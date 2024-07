https://latamnews.lat/20240717/el-gobierno-de-amlo-tuvo-el-acierto-de-lograr-una-mayor-cercania-con-la-poblacion-1156173636.html

El Gobierno de AMLO tuvo el acierto de "lograr una mayor cercanía con la población"

El Gobierno de AMLO tuvo el acierto de "lograr una mayor cercanía con la población"

Analistas consultados por Sputnik coinciden en que son hay varios elementos que han permitido a parte de la ciudadanía mexicana tener confianza hacia su Gobierno, pero destacan dos en especial: una eficaz estrategia de comunicación, un aumento real al salario mínimo y el impulso de programas sociales a grupos vulnerables, como jóvenes desempleados, madres solteras, personas de la tercera edad o personas con discapacidad. De acuerdo con un sondeo elaborado por la OCDE, un 54% de los habitantes de México entrevistados dijo tener una confianza alta o moderadamente alta en el Gobierno, es decir, 15 puntos porcentuales por encima de la media de los otros países. En contraste, 26,6% dijo sentir poca o nula confianza.Con estos resultados, México se posiciona en el tercer lugar en confianza en los gobiernos, solo por debajo de Suiza y Luxemburgo.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó los resultados de la encuesta durante su conferencia matutina de hace unos días, en la que destacó los logros de su Administración, en específico la inversión social y pública.La encuesta fue elaborada de octubre a noviembre del año pasado en 30 de los países que integran la organización. Su objetivo consiste en medir la cercanía de las personas con los gobiernos de sus respectivos países, las decisiones que toman y las acciones implementadas.¿Cómo se perciben los otros poderes?La encuesta también arrojó resultados sobre la percepción de los otros poderes en México. En el caso del Poder Judicial, las personas consideraron una confianza similar a la del Poder Ejecutivo, con un 53%. Sin embargo, en este rubro, el país latinoamericano se encuentra por debajo del promedio de la OCDE.El maestro Álvaro Ramírez, analista político, destaca que un factor que influye en la percepción de los entes públicos es su capacidad para comunicarse con la ciudadanía.El Congreso de la Unión de México discutirá en noviembre una iniciativa de reforma al Poder Judicial, que propone principalmente la reducción del número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de once a nueve. Además, propone que los integrantes de dicho órgano sean electos mediante el voto popular.La reforma fue presentada en febrero por el presidente López Obrador, quien ha sido crítico del actuar del Poder Judicial, al cual acusa de responder a los intereses de una minoría."Uno de los elementos que ha incidido es precisamente la forma en la que se ha abordado, en términos discursivos, la probable reforma al Poder Judicial; me parece que esta idea de exponer de manera muy abierta algunos de los problemas estructurales que, en efecto, enfrenta este poder, es importante en términos no solamente mediáticos, sino también de opinión pública", consideró Maximiliano García Guzmán, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista con Sputnik.Por otro lado, la encuesta elaborada por la OCDE muestra que la confianza en el Poder Legislativo, aunque se ubica por encima de la media, es menor que la depositada en el Ejecutivo y el Judicial, con un 43%.“Hoy en día, quien va a reformar al Poder Judicial son los congresos y es el poder que menor confianza tiene [de los tres poderes]”, dijo Álvaro Ramírez.Otros acuerdos: política salarial y programas sociales Los analistas consultados por Sputnik destacaron que otros dos factores que influyen en la confianza de la ciudadanía en el actual Gobierno han sido la política de aumentos salariales y el impulso de programas sociales.De acuerdo con otro estudio de la OCDE titulado Perspectiva del Empleo 2024, México registró un aumento real del salario mínimo del 86% de mayo de 2019 al mismo mes del 2024, y se posicionó como el país con mayor crecimiento dentro de la organización dentro de ese rubro. Pese a este incremento, el salario mínimo en México aún se mantiene abajo en comparación con otros países de la OCDE. De acuerdo con el especialista, una de las razones que impactan en este bajo posicionamiento es que el ingreso base se determina por día, no por hora, como pasa en otras naciones que integran la organización."Estamos muy lejos todavía de poder empezar a tener una política de salarios por hora y no por jornada, pero mientras el ciudadano tenga dinero en la bolsa es seguro que va a seguir votando por este tipo de gobiernos que le den eso", ahondó.En cuanto a los programas sociales, el doctor García Guzmán sostuvo que este tipo de políticas son percibidas por la población como acciones tangibles. Ante ello, consideró que esta línea de acciones continuará en la próxima Administración, que encabezará la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, también advierte que podría frenar el incremento del salario mínimo con la intención de evitar roces con el sector empresarial.Además, señaló que el próximo Gobierno debe procurar la atención de políticas públicas relacionadas con la mejora de los servicios o el cuidado del medio ambiente, asuntos que, dijo, pueden tener un impacto directo en la población.¿Podrá Sheinbaum mantener la confianza?La estrategia de comunicación política implementada por el Gobierno del presidente López Obrador influyó también en la buena percepción que ha manifestado la ciudadanía. Uno de sus elementos clave fue la conferencia de prensa matutina que el mandatario ofreció de lunes a viernes durante sus seis años en el poder.Si bien Sheinbaum ha manifestado su intención de mantener este ejercicio, durante su administración al frente de la Ciudad de México, el formato de sus conferencias y de sus intervenciones mediáticas fue distinto.El analista Ramírez considera que hay otros elementos que ayudarán a que la próxima Administración mantenga la confianza de la población. El primero es el gabinete que perfiló, el cual consideró que se integra de funcionarios confiables. Otro punto que menciona es la promesa de digitalizar los trámites.Por su parte, el doctor García Guzmán advierte que la estrategia en comunicación política no bastará. Señaló que el próximo Gobierno tendrá el reto de fortalecer el acceso a la información y la transparencia."Finalmente, estamos hablando de recursos que son públicos, de instrumentos que tienen que estar claramente vigilados no solamente por los propios canales gubernamentales, sino también por la ciudadanía, para que puedan ser mucho más efectivos", señaló.

