México aclara que no busca diálogo con Ecuador tras asalto a su embajada

México aclara que no busca diálogo con Ecuador tras asalto a su embajada

La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, reiteró este 29 de mayo que su país no pretende dialogar con Ecuador y que el caso... 29.05.2024, Sputnik Mundo

Bárcena respondió así a la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, quien la víspera declaró que Quito está listo para restablecer la comunicación con las autoridades mexicanas.En entrevista con la agencia de noticias AFP, Sommerfeld dijo que Ecuador ya aceptó la petición de México para que un tercer país "ayude como canal de comunicación diplomática". No obstante, precisó que la excarcelación del exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas —blanco de la incursión de la policía de Ecuador a la embajada mexicana el pasado 5 de abril— es innegociable. El Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, por su parte, ha condicionado cualquier acercamiento con Ecuador a la liberación de Glas, que se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en la ciudad de Guayaquil.El 5 de abril de 2024, efectivos policiales de Ecuador ingresaron por la fuerza a la Embajada de México en Quito, con el fin de arrestar al exvicepresidente Jorge Glas.Lo anterior derivó en la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países y, el 11 de abril, México demandó oficialmente a Ecuador ante la CIJ y, para el 29 de abril, Ecuador contrademandó a México, aludiendo el presunto incumplimiento de las normas de asilo político y las "injurias" del presidente mexicano.El 23 de mayo, la Corte Internacional de Justicia concluyó que no encontró fundamento para imponer medidas cautelares contra Ecuador. Aunque el fallo no fue del todo favorable para México, el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, Alejandro Celorio Alcántara, reconoció los avances en esa decisión."México logra dos victorias en la Corte Internacional de Justicia: 1) Establece que declaraciones de Ecuador de respetar la inviolabilidad de la Embajada son jurídicamente vinculantes. 2) Reafirma que inviolabilidad de las embajadas es elemento central en las relaciones diplomáticas", expuso en la red social X.

