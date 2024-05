https://latamnews.lat/20240501/ecuador-justifica-su-irrupcion-a-la-embajada-mexicana-ante-la-cij-1150154049.html

Ecuador justifica su irrupción a la Embajada mexicana ante la CIJ

Ecuador justifica su irrupción a la Embajada mexicana ante la CIJ

Sputnik Mundo

Los días 30 de abril y 1 de mayo, Ecuador defiende ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su asalto a la Embajada mexicana en Quito ocurrido en abril... 01.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-01T13:12+0000

2024-05-01T13:12+0000

2024-05-01T14:05+0000

américa latina

política

ecuador

méxico

📰 crisis diplomática entre ecuador y méxico

cij

onu

jorge glas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/01/1150154949_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9287c980c6aa858b6ad5d13221640dba.jpg

"Durante meses, México utilizó de forma incorrecta sus instalaciones diplomáticas en Quito para acoger a un delincuente común" condenado dos veces por corrupción y otros delitos, afirmó a los jueces el jefe del equipo legal de Ecuador, Andrés Terán Parral.Los días 30 de abril y 1 de mayo se examina en la Corte Internacional de Justicia de la ONU la demanda de México contra Ecuador. En el caso, presentado el 11 de abril, México pidió al tribunal que le conceda reparaciones y suspenda a Ecuador en Naciones Unidas. También pide "medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad a los recintos diplomáticos" y evitar futuras incursiones.Sin embargo, este 1 de mayo, Ecuador alegó que la Corte Internacional de Justicia no tiene que tomar medidas porque Quito ya ha cumplido las demandas de México."Esta vista es innecesaria e injustificada porque Ecuador ya ha ofrecido garantías por voluntad propia, tanto a México como a esta Corte, de que respetará y protegerá las instalaciones de México" y otras propiedades diplomáticas, apuntó Terán Parral.México no ha hecho esfuerzos por negociar un acuerdo para resolver la disputa entre ellos, una de las condiciones previas para que la corte introduzca órdenes provisionales, indicó Sean Murphy, otro abogado por la parte ecuatoriana.Es probable que los jueces tarden semanas en llegar a una decisión sobre la solicitud mexicana de medidas cautelares.Previamente a la audiencia, Ecuador presentó una demanda ante la corte en la que acusa a México de utilizar su Embajada para proteger a Glas de "la aplicación de la ley penal por parte de Ecuador" y señaló que sus acciones "constituyeron, entre otras cosas, un flagrante uso indebido de las instalaciones de una misión diplomática".Además, solicitó a la CIJ que determine que las acciones de México incumplieron una serie de convenciones internacionales. Por el momento, no se ha fijado fecha para la vista del caso presentado por Ecuador.La declaración de los abogados de Ecuador formaba parte de la instrucción de un caso iniciado por México en la Corte Penal de Justicia que acusa a Quito de incumplir de forma flagrante los tratados internacionales al asaltar la Embajada para detener al exvicepresidente Jorge Glas.La operación ecuatoriana del 5 de abril, ocurrida horas después de que México concediera asilo a Glas, avivó las tensiones que se habían ido acumulando entre los dos países desde que el exvicepresidente, que fue condenado por los tribunales y estaba prófugo, se refugió en la delegación diplomática en diciembre.Mandatarios de toda América Latina condenaron la operación como una flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

https://latamnews.lat/20240412/ecuador-y-mexico-la-relacion-diplomatica-se-rompio-pero-el-vinculo-entre-los-pueblos-es-fuerte-1149639347.html

https://latamnews.lat/20240417/unio-mucho-mas-rapido-a-la-region-que-deja-a-america-latina-la-crisis-entre-mexico-y-ecuador-1149819390.html

ecuador

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, ecuador, méxico, 📰 crisis diplomática entre ecuador y méxico, cij, onu, jorge glas