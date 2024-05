https://latamnews.lat/20240531/biden-habria-autorizado-en-secreto-a-ucrania-atacar-dentro-de-rusia-con-armas-de-eeuu-1154377563.html

Biden habría autorizado en secreto a Ucrania atacar dentro de Rusia con armas de EEUU

Biden habría autorizado en secreto a Ucrania atacar dentro de Rusia con armas de EEUU

Sputnik Mundo

A pesar de que siempre ha dicho públicamente que no permite a Ucrania utilizar armamento estadounidense para atacar territorio ruso, el presidente Joe Biden... 31.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-31T00:10+0000

2024-05-31T00:10+0000

2024-05-31T00:10+0000

internacional

eeuu

ucrania

joe biden

rusia

📰 suministro de armas a ucrania

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/04/1e/1138850898_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcb464e58fb0314ebf060d57fbf22d3e.jpg

Estados Unidos habría concedido este permiso a las tropas ucranianas, con la condición de que el armamento norteamericano fuera utilizado contra Rusia, pero solo cerca de Járkov, región donde las fuerzas rusas han mostrado un gran avance, de acuerdo con el reporte, titulado Biden autorizó en secreto a Ucrania a atacar dentro de Rusia con armas estadounidenses. Según una de las fuentes consultadas, el presidente Biden pidió garantías para que el Ejército ucraniano "pueda devolver el golpe" a las tropas rusas, que "atacan" a las fuerzas de Kiev o "se preparan para atacarlas". No obstante, este mismo funcionario estadounidense sostuvo que la Casa Blanca sigue en la misma postura de no permitir a Kiev "ataques de largo alcance" dentro de Rusia. Ucrania pidió a Estados Unidos que hiciera este cambio de política solo después de que comenzara este mes la ofensiva rusa sobre Járkov, dijo la fuente. Sin embargo, aunque Biden "flexibilizó" el uso de armamento estadounidense, Ucrania no puede utilizar esas armas para atacar infraestructuras civiles dentro de la Federación de Rusia, comentó un segundo funcionario norteamericano. Además, tampoco puede utilizar misiles de largo alcance ATACAMS para alcanzar objetivos militares en el interior de Rusia, añadió. La Casa Blanca habría tomado esta decisión debido al "empeoramiento de las condiciones para Ucrania en el campo de batalla", de acuerdo con el artículo. La Administración Biden no ha sido clara sobre su postura en torno a este tema. El 29 de mayo, el secretario de Estado, Antony Blinken, se convirtió en el primer funcionario estadounidense en insinuar públicamente que Biden podría cambiar de rumbo y permitir tales ataques. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, tampoco descartó un cambio."Esos mensajes llegaron después de que los principales aliados de Estados Unidos, como el Reino Unido y Francia, dijeran que Ucrania debería tener derecho a atacar dentro de Rusia utilizando armas occidentales. Legisladores de ambos partidos también apoyaron la medida en público y en privado, mientras que altos mandos militares estadounidenses informaron al Congreso a puerta cerrada de que relajar la restricción tenía valor militar", explica Politico.

https://latamnews.lat/20240530/puntos-debiles-del-abrams-en-ucrania-revelan-una-lista-de-los-problemas-del-tanque-estadounidense-1154369308.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ucrania, joe biden, rusia, 📰 suministro de armas a ucrania