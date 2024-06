No hay luz al final del túnel: Occidente busca "prolongar durante mucho tiempo" la crisis ucraniana

https://latamnews.lat/20240626/no-hay-luz-al-final-del-tunel-occidente-busca-prolongar-durante-mucho-tiempo-la-crisis-ucraniana-1155716201.html

Para financiar la compra de armas y otros equipos militares, los europeos pondrán el recurso a disposición a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP), un fondo creado para "ayudar a los países socios en operaciones militares de mantenimiento de la paz".Según una declaración del titular de asuntos exteriores y seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, este dinero permitirá comprar sistemas de defensa antiaérea y munición para Ucrania. Desde el inicio de la operación militar especial, la UE y el G7 han bloqueado casi la mitad de las reservas rusas depositadas en bancos occidentales, que ascienden a casi 300.000 millones de euros. Desde Moscú han declarado en varias ocasiones que cualquier intento de confiscar sus activos equivale a un robo y viola además el derecho internacional.La UE y EEUU "están dispuestos a continuar el conflicto"En este contexto, varios expertos señalan a Sputnik que no hay voluntad por parte de la Unión Europea de mediar en la solución del conflicto ucraniano."De hecho, la falta de voluntad de la Unión Europea para participar en un proceso de acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania era evidente, incluso antes de esta decisión. Es muy clara la posición antagónica entre las partes en conflicto, en la que la UE, junto con EEUU, se ha colocado como parte directamente interesada en el desarrollo del conflicto a favor de la parte ucraniana y, en consecuencia, no podría actuar como intermediaria para un acuerdo", destaca el doctorando en Relaciones Internacionales de la Escuela de Posgrado Sao Tiago Dantas Getúlio Alves de Almeida Neto.Neto subraya que la economía rusa, a pesar de los diversos y consecutivos paquetes de sanciones occidentales, ha mostrado una "gran resistencia", además de los avances militares en la operación militar especial. En sus palabras, la decisión sobre el uso de los beneficios de los activos rusos bloqueados es "difícil", por lo que se tomó después de más de dos años de conflicto."Así, las recientes decisiones de orden más drástico, como la autorización de la Administración Biden para que Ucrania utilice su armamento contra objetivos en territorio ruso, y ahora el uso de los ingresos de los activos rusos bloqueados para los esfuerzos bélicos de Kiev, me parecen (...) una señal de que están dispuestos a continuar el conflicto utilizando cada vez más medios disponibles. [La UE y EEUU son] insuperables en cuanto a la posibilidad de negociar la paz en las circunstancias actuales", argumenta.El analista añade que el uso de activos rusos también sienta un precedente para que se tome la misma medida contra otros actores globales opuestos a los intereses europeos, lo que afecta a la seguridad jurídica y política de tener activos en bancos occidentales. "También hay que mencionar que la decisión fue en contra de la posición de Hungría, que declaró que [esta decisión] viola las normas de la propia Unión Europea", indica el analista.Zelenski y la falta de autonomía para negociar la pazEn cuanto a Volodímir Zelenski, que anuló las elecciones en Ucrania este año y sigue en el poder incluso sin una disposición constitucional, el investigador menciona la relación de "total dependencia de Ucrania de los países occidentales desde el comienzo del conflicto".Por último, el experto recordó las declaraciones de la vocera del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, cuando subrayó que el país dispone de un vasto arsenal de contramedidas políticas y económicas que podría utilizar en respuesta a la decisión de la Unión Europea. "Lo que podemos ver en los próximos días es una retórica más crítica por parte del Gobierno ruso y un intento de represalia (...) Al final, se trata de un episodio más que empeora las relaciones entre Rusia y los países europeos y hace impensable en el escenario actual cualquier posibilidad de conciliación o de