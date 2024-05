https://latamnews.lat/20240529/la-supuesta-debilidad-de-rusia-fue-un-pensamiento-magico-al-que-se-aferro-occidente-1154347748.html

La supuesta debilidad de Rusia fue un "pensamiento mágico" al que se aferró Occidente

La supuesta debilidad de Rusia fue un "pensamiento mágico" al que se aferró Occidente

Cuando se inició la crisis ucraniana en febrero de 2022, los países occidentales creyeron en el 'pensamiento mágico' de que Rusia era un Estado débil, pero la... 29.05.2024, Sputnik Mundo

Las condiciones en el frente son desfavorables para las tropas ucranianas, especialmente en Járkov, donde las tropas rusas las superan en armamento, señala el reportaje. Según el artículo, Ucrania seguirá perdiendo territorio si Kiev y sus aliados occidentales no consiguen adaptarse a las nuevas condiciones en el frente. Un informe del ICG elaborado recientemente asegura que el año 2023 puso de relieve "las debilidades significativas en la mano que está jugando Kiev", y señala que el apoyo militar y financiero de Occidente a Kiev no puede garantizarse, sobre todo en Estados Unidos, donde el respaldo a Ucrania se ha politizado. Anteriormente, el líder ucraniano Volodímir Zelenski calificó de extremadamente difícil la situación de las Fuerzas Armadas ucranianas en la región de Járkov, especialmente en la ciudad de Volchansk. El Estado Mayor ucraniano también describió como "complicada" la situación operativa en la región y reconoció un "éxito táctico" de las tropas rusas. Este mes, el presidente ruso Vladímir Putin declaró en una entrevista con la agencia de noticias china Xinhua que Moscú nunca se había negado a mantener negociaciones sobre Ucrania, y recordó que el principal problema es la fiabilidad de las garantías para Moscú, ya que Occidente es partidario de un orden mundial no basado en el derecho internacional, dijo.

