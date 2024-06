https://latamnews.lat/20240624/el-consejo-de-la-ue-aprueba-el-14-paquete-de-sanciones-contra-rusia-1155672925.html

El Consejo de la UE aprueba el 14.° paquete de sanciones contra Rusia

El Consejo de la UE aprueba el 14.° paquete de sanciones contra Rusia

Sputnik Mundo

BRUSELAS (Sputnik) — El Consejo de la Unión Europea (UE) anunció la aprobación de la 14.° ronda de sanciones contra Rusia. Estas restricciones disminuirán las... 24.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-24T11:45+0000

2024-06-24T11:45+0000

2024-06-24T12:09+0000

internacional

rusia

sanciones

unión europea (ue)

🌍 europa

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/18/1155673137_0:0:3319:1867_1920x0_80_0_0_6761dc84ebdeea173260731e92d08de7.jpg

Valdis Dombrovskis resaltó que "una aplicación estricta por parte de los Estados miembros sigue siendo clave para debilitar la capacidad de Rusia"."Doy la bienvenida al decimocuarto paquete de sanciones, que impone nuevas restricciones comerciales por 5.000 millones de euros, cubriendo exportaciones de bienes industriales, tecnología avanzada y productos químicos, incluido el mineral de manganeso", publicó en la red social X.El nuevo conjunto de restricciones va dirigido contra 116 personas y entidades, a las que la UE considera responsables de "acciones que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania", así como incluye medidas sectoriales. Primero, se prohíben los servicios de tránsito del gas natural licuado (GNL) ruso en los puertos europeos, así como inversiones en proyectos rusos en construcción en materia de GNL. En lo referente a operaciones bancarias, las compañías europeas que no trabajan en Rusia no podrán utilizar el Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros (SPFS, por sus siglas en ruso), alternativo a la plataforma internacional SWIFT, ni realizar transacciones con las empresas que lo usan. Se introdujeron asimismo medidas para combatir la elusión de sanciones. En particular, se les ordenó a las empresas europeas que se aseguren de que sus filiales en terceros países no violen las medidas restrictivas impuestas contra Rusia. Las empresas militares, por su parte, deben incluir en los contratos cláusulas que prohíban la reexportación del material bélico a Rusia. El consejo también prohibió a los medios, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales recibir cualquier tipo de financiación de Rusia. Además, el nuevo paquete prohibió a las aerolíneas de la UE realizar vuelos chárter y privados en todo el mundo para personas físicas y jurídicas de Rusia, así como incluye la prohibición de cualquier vuelo no programado para los rusos sobre el territorio de la Unión Europea. Asimismo, la UE impuso sanciones a seis personas, entre ellas cuatro ciudadanos de Rusia, por los supuestos ataques cibernéticos contra el bloque comunitario y sus Estados miembros, según el diario oficial de la UE.Entre los sancionados también figuran dos titulares de pasaporte ucraniano: Alexandr Skliankó y Nikolái Chernij, ambos son miembros del grupo de hackers Armageddon, respaldado, según la UE, por el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB).La UE aprueba prohibir el acceso a varios medios rusos sancionados, entre ellos RIA NóvostiAdemás, la UE aprobó prohibir a partir del 25 de junio el acceso a varios medios de comunicación rusos sancionados, entre ellos RIA Nóvosti (matriz de Sputnik)."Se aplicarán medidas restrictivas a estas organizaciones a partir del 25 de junio de 2024", señala el diario oficial de la UE.El pasado 17 de mayo, el Consejo de la UE prohibió las actividades de radiodifusión de otros cuatro medios rusos, Voice of Europe, RIA Nóvosti, Izvestia y Rossiyskaya Gazeta.El ente precisó al mismo tiempo que la medida "no impedirá a estos medios de comunicación, ni a su personal, realizar en la UE actividades distintas de la radiodifusión, como labores de investigación y entrevistas".Moscú, a su vez, destacó que está elaborando una respuesta a las nuevas restricciones de Bruselas.Los primeros medios rusos en ser sancionados por Bruselas fueron Sputnik y Russia Today (RT).Según la base de datos Castellum.AI, se activaron más de 18.400 sanciones individuales y sectoriales contra Rusia desde el comienzo de la operación militar en Ucrania en febrero de 2022. Para Putin, la política de contención frente a Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial.

https://latamnews.lat/20240614/sanciones-de-eeuu-contra-rusia-buscan-evitar-avance-de-los-brics-1155461185.html

https://latamnews.lat/20231103/instituto-elcano-reconoce-la-popularidad-de-sputnik-y-rt-en-america-latina-1145387288.html

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, sanciones, unión europea (ue), 🌍 europa