intento de acuerdo de paz con la participación de la Unión Europea", subraya.El Fondo de Paz se utiliza por primera vez con fines militaresEl investigador del Laboratorio de Estudios Políticos de Defensa y Seguridad Pública (Lepdesp) de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ) y del Centro de Estudios sobre los Países BRICS (NuBRICS) de la Universidad Federal Fluminense (UFF) Lier Pires Ferreira declara a Sputnik que es la primera vez que el FEAP se utiliza para apoyar una acción militar."Los riesgos no residen tanto en el planteamiento como en la prolongación y escalada del conflicto. Como ya he dicho, Rusia no tolerará la entrada de Ucrania en la OTAN, al igual que EEUU no toleró la instalación de misiles soviéticos en Cuba en la década de 1960, en un acontecimiento conocido como la crisis de los misiles", continúa el investigador.En sus palabras, se trata de una cuestión de seguridad nacional: "una gran potencia no negocia". "Así que cuanto más dure el conflicto, cuanto más feroz se vuelva el juego de agresión y represión, más cerca podemos estar de un conflicto a gran escala, cuyas consecuencias son impredecibles", argumenta.¿Qué países tienen los cazas F-16? Aunque ya no son aviones de combate considerados tan eficaces en el campo de batalla, el experto también señala que incluso la adquisición de los "desgastados F-16" es motivo de preocupación por una escalada del conflicto en la región."Es cierto que las potencias occidentales están jugando un juego de suma cero en el conflicto ucraniano, porque los recursos occidentales que se han puesto a disposición hasta ahora para la compra de armamento y otros bienes necesarios para la resistencia ucraniana se adquieren en gran parte de las propias potencias occidentales a expensas de enormes obligaciones ucranianas, cuya factura llegará de una forma u otra en el futuro", declara Ferreira.El analista subraya que Ucrania es muy dependiente de Occidente. Y como la opinión pública, tanto en Europa como en EEUU, se opone cada vez más a la entrega de fondos a Ucrania, Lier Pires recuerda que Bruselas recurre ahora a los activos rusos bloqueados. Para el experto, lo que está ocurriendo es un "juego perverso"."Como Ucrania ha sido un campo de pruebas para ciertos equipos, como drones y tanques, al tiempo que estimula la industria militar occidental, que siempre necesita un conflicto para justificar nuevas armas y grandes presupuestos militares, los líderes occidentales siguen en su zona de confort. Hay muertos civiles y militares en el campo de batalla, hay mucho sufrimiento humano, pero desgraciadamente, a ojos de estos líderes, esto sigue siendo un pequeño precio a pagar", resume.La paz no está en el horizonte Al igual que Getúlio Neto, el investigador cree que la decisión de utilizar activos rusos tiene un impacto directo en los esfuerzos de paz, que, en su opinión, tendrán como protagonistas a Moscú y Bruselas, esta última vigilada por EEUU."Aunque la crisis ucraniana ha superado incluso al conflicto entre Hamás e Israel en términos de desgaste, tengo la impresión de que aún hay margen para prolongar los combates durante mucho tiempo, a pesar de sus consecuencias humanitarias. Europa y EEUU no parecen realmente interesados en un acuerdo de paz viable, pragmático y duradero en Ucrania, que reconozca los intereses rusos en la región y establezca una paz duradera", añade.Como ejemplo, Lier Pires citó la reciente decisión de la Administración Biden, de permitir el uso de armas estadounidenses contra territorio ruso, como ocurrió en la ciudad rusa de Sebastopol.El experto agrega que hace falta más "realismo político" por parte de los gobiernos occidentales, que incluso han incumplido el pacto hecho al final de la Guerra Fría de no ampliar la OTAN a Europa del Este. "Pensando especialmente en EEUU, está claro que el terreno militar les resulta cómodo, ya que disponen de suficientes recursos, armas y poder blando para mantener sangrientos conflictos bélicos, sobre todo cuando las víctimas no son ciudadanos estadounidenses (...) Tal vez haya llegado el momento de que el realismo político, que durante mucho tiempo se ha descuidado en Estados Unidos y la UE, vuelva a resurgir", concluye el investigador.

