan peor parado todavía al gobierno, porque ¿cómo no van a saber que todo lo que se diga, a menos que sea puntualizado que es un comentario off the record, no será publicado?", afirma Losada.Su presunta admiración por Lula y las elecciones inminentesEn uno de los pasajes más sorprendentes de la nota publicada en The New Yorker, cuando Anderson le pregunta con qué presidente latinoamericana se siente más alineado, Noboa sonríe y le responde que con el brasileño Lula.Como lo dice el propio Anderson en la nota, "esto fue inesperado: en Brasil y en el extranjero, Lula es desde hace mucho tiempo un emblema de la izquierda. Pero Noboa dijo que había conocido a Lula quince años antes, en una cumbre de líderes empresariales de padre e hijo organizada por el magnate mexicano de las comunicaciones Carlos Slim. Desde entonces, Lula lo había impresionado con su astucia política y su capacidad para impulsar una agenda".¿Qué puede haber llevado a Noboa, quien suele ser comparado con líderes como Milei y Bukele, es decir, líderes más ubicados sobre la derecha del espectro político, y que al ser el hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador, el empresario Álvaro Noboa, y haber gozado de una vida marcada por los privilegios, no podría ser más distinto a la trayectoria política y vida de Lula, un ex sindicalista de origen de clase obrera?De acuerdo con el experto, la admiración de Noboa hacia Lula puede ser sincera y con conocimiento de causa; sin embargo, pondera que las declaraciones del mandatario ecuatoriano están más orientadas a "enviar un mensaje sobre cómo quieren que lo vean". "A fin de cuenta, el mandatario ecuatoriano tiene que renovar el cargo ya en los comicios del 9 de febrero", recuerda el experto, "y todo lo que parece hacer, los operativos anti-drogas espectaculares, las declaraciones fuertes, las polémicas con otros países, parecen tener como objetivo seguir levantando su perfil y sumar apoyos de la ciudadanía, proyectarlo como alguien fuerte, sin miedo, que solo le interesa defender los intereses nacionales. En ese sentido, parece estar ganando, aunque a costa de provocar un escándalo internacional nuevo para su país todos los meses", concluye.

