"Orban dejó claro": la OTAN cede y garantiza a Hungría el derecho a no participar en sus actividades

En cambio, Orban aseguró que "Hungría no tiene la intención de bloquear en la OTAN decisiones algunas que puedan diferir de su análisis de la situación".Por su parte, Stoltenberg comentó que acepta la posición de Budapest.A finales de mayo, el primer ministro húngaro adelantó que su país no se sumará a las iniciativas de la OTAN destinadas a apoyar a Ucrania. "No las aprobamos y no queremos participar en la ayuda financiera ni en el apoyo armamentístico a Ucrania, ni siquiera en el marco de la OTAN. Estamos trabajando para determinar cómo puede subsistir Hungría como miembro de la alianza sin participar en actividades de la misma fuera de su territorio", declaró entonces Orban.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y contener los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Ucrania es apoyada militarmente por esta alianza de 32 países liderada por Estados Unidos.Hungría ha manifestado en repetidas ocasiones que el país no tiene intención de implicarse en el conflicto ucraniano, invertir en dicho conflicto el dinero de sus contribuyentes y poner en peligro a la minoría húngara que vive históricamente en el oeste de Ucrania, cuyos representantes son movilizados forzosamente para combatir contra el Ejército ruso.

