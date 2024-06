https://latamnews.lat/20240620/el-g7-escala-su-guerra-geofinanciera-dispone-de-50000-millones-del-capital-ruso-congelado-1155605982.html

El G7 escala su guerra geofinanciera: dispone de $50.000 millones del capital ruso congelado

Como consecuencia de sus deletéreas sanciones, Occidente congeló depósitos rusos por más de 300.000 millones de dólares. Hoy, el G7 escala su guerra...

Para dimensionar el acto unilateral del actual G7 totalmente dominado por Biden, pese a su inocultable deficiencia cognoscitiva cada vez más acentuada, baste recordar que Rusia fue incorporada en su seno bajo un esquema tramposo de un G8 que en realidad se trataba de un G7,5 porque nunca fue invitada insólitamente a sesionar en sus reuniones financieras.Lo anterior denota la relevancia financierista del conglomerado de los siete países más industrializados de Occidente.Amén de que China fue citada 20 veces en forma negativa por el G7 en su reciente cumbre en Puglia, Italia, la agencia china de noticias Xinhua sintetizó en forma muy serena los "resultados mixtos" de la cumbre, en medio de las graves crisis que padecen sus "siete enanos", como los calificó en forma despectiva nada menos que The Wall Street Journal, donde resalta el "acuerdo del grupo para usar los intereses de los activos rusos congelados para financiar con alrededor de 50.000 millones de dólares un préstamo a Ucrania".Xinhua comenta que "la especificidad del préstamo queda muy opaca y que pudiera tomar meses su finalización en próximas negociaciones". Así que se trata, en el mejor de los casos, de un "préstamo" muy etéreo.El presidente ruso, Vladímir Putin, condenó la medida del G7 como "un robo" y prometió que "no quedarán sin respuesta" cuando "los países occidentales han congelado los activos rusos y las reservas de divisas.(…) Pese a todo el escándalo, un robo será un robo".En una respuesta inmediata, que ya tenían preparada, las autoridades financieras rusas desdolarizaron totalmente su economía y adoptaron el anclaje del rublo al yuan chino. Así las cosas, el Banco Central de Rusia anunció el 12 de junio que la tasa de cambio del yuan con el rublo sería la referencia para los participantes en el mercado. Hoy un yuan se cotiza en 12,2 rublos y no está lejano el día en que se sumen con tasas de paridad similares, las divisas de otros dos miembros de los BRICS+, como Brasil con su real e Irán con su rial, lo que daría pie a fundar un sistema de cambio fijo y una unidad contable comercial a la que se iría agregando el restante de los miembros de los BRICS+ y otros países de la mayoría del Sur Global, como aduce persuasivamente Richard Freeman de EIR News: "El Tesoro de EU escala la 'guerra de sanciones' contra Rusia, olvidadizo de sus propios fracasos continuos".En su entrevista semanal con el juez napolitano, el exdiplomático británico Alastair Crook, interpretó que el préstamo del G7 de los 50.000 millones de dólares hurtados serían redireccionados al complejo militar industrial de EEUU para la fabricación de armas que sirvan para prolongar el conflicto de la OTAN contra Rusia en Ucrania.También el pasado 12 de junio, una fecha icónica en Rusia y EEUU, el Departamento del Tesoro de estadounidense publicó un reporte de 29 páginas con un título kilométrico, donde queda claro que la administración Biden tiene en la mira empezar una serie de sanciones financieras contra China: "Conforme Rusia completa la transición a una plena economía de guerra, el Tesoro apunta radicalmente a la estructura financiera fundamental y al acceso al apoyo a terceros países".Por cierto, Richard Freeman comenta que las drásticas medidas del Tesoro estadunidense constituyen "un plan de guerra en contra de la banca rusa y sus sistemas económicos físicos", diseñada para "crear la destrucción en Rusia, lo más probable es que tengan el efecto opuesto: acelerar la desdolarización y la aceleración del desarrollo de un nuevo orden mundial".Tal nuevo orden geofinanciero multipolar lo abordé en mi más reciente libro "Nuevo Orden Geofinanciero Multipolar: Desdolarización y Divisa BRICS".El G7 lanzó ya toda la carga destructiva de su guerra geofinanciera contra Rusia, que viene preparando en forma sobria y gradual el advenimiento de un nuevo orden geofinanciero multipolar, como explayó el presidente Vladimir Putin en el reciente Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés) —un competidor del globalismo financierista del Foro Económico Mundial de Davos que creó el fallecido Henry Kissinger con su pupilo Klaus Schwab—, en donde se reunió en forma conspicua con la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, que hoy encabeza el llamado Banco de Desarrollo de los BRICS+ y que puede tener una concreción feliz en la próxima cumbre 16 de los BRICS+ en Kazán, en donde hacen larga lista de espera más de 40 países.Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción.

