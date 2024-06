https://latamnews.lat/20240614/putin-constata-que-el-mundo-ya-no-sera-como-antes-1155452541.html

Putin constata que el mundo "ya no será como antes"

El mundo está cambiando rápidamente y ya no será como antes, ni en la política global ni en la economía, constató el presidente ruso, Vladímir Putin, durante... 14.06.2024

"El mundo está cambiando rápidamente, ya no será como antes, ni en la política global, ni en la economía, ni en la competencia tecnológica. Cada vez son más los Estados que se esfuerzan por reforzar su soberanía, su autosuficiencia y su identidad nacional y cultural", indicó Vladímir Putin.En sus palabras, los cimientos de un orden mundial multipolar se están formando sobre la base de una nueva realidad. Putin señaló que los países del sur global y del este dan un paso adelante, así como crece el papel de África y América Latina. Rusia, subrayó, desde la época de la antigua URSS destaca la importancia de estas regiones."También se aceleró notablemente el ritmo de transformación en Eurasia, donde se está implementando activamente una serie de proyectos de integración a gran escala", indicó el presidente.Ya están en marcha los debates internacionales sobre los parámetros de interacción entre los Estados en un mundo multipolar y sobre la democratización de todo el sistema de relaciones internacionales, señaló el presidente. "Así, con nuestros colegas de la Comunidad de Estados Independientes [CEI], hemos acordado y adoptado un documento conjunto sobre las relaciones internacionales en un mundo multipolar. Hemos invitado a nuestros socios a hablar de este tema en otras plataformas internacionales, principalmente en la OCS [Organización de Cooperación de Shanghái] y el BRICS", detalló.Agregó que Rusia está interesada en desarrollar el diálogo en Naciones Unidas sobre la creación de un sistema de seguridad indivisible. En sus palabras, el futuro sistema de seguridad euroasiático debe estar abierto a todos los países de la región, incluidos los Estados miembros del bloque de la OTAN. "Es importante partir de la premisa de que la futura arquitectura de seguridad esté abierta a todos los países euroasiáticos que deseen participar en su creación. 'Para todos' significa que para los países europeos, de la OTAN, por supuesto, también", precisó.Las raíces del conflicto ucraniano son el resultado de "la agresiva política" occidental "Quiero decir enseguida, que la crisis relacionada con Ucrania no es un conflicto de dos Estados, y mucho menos de dos pueblos, causado por algunos problemas entre ellos... Pero el caso es diferente. Las raíces del conflicto no están en las relaciones bilaterales", subrayo.Los acontecimientos en Ucrania "son resultado directo del desarrollo mundial y europeo de finales del siglo XX y principios del XXI, de la política agresiva (...) y absolutamente aventurera que Occidente aplicó y aplica todos estos años, mucho antes de la operación especial", explicó Putin.El presidente señaló que si el conflicto tuviera que ver con contradicciones entre Rusia y Ucrania, entonces rusos y ucranianos, que están unidos por una historia y una cultura comunes, valores espirituales, millones de lazos de parentesco, familiares y humanos, habrían encontrado la forma de resolver cualquier cuestión de forma justa."Rusia no inició la guerra en Ucrania, fue el régimen de Kiev el que comenzó y continúa las hostilidades, esto es una agresión", aclaró. En sus palabras, Rusia esperaba que el conflicto ucraniano se resolviera pacíficamente, pero todas las propuestas fueron rechazadas. Añadió que Moscú contaba con que esto llevaría a tener en cuenta los legítimos intereses y demandas del Donbás, a consagrar en la Constitución el estatus especial de estas regiones y los derechos fundamentales de sus habitantes, y más de una vez ofreció uno u otro compromiso. "Pero al final todo fue rechazado", resumió, agregando que Rusia está dispuesta a sentarse a la mesa de negociaciones sobre Ucrania, incluso mañana, comprendiendo todas las sutilezas de la cuestión.El mandatario llamó agresores a quienes ayudaron a Ucrania en la operación punitiva contra Donbás. En sus palabras, la OTAN intentó convertir a Ucrania en su trampolín contra Rusia, haciendo todo lo posible por enfrentar a los pueblos entre sí.Putin asegura que el peligro para Europa no proviene de Rusia, sino de EEUU"Esto es un absoluto disparate, una justificación para una carrera armamentista", calificó el mandatario, tratando de "especulación" a tales declaraciones. El peligro para Europa no es Rusia, sino "una dependencia crítica, casi total, de EEUU", expresó el mandatario. Europa, al contrario, puede mantenerse como uno de los centros de desarrollo si mantiene buenas relaciones con Rusia, añadió. En sus palabras, las armas que se ven obligadas a fabricar en Europa para Kiev no serán necesarias cuando acabe el conflicto y no contribuirán a garantizar la seguridad. Putin llamó "estatistas" a los actuales políticos europeos, pero espera que con el tiempo lleguen al poder líderes fuertes."El robo de activos rusos en Occidente no quedará impune" La desconfianza en las divisas occidentales es cada vez mayor y el mundo se da cuenta de que cualquiera podría ser el siguiente en tener activos estatales embargados en Occidente, declaró Vladímir Putin. Agregó que "al robar los activos rusos, darán un paso más hacia la destrucción del sistema que ellos mismos crearon".Previamente, la agencia de noticias AFP informó, citando al Palacio del Elíseo, que el G7 acordó destinar 50.000 millones de dólares a Ucrania hasta finales de 2024, utilizando ingresos procedentes de activos congelados rusos.La Unión Europea y el G7 bloquearon activos rusos por un valor de 300.000 millones de euros desde el comienzo de la operación militar especial rusa de Ucrania. Unos 200.000 millones de euros de las inversiones rusas se encuentran congeladas en las cuentas de Euroclear, uno de los mayores sistemas de compensación y liquidación de valores financieros en Europa, con sede en Bélgica.Desde Rusia cuestionaron la decisión del bloque occidental de violar las normas del derecho internacional. Desde el Ministerio de Exteriores ruso calificaron la medida de "atraco" que afecta no solo a los inversores particulares, sino también a los fondos soberanos.Putin destaca el creciente interés de otros países por el grupo BRICSEn cuanto a la ampliación de los BRICS, el mandatario destacó que Rusia observa un creciente interés de los países por el formato del grupo y está dispuesta a apoyar a otros Estados para su ingreso en el grupo. Rusia, continuó Putin, en el marco de su presidencia en el grupo, contribuirá a una adhesión gradual de los nuevos miembros a los BRICS. En su opinión, los BRICS acabará convirtiéndose en una de las principales instituciones de regulación internacional.